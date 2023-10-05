https://ukraina.ru/20231005/1049936547.html

Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений"

Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений" - 05.10.2023 Украина.ру

Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений"

Целью спецоперации является смена режима на Украине, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"

2023-10-05T16:42

2023-10-05T16:42

2023-10-05T16:42

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сергей аксенов

елена зеленская

украина

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киевский режим

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Он отметил, что поставлена цель - сменить режим, который довёл Украину до сегодняшнего состояния. Это режим "вверг всех в войну и полностью продался Западу", подчеркнул Аксёнов.Глава Крыма привёл пример, что супруга президента Украины Елена Зеленская в Нью-Йорке купила ювелирных изделий на миллион долларов. В СМИ публикуют чеки, а продавцы отмечают, что первая леди Украины хамка, добавил Аксёнов."Они о своих людях не думают вообще, о нас тем более. Их интересует только личное благосостояние", - подчеркнул Аксёнов.Поэтому режим, который привёл к такой ситуации, должен уйти в прошлое, неважно каким путём, резюмировал он.

https://ukraina.ru/20231005/1049935748.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, россия, сергей аксенов, елена зеленская, украина, режим, киевский режим, сво