В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Пункт базирования ВМФ России появится в Очамчирской бухте. Соответствующее соглашение подписано между Абхазией и Россией, 5 октября сообщает газета "Известия"
По мнению лидера республики Аслана Бжания, сотрудничество в военно-технической сфере направлено на повышение уровня обороноспособности обеих стран.
"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии", — прокомментировал Бжания.
Также президент Абхазии подчеркнул, что в перспективе возможен вариант присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики.
"Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, эти вопросы [находятся] в компетенции Министерства обороны", — прокомментировал рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подписанное соглашение.