Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire - 05.10.2023 Украина.ру
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Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire
Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire - 05.10.2023 Украина.ру
Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire
Новая партия автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire производства немецкого оборонного концерна Rheinmetall начала поступать в ВСУ. Об этом 5 октября сообщает украинское агентство УНН
2023-10-05T09:49
2023-10-05T09:52
новости
германия
украина
оружие
военная техника
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По информации концерна, на которую ссылается агентство, заказы для ВСУ Украины "в двузначном диапазоне миллионов евро" оплатило правительство Германии.Разведывательная система SurveilSpire включает башню для круглосуточного видеонаблюдения, мини-дроны, модуль управления. Она позволяет обеспечивать беспроводные каналы связи 4G и Starlink для передачи видео на мобильный командный пункт, а также развёртывание сети 5G. Её основная задача – борьба с вражескими БПЛА и визуальная разведка.Напомним, МИД РФ считает любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, законными целями для ВС России
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новости, германия, украина, оружие, военная техника
Новости, Германия, Украина, оружие, военная техника

Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire

09:49 05.10.2023 (обновлено: 09:52 05.10.2023)
 
Автоматизированная разведывательная система SurveilSpire концерна Rheinmetall
Автоматизированная разведывательная система SurveilSpire концерна Rheinmetall
Читать в
Новая партия автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire производства немецкого оборонного концерна Rheinmetall начала поступать в ВСУ. Об этом 5 октября сообщает украинское агентство УНН
По информации концерна, на которую ссылается агентство, заказы для ВСУ Украины "в двузначном диапазоне миллионов евро" оплатило правительство Германии.
Разведывательная система SurveilSpire включает башню для круглосуточного видеонаблюдения, мини-дроны, модуль управления. Она позволяет обеспечивать беспроводные каналы связи 4G и Starlink для передачи видео на мобильный командный пункт, а также развёртывание сети 5G. Её основная задача – борьба с вражескими БПЛА и визуальная разведка.
"Rheinmetall сотрудничает над проектом с эстонской компанией DefSecIntel", - отмечается в сообщении.
Напомним, МИД РФ считает любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, законными целями для ВС России
Вчера, 04:58
Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед ПутинымСтрах перед президентом России Владимиром Путиным заставил жителей города Гросенхайн в Германии отказаться от строительства нового завода по производству военной техники для вооружённых сил Украины. Об этом 3 октября сообщает газета New York Times
 
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Заголовок открываемого материала
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