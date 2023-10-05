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Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине

Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине - 05.10.2023 Украина.ру

Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине

Еврокомиссия (ЕК) объявила об истощении бюджета Евросоюза из-за вооруженного конфликта на Украине. Заявление опубликовано на официальной странице ЕК в соцсети X (Twitter)

2023-10-05T09:03

2023-10-05T09:03

2023-10-05T09:10

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еврокомиссия

украина

бюджет

финансирование

ес

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"Война на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС. Евросоюзу требуется больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы", — говорится в сообщении.По утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕК пересмотрела бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы в сторону его увеличения на 66 миллиардов евро. Из этой суммы 50 миллиардов евро предлагается направить на финансовую помощь Киеву. По информации газеты Financial Times, ради принятия странами ЕС этого плана, ЕК намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, замороженных в декабре 2022 года из-за позиции Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предложение ЕК об увеличении финансирования Украины несерьёзным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, уже выданные Киеву.

https://ukraina.ru/20231003/1049861956.html

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новости, еврокомиссия, украина, бюджет, финансирование, ес