https://ukraina.ru/20231005/1049916509.html

На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозревают

На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозревают - 05.10.2023 Украина.ру

На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозревают

Если уничтожение украинцев продолжится такими же темпами, какими идет сейчас, то скоро Украины не будет, а будет просто кладбище под названием "Украина", так в чем же смысл борьбы? Над этим и подобными вопросами начали задумываться в украинском экспертном сообществе.

2023-10-05T05:49

2023-10-05T05:49

2023-10-05T05:49

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Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин прокомментировал в эфире ютуб-канала Politeka совет бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса к Киеву призывать на фронт молодежь. По словам эксперта, если перевести все на понятный язык, то можно сказать, что круги, поручившие экс-министру высказать такую точку зрения, добиваются одного — поколение 80-х на Украине достаточно выбито, теперь надо бы уничтожить поколения 90-х и нулевых.По словам эксперта, экс-министру надо бы думать не об Украине, а о своей Великобритании - "ваши рабы колониальные, они сегодня возглавили остатки Великой Британии". Да и нет уже никакой Великой Британии, считает Соскин. По его мнению, там "упадническая, деградирующая внутри страны ситуация". Поэтому бывшему министру стоит думать об этом, а не о том, как уничтожить еще два поколения украинцев.Нет сил у Украины наступать, чтобы наступать, надо было получить поддержку от той же Великобритании, но не получили - "Сунак нам не товарищ", полагает эксперт. Он продолжил: Уоллес предлагает очень вредную для Украины утопию, поскольку никаких денег для Киева больше не будет. А круги, стоящие за Уоллесом, говорят Зеленскому — уничтожай дальше украинских мужчин, чем больше ты их уничтожишь, тем лучше."Все-таки, как-никак, больше 20 процентов мировых запасов чернозема Украина имеет. Кроме всего прочего — и уран, и все остальное. И они нужны… народ здесь не нужен, а там с землей и полезными ископаемыми, водой — мы как-то уже и без украинцев, и без тебя, Зеленский, разберемся", - сказал Соскин.Он добавил, что, раз помощи от Запада не будет, то - "зачем Украине защищать "золотой миллиард"?"Своей кровью, своими жизнями — уже нет земли для кладбищ, уже городов скоро не будет, будут просто кладбища... уже даже не надо делать никакого Национального пантеона, потому что Национальный пантеон - будет кладбище под названием "Украина", - сказал Соскин, посоветовав британским советчикам пойти "в одно место". Но такие советы, пожалуй, надо было давать раньше.Украина в дефолте, денег нет, значит, нет и ничего остального, посетовал эксперт. Штаты сливаются, британцы уже слились, ЕС готов "слиться" — западники, по мнению эксперта, уже потеряли страх, что "Путин сейчас ворвется к ним".Власти объявили, что война будет долгой, но что это значит, какова стратегия, "в чем будет длина войны"? - задается вопросом украинский философ Сергей Дацюк в эфире ютуб-канала "Дикий live"."В том смысле, что мы берем новых людей и утилизируем в противостоянии с Россией, а они тоже берут, мобилизируют новых людей, и мы просто убиваем друг друга — ни туда не двигаемся, ни туда. Это что, стратегия? В чем тут стратегия — в утилизации народонаселения своих стран?" - задал Дацюк вопрос, который беспокоит многих.А вот национал-радикал Дмитрий Корчинский больших потерь и жертв не боится. "Если вы хотите иметь страну, то вы должны согласиться с тем, что это будут большие сроки, большие жертвы и большое количество попыток", заявил он в своем блоге. Кто не готов к жертвам, пусть уезжает, бежит. Роет нору через западную границу и как-то пролазит туда… Вот такие советы согражданам. Сам советчик, впрочем, пока не в окопе, вероятно, он тоже планирует "не умереть, а жить для Украины". А умирают пусть другие.Возможно, что-то изменится в связи с перераспределением сил в США. Комментируя отставку спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти и причины такого голосования (обвинения в тайном сговоре с Байденом относительно помощи Украине), Олег Соскин предположил, что в формирующемся новом политическом раскладе в Америке "места для Зеленского, для его режима, ну и в целом тогда для Украины — вот именно в форме войны с Российской Федерацией — нет".Однако США пока не могут бросить Украину, и помощь Киеву в той или иной степени будет оказываться, вопрос в том, в какой именно степени, считает украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, "США использует Украину как триггер против России", поскольку эта страна взбунтовалась против однополярного мира. Но где конечная точка в этом противостоянии — никто не скажет.При этом Зеленский перестает быть фаворитом Америки, тут свою роль играет внутренняя борьба политических сил в США, отметил эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так". Поддерживать Украину так, как поддерживали в 2022 году, уже не будут, сделал прогноз Бондаренко. По его словам, "Минск-3" и "Мюнхен-2" - абсолютно реальная угроза со стороны Запада", поскольку у Запада сейчас свои проблемы, требующие решения, а Киеву могут сказать: "мы вам помогли, дальше - давайте сами".

https://ukraina.ru/20231005/1049913933.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, спецоперация, россия, сша, великобритания