Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине - 05.10.2023 Украина.ру
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Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине
Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине - 05.10.2023 Украина.ру
Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине
Еврокомиссия (ЕК) объявила об истощении бюджета Евросоюза из-за вооруженного конфликта на Украине. Заявление опубликовано на официальной странице ЕК в соцсети X (Twitter)
2023-10-05T09:03
2023-10-05T09:10
новости
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украина
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финансирование
ес
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"Война на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС. Евросоюзу требуется больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы", — говорится в сообщении.По утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕК пересмотрела бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы в сторону его увеличения на 66 миллиардов евро. Из этой суммы 50 миллиардов евро предлагается направить на финансовую помощь Киеву. По информации газеты Financial Times, ради принятия странами ЕС этого плана, ЕК намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, замороженных в декабре 2022 года из-за позиции Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предложение ЕК об увеличении финансирования Украины несерьёзным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, уже выданные Киеву.
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новости, еврокомиссия, украина, бюджет, финансирование, ес
Новости, Еврокомиссия, Украина, бюджет, финансирование, ЕС

Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине

09:03 05.10.2023 (обновлено: 09:10 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия (ЕК) объявила об истощении бюджета Евросоюза из-за вооруженного конфликта на Украине. Заявление опубликовано на официальной странице ЕК в соцсети X (Twitter)
"Война на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС. Евросоюзу требуется больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы", — говорится в сообщении.
По утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕК пересмотрела бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы в сторону его увеличения на 66 миллиардов евро. Из этой суммы 50 миллиардов евро предлагается направить на финансовую помощь Киеву.
По информации газеты Financial Times, ради принятия странами ЕС этого плана, ЕК намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, замороженных в декабре 2022 года из-за позиции Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предложение ЕК об увеличении финансирования Украины несерьёзным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, уже выданные Киеву.
флаг Венгрия
3 октября, 12:03
ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial TimesЕврокомиссия ради увеличения бюджета на помощь Киеву намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, которая ранее заявляла, что Украина не получит ни копейки из средств ЕС, передает газета Financial Times
 
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