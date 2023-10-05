"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на грозу Киева сделать Крым безлюдным - 05.10.2023 Украина.ру
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"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на грозу Киева сделать Крым безлюдным
"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на грозу Киева сделать Крым безлюдным - 05.10.2023 Украина.ру
"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на грозу Киева сделать Крым безлюдным
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным, передает 5 октября РИА Новости
2023-10-05T09:46
2023-10-05T09:46
гур моу
военные
крым
депутат
новости
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"Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов они взрастили. Мы уже раз остановили эту нацистскую нечисть в 2014 году, и готовы это сделать снова. Здесь их ждет бесславная смерть", - сказал Шеремет.По его словам, вооруженные силы России найдут управу на любого агрессора.Накануне самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытку предотвратил, одного из диверсантов взяли в плен.При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.
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гур моу, военные, крым, депутат, новости
ГУР МОУ, военные, Крым, депутат, Новости

"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на грозу Киева сделать Крым безлюдным

09:46 05.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным, передает 5 октября РИА Новости
"Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов они взрастили. Мы уже раз остановили эту нацистскую нечисть в 2014 году, и готовы это сделать снова. Здесь их ждет бесславная смерть", - сказал Шеремет.
По его словам, вооруженные силы России найдут управу на любого агрессора.
"Шансов врагу мы не дадим никаких, он будет незамедлительно уничтожен", - подчеркнул депутат.
Накануне самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытку предотвратил, одного из диверсантов взяли в плен.
При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.
Крым
Вчера, 13:37
В Крыму силовики задержали группу украинских диверсантов — ФСБ Сотрудники ФСБ пресекли попытки проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки, пытавшейся снять провокационные фотографии и видео с украинским флагом. Об этом говорится в распространенном 4 октября сообщении ФСБ
 
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