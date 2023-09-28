В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык - 28.09.2023 Украина.ру
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В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык
В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык - 28.09.2023 Украина.ру
В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык
Министр культуры Украины Ростислав Карандеев надеется, что теперь "слово Божие на украинском языке" установится на всей территории страны
2023-09-28T16:15
2023-09-28T16:15
новости
библия
перевод
украинский язык
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Современный перевод Библии на украинский язык презентовал 28 сентября национальный заповедник "София киевская". Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины в своем телеграм-канале.По оценкам Минкульта Украины, это "особый момент для христиан и всех украинцев, интересующихся духовностью, литературой и культурным наследием”, своей страны, так как "Библия теперь стала более доступной и понятной современному поколению”."Министерство культуры и информационной политики продолжит свою деятельность, направленную на поддержку украинских церквей на территории нашей свободной независимой Украины”, - заявил на презентации и.о. министра культуры Ростислав Карандеев.Он также пожелал, чтобы "слово Божие на украинском языке" установилось на всей территории Украины.На презентации присутствовали духовники католической и протестантской церквей и представители раскольнической "Православной церкви Украины".Библия впервые была переведена на церковнославянский язык в IX веке братьями-миссионерами из города Солоники Кириллом и Мефодием. До сих пор в Русской православной церкви основным языком богослужения является церковнославянский. Проповедь, которая представляет собой неотъемлемую часть богослужения, произносится на современном языке. В зависимости от того, где находится приход РПЦ, проповедь произносится на русском, украинском, молдавском, белорусском и на иных языках народов, составляющих многонациональную паству Русской Православной Церкви.
https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html
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новости, библия, перевод, украинский язык
Новости, Библия, перевод, украинский язык

В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык

16:15 28.09.2023
 
© РИА Новости . Хоменко / Перейти в фотобанкКниги издательства Московской патриархии
Книги издательства Московской патриархии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Хоменко
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Министр культуры Украины Ростислав Карандеев надеется, что теперь "слово Божие на украинском языке" установится на всей территории страны
Современный перевод Библии на украинский язык презентовал 28 сентября национальный заповедник "София киевская". Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины в своем телеграм-канале.
По оценкам Минкульта Украины, это "особый момент для христиан и всех украинцев, интересующихся духовностью, литературой и культурным наследием”, своей страны, так как "Библия теперь стала более доступной и понятной современному поколению”.
"Министерство культуры и информационной политики продолжит свою деятельность, направленную на поддержку украинских церквей на территории нашей свободной независимой Украины”, - заявил на презентации и.о. министра культуры Ростислав Карандеев.
Он также пожелал, чтобы "слово Божие на украинском языке" установилось на всей территории Украины.
На презентации присутствовали духовники католической и протестантской церквей и представители раскольнической "Православной церкви Украины".
Библия впервые была переведена на церковнославянский язык в IX веке братьями-миссионерами из города Солоники Кириллом и Мефодием. До сих пор в Русской православной церкви основным языком богослужения является церковнославянский. Проповедь, которая представляет собой неотъемлемую часть богослужения, произносится на современном языке. В зависимости от того, где находится приход РПЦ, проповедь произносится на русском, украинском, молдавском, белорусском и на иных языках народов, составляющих многонациональную паству Русской Православной Церкви.
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