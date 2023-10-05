https://ukraina.ru/20231005/1049920355.html

Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire

Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire - 05.10.2023 Украина.ру

Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire

Новая партия автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire производства немецкого оборонного концерна Rheinmetall начала поступать в ВСУ. Об этом 5 октября сообщает украинское агентство УНН

2023-10-05T09:49

2023-10-05T09:49

2023-10-05T09:52

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По информации концерна, на которую ссылается агентство, заказы для ВСУ Украины "в двузначном диапазоне миллионов евро" оплатило правительство Германии.Разведывательная система SurveilSpire включает башню для круглосуточного видеонаблюдения, мини-дроны, модуль управления. Она позволяет обеспечивать беспроводные каналы связи 4G и Starlink для передачи видео на мобильный командный пункт, а также развёртывание сети 5G. Её основная задача – борьба с вражескими БПЛА и визуальная разведка.Напомним, МИД РФ считает любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, законными целями для ВС России

https://ukraina.ru/20231004/1049886483.html

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2023

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новости, германия, украина, оружие, военная техника