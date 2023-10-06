https://ukraina.ru/20231006/1049921072.html

Удар по Британии: эксперт объяснил, как обвинение Буданова в терроризме связано с разведкой MI6

Удар по Британии: эксперт объяснил, как обвинение Буданова в терроризме связано с разведкой MI6 - 06.10.2023 Украина.ру

Удар по Британии: эксперт объяснил, как обвинение Буданова в терроризме связано с разведкой MI6

Обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных стало сигналом для их кураторов из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6). Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов

2023-10-06T04:57

2023-10-06T04:57

2023-10-06T04:57

новости

главное управление разведки украины (гур)

кирилл буданов

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диверсии

великобритания

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Украины Кирилла Буданова и трех командиров в совершении терактов на территории РФ. На первый взгляд может показаться, что это показательная акция СК, но это не так, рассказал аналитик.Действия главы СК РФ Александра Бастрыкина — сигнал тем силам, которые реально командуют Главным управлением разведки ВСУ (ГУР) через Кирилла Буданова. Это кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6), добавил эксперт.Еще одни партнеры Буданова — SpecialBoat Service — морские диверсанты, которые дислоцируются в Очакове и Николаеве. Именно британским боевикам было адресовано "послание" и обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049887890.html

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новости, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, украина, терроризм, ск рф, диверсии, великобритания