https://ukraina.ru/20231005/1049936547.html
Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений"
Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений" - 05.10.2023 Украина.ру
Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений"
Целью спецоперации является смена режима на Украине, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"
2023-10-05T16:42
2023-10-05T16:42
2023-10-05T16:42
новости
крым
россия
сергей аксенов
елена зеленская
украина
режим
киевский режим
сво
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Он отметил, что поставлена цель - сменить режим, который довёл Украину до сегодняшнего состояния. Это режим "вверг всех в войну и полностью продался Западу", подчеркнул Аксёнов.Глава Крыма привёл пример, что супруга президента Украины Елена Зеленская в Нью-Йорке купила ювелирных изделий на миллион долларов. В СМИ публикуют чеки, а продавцы отмечают, что первая леди Украины хамка, добавил Аксёнов."Они о своих людях не думают вообще, о нас тем более. Их интересует только личное благосостояние", - подчеркнул Аксёнов.Поэтому режим, который привёл к такой ситуации, должен уйти в прошлое, неважно каким путём, резюмировал он.
https://ukraina.ru/20231005/1049935748.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, крым, россия, сергей аксенов, елена зеленская, украина, режим, киевский режим, сво
Новости, Крым, Россия, Сергей Аксенов, Елена Зеленская, Украина, режим, киевский режим, СВО
Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений"
Целью спецоперации является смена режима на Украине, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"
"Целью спецоперации должна быть смена режима на Украине. Это ни у кого не должно вызывать сомнений", - заявил Аксёнов.
Он отметил, что поставлена цель - сменить режим, который довёл Украину до сегодняшнего состояния. Это режим "вверг всех в войну и полностью продался Западу", подчеркнул Аксёнов.
Глава Крыма привёл пример, что супруга президента Украины Елена Зеленская в Нью-Йорке купила ювелирных изделий на миллион долларов. В СМИ публикуют чеки, а продавцы отмечают, что первая леди Украины хамка, добавил Аксёнов.
"Они о своих людях не думают вообще, о нас тем более. Их интересует только личное благосостояние", - подчеркнул Аксёнов.
Поэтому режим, который привёл к такой ситуации, должен уйти в прошлое, неважно каким путём, резюмировал он.