Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire
09:49 05.10.2023 (обновлено: 09:52 05.10.2023)
Автоматизированная разведывательная система SurveilSpire концерна Rheinmetall
Новая партия автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire производства немецкого оборонного концерна Rheinmetall начала поступать в ВСУ. Об этом 5 октября сообщает украинское агентство УНН
По информации концерна, на которую ссылается агентство, заказы для ВСУ Украины "в двузначном диапазоне миллионов евро" оплатило правительство Германии.
Разведывательная система SurveilSpire включает башню для круглосуточного видеонаблюдения, мини-дроны, модуль управления. Она позволяет обеспечивать беспроводные каналы связи 4G и Starlink для передачи видео на мобильный командный пункт, а также развёртывание сети 5G. Её основная задача – борьба с вражескими БПЛА и визуальная разведка.
"Rheinmetall сотрудничает над проектом с эстонской компанией DefSecIntel", - отмечается в сообщении.
Напомним, МИД РФ считает любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, законными целями для ВС России
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