https://ukraina.ru/20230928/1049768997.html

В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык

В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык - 28.09.2023 Украина.ру

В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык

Министр культуры Украины Ростислав Карандеев надеется, что теперь "слово Божие на украинском языке" установится на всей территории страны

2023-09-28T16:15

2023-09-28T16:15

2023-09-28T16:15

новости

библия

перевод

украинский язык

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Современный перевод Библии на украинский язык презентовал 28 сентября национальный заповедник "София киевская". Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины в своем телеграм-канале.По оценкам Минкульта Украины, это "особый момент для христиан и всех украинцев, интересующихся духовностью, литературой и культурным наследием”, своей страны, так как "Библия теперь стала более доступной и понятной современному поколению”."Министерство культуры и информационной политики продолжит свою деятельность, направленную на поддержку украинских церквей на территории нашей свободной независимой Украины”, - заявил на презентации и.о. министра культуры Ростислав Карандеев.Он также пожелал, чтобы "слово Божие на украинском языке" установилось на всей территории Украины.На презентации присутствовали духовники католической и протестантской церквей и представители раскольнической "Православной церкви Украины".Библия впервые была переведена на церковнославянский язык в IX веке братьями-миссионерами из города Солоники Кириллом и Мефодием. До сих пор в Русской православной церкви основным языком богослужения является церковнославянский. Проповедь, которая представляет собой неотъемлемую часть богослужения, произносится на современном языке. В зависимости от того, где находится приход РПЦ, проповедь произносится на русском, украинском, молдавском, белорусском и на иных языках народов, составляющих многонациональную паству Русской Православной Церкви.

https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html

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новости, библия, перевод, украинский язык