https://ukraina.ru/20231005/1049917144.html

"Безумие, самоубийство и уничтожение!": французский политик описал план Запада по Украине

"Безумие, самоубийство и уничтожение!": французский политик описал план Запада по Украине - 05.10.2023 Украина.ру

"Безумие, самоубийство и уничтожение!": французский политик описал план Запада по Украине

План Запада по финансированию Украины и её ожидаемому вступлению в ЕС безумен и самоубийственен. Об этом глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 4 октября написал на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter, заблокирован в РФ)

2023-10-05T06:37

2023-10-05T06:37

2023-10-05T06:38

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"Безумие! Согласно исследованию Financial Times, Украина получит 186 миллиардов евро за счёт вступления в ЕС. Это 37 миллиардов, которые немедленно выплатит Франция", - считает политик.По его мнению, президента Украины Владимира Зеленского, поддерживаемого лидерами Запада, необходимо остановить, пока такие действия не вызвали глобальную катастрофу.По опубликованным ранее данным газеты Financial Times, в Брюсселе прогнозируют увеличение бюджета ЕС до 1,47 триллиона евро (на 24%) в случае появления девяти новых членов блока. При этом ожидается значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых стран, таких как Германия, Франция и Нидерланды.

https://ukraina.ru/20231003/1049872435.html

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