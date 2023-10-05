Петровский о главной идее белорусов и о том, как Польша стала стеной между западом и востоком - 05.10.2023 Украина.ру
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Петровский о главной идее белорусов и о том, как Польша стала стеной между западом и востоком
Петровский о главной идее белорусов и о том, как Польша стала стеной между западом и востоком - 05.10.2023 Украина.ру
Петровский о главной идее белорусов и о том, как Польша стала стеной между западом и востоком
Политолог, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский в эфире Украина.ру рассказал о причинах активизации... Украина.ру, 05.10.2023
2023-10-05T19:27
2023-10-05T19:27
видео
польша
петр петровский
украина
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Политолог, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский в эфире Украина.ру рассказал о причинах активизации работы западных спецслужб в Белоруссии, об отношении белорусов к СВО и проанализировал, о чём могли договориться Лондон и Варшава: 00:40 – Зачем киевские власти организовывают провокации на белорусской границе? 03:25 – Как Украина превращается в угрозу для Минска; 05:45 – О предвыборной истерии в Польше; 14:05 – Зачем Белоруссии ЧВК "Вагнер" и ядерное оружие? 18:00 – Что происходит в Белоруссии спустя 1,5 года после начала СВО?#Петровский #США #Польша #Белоруссия #Минск #СВО #спецоперация #Россия #Украина #Лукашенко #Зеленский #Киев #ЧВК #Вагнер #Варшава
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видео, польша, петр петровский, украина, видео
Видео, Польша, Петр Петровский, Украина

Петровский о главной идее белорусов и о том, как Польша стала стеной между западом и востоком

19:27 05.10.2023
 
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Политолог, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский в эфире Украина.ру рассказал о причинах активизации работы западных спецслужб в Белоруссии, об отношении белорусов к СВО и проанализировал, о чём могли договориться Лондон и Варшава:
00:40 – Зачем киевские власти организовывают провокации на белорусской границе? 03:25 – Как Украина превращается в угрозу для Минска;
05:45 – О предвыборной истерии в Польше;
14:05 – Зачем Белоруссии ЧВК "Вагнер" и ядерное оружие?
18:00 – Что происходит в Белоруссии спустя 1,5 года после начала СВО?
#Петровский #США #Польша #Белоруссия #Минск #СВО #спецоперация #Россия #Украина #Лукашенко #Зеленский #Киев #ЧВК #Вагнер #Варшава
 
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