https://ukraina.ru/20231005/1049945692.html

Петровский о главной идее белорусов и о том, как Польша стала стеной между западом и востоком

Петровский о главной идее белорусов и о том, как Польша стала стеной между западом и востоком - 05.10.2023 Украина.ру

Петровский о главной идее белорусов и о том, как Польша стала стеной между западом и востоком

Политолог, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский в эфире Украина.ру рассказал о причинах активизации... Украина.ру, 05.10.2023

2023-10-05T19:27

2023-10-05T19:27

2023-10-05T19:27

видео

польша

петр петровский

украина

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Политолог, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский в эфире Украина.ру рассказал о причинах активизации работы западных спецслужб в Белоруссии, об отношении белорусов к СВО и проанализировал, о чём могли договориться Лондон и Варшава: 00:40 – Зачем киевские власти организовывают провокации на белорусской границе? 03:25 – Как Украина превращается в угрозу для Минска; 05:45 – О предвыборной истерии в Польше; 14:05 – Зачем Белоруссии ЧВК "Вагнер" и ядерное оружие? 18:00 – Что происходит в Белоруссии спустя 1,5 года после начала СВО?#Петровский #США #Польша #Белоруссия #Минск #СВО #спецоперация #Россия #Украина #Лукашенко #Зеленский #Киев #ЧВК #Вагнер #Варшава

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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