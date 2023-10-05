https://ukraina.ru/20231005/1049919884.html

"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на грозу Киева сделать Крым безлюдным

"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на грозу Киева сделать Крым безлюдным - 05.10.2023 Украина.ру

"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на грозу Киева сделать Крым безлюдным

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным, передает 5 октября РИА Новости

2023-10-05T09:46

2023-10-05T09:46

2023-10-05T09:46

гур моу

военные

крым

депутат

новости

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"Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов они взрастили. Мы уже раз остановили эту нацистскую нечисть в 2014 году, и готовы это сделать снова. Здесь их ждет бесславная смерть", - сказал Шеремет.По его словам, вооруженные силы России найдут управу на любого агрессора.Накануне самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытку предотвратил, одного из диверсантов взяли в плен.При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.

https://ukraina.ru/20231004/1049899005.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

гур моу, военные, крым, депутат, новости