https://ukraina.ru/20231005/1049942418.html

В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России

В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России - 05.10.2023 Украина.ру

В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России

Пункт базирования ВМФ России появится в Очамчирской бухте. Соответствующее соглашение подписано между Абхазией и Россией, 5 октября сообщает газета "Известия"

2023-10-05T17:29

2023-10-05T17:29

2023-10-05T17:29

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По мнению лидера республики Аслана Бжания, сотрудничество в военно-технической сфере направлено на повышение уровня обороноспособности обеих стран.Также президент Абхазии подчеркнул, что в перспективе возможен вариант присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики."Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, эти вопросы [находятся] в компетенции Министерства обороны", — прокомментировал рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подписанное соглашение.

https://ukraina.ru/20231005/1049935894.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, абхазия, вмф