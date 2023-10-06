Удар по Британии: эксперт объяснил, как обвинение Буданова в терроризме связано с разведкой MI6 - 06.10.2023 Украина.ру
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Удар по Британии: эксперт объяснил, как обвинение Буданова в терроризме связано с разведкой MI6
Удар по Британии: эксперт объяснил, как обвинение Буданова в терроризме связано с разведкой MI6 - 06.10.2023 Украина.ру
Удар по Британии: эксперт объяснил, как обвинение Буданова в терроризме связано с разведкой MI6
Обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных стало сигналом для их кураторов из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6). Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
2023-10-06T04:57
2023-10-06T04:57
новости
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
украина
терроризм
ск рф
диверсии
великобритания
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Украины Кирилла Буданова и трех командиров в совершении терактов на территории РФ. На первый взгляд может показаться, что это показательная акция СК, но это не так, рассказал аналитик.Действия главы СК РФ Александра Бастрыкина — сигнал тем силам, которые реально командуют Главным управлением разведки ВСУ (ГУР) через Кирилла Буданова. Это кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6), добавил эксперт.Еще одни партнеры Буданова — SpecialBoat Service — морские диверсанты, которые дислоцируются в Очакове и Николаеве. Именно британским боевикам было адресовано "послание" и обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049887890.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, украина, терроризм, ск рф, диверсии, великобритания
Новости, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, Украина, терроризм, СК РФ, диверсии, Великобритания

Удар по Британии: эксперт объяснил, как обвинение Буданова в терроризме связано с разведкой MI6

04:57 06.10.2023
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных стало сигналом для их кураторов из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6). Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины, обвинив главу ГУР Украины Кирилла Буданова и трех командиров в совершении терактов на территории РФ. На первый взгляд может показаться, что это показательная акция СК, но это не так, рассказал аналитик.
Действия главы СК РФ Александра Бастрыкина — сигнал тем силам, которые реально командуют Главным управлением разведки ВСУ (ГУР) через Кирилла Буданова. Это кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6), добавил эксперт.
"ГУР (Разведслужба Министерства обороны Украины. - Ред.) активнейшим образом использует в подготовке диверсантов опыт британских специальных подразделений Special AirService, в основном из 22-го полка, эскадрона "E". Именно они в составе специальных сил Британии занимаются контртеррористической, антипартизанской практикой и даже участвуют в штурмовых операциях", - подчеркнул Ефимов.
Еще одни партнеры Буданова — SpecialBoat Service — морские диверсанты, которые дислоцируются в Очакове и Николаеве. Именно британским боевикам было адресовано "послание" и обвинения против Кирилла Буданова и украинских военных, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Храпач интервью
4 октября, 10:55
Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать, как ИзраильПодполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач рассказал в интервью изданию Украина.ру о смысле обвинений главы ГУР и офицеров ВСУ и о том, как России использовать израильский опыт в поимке беглых нацистских преступников.
 
НовостиГлавное управление разведки Украины (ГУР)Кирилл БудановУкраинатерроризмСК РФдиверсииВеликобритания
 
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