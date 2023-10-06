Удар по Британии: эксперт объяснил, как обвинение Буданова в терроризме связано с разведкой MI6
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
Обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных стало сигналом для их кураторов из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6). Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Украины Кирилла Буданова и трех командиров в совершении терактов на территории РФ. На первый взгляд может показаться, что это показательная акция СК, но это не так, рассказал аналитик.
Действия главы СК РФ Александра Бастрыкина — сигнал тем силам, которые реально командуют Главным управлением разведки ВСУ (ГУР) через Кирилла Буданова. Это кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6), добавил эксперт.
"ГУР (Разведслужба Министерства обороны Украины. - Ред.) активнейшим образом использует в подготовке диверсантов опыт британских специальных подразделений Special AirService, в основном из 22-го полка, эскадрона "E". Именно они в составе специальных сил Британии занимаются контртеррористической, антипартизанской практикой и даже участвуют в штурмовых операциях", - подчеркнул Ефимов.
Еще одни партнеры Буданова — SpecialBoat Service — морские диверсанты, которые дислоцируются в Очакове и Николаеве. Именно британским боевикам было адресовано "послание" и обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных, заключил собеседник издания.
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4 октября, 10:55Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать, как ИзраильПодполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач рассказал в интервью изданию Украина.ру о смысле обвинений главы ГУР и офицеров ВСУ и о том, как России использовать израильский опыт в поимке беглых нацистских преступников.