В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России - 05.10.2023 Украина.ру
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В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России
В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России - 05.10.2023 Украина.ру
В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России
Пункт базирования ВМФ России появится в Очамчирской бухте. Соответствующее соглашение подписано между Абхазией и Россией, 5 октября сообщает газета "Известия"
2023-10-05T17:29
2023-10-05T17:29
новости
абхазия
вмф
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По мнению лидера республики Аслана Бжания, сотрудничество в военно-технической сфере направлено на повышение уровня обороноспособности обеих стран.Также президент Абхазии подчеркнул, что в перспективе возможен вариант присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики."Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, эти вопросы [находятся] в компетенции Министерства обороны", — прокомментировал рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подписанное соглашение.
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новости, абхазия, вмф
Новости, Абхазия, ВМФ

В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России

17:29 05.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Пункт базирования ВМФ России появится в Очамчирской бухте. Соответствующее соглашение подписано между Абхазией и Россией, 5 октября сообщает газета "Известия"
По мнению лидера республики Аслана Бжания, сотрудничество в военно-технической сфере направлено на повышение уровня обороноспособности обеих стран.
"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии", — прокомментировал Бжания.
Также президент Абхазии подчеркнул, что в перспективе возможен вариант присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики.
"Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, эти вопросы [находятся] в компетенции Министерства обороны", — прокомментировал рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подписанное соглашение.
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
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