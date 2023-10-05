https://ukraina.ru/20231005/1049916509.html
На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозревают
На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозревают - 05.10.2023 Украина.ру
На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозревают
Если уничтожение украинцев продолжится такими же темпами, какими идет сейчас, то скоро Украины не будет, а будет просто кладбище под названием "Украина", так в чем же смысл борьбы? Над этим и подобными вопросами начали задумываться в украинском экспертном сообществе.
2023-10-05T05:49
2023-10-05T05:49
2023-10-05T05:49
эксклюзив
украина
эксперты
спецоперация
россия
сша
великобритания
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Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин прокомментировал в эфире ютуб-канала Politeka совет бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса к Киеву призывать на фронт молодежь. По словам эксперта, если перевести все на понятный язык, то можно сказать, что круги, поручившие экс-министру высказать такую точку зрения, добиваются одного — поколение 80-х на Украине достаточно выбито, теперь надо бы уничтожить поколения 90-х и нулевых.По словам эксперта, экс-министру надо бы думать не об Украине, а о своей Великобритании - "ваши рабы колониальные, они сегодня возглавили остатки Великой Британии". Да и нет уже никакой Великой Британии, считает Соскин. По его мнению, там "упадническая, деградирующая внутри страны ситуация". Поэтому бывшему министру стоит думать об этом, а не о том, как уничтожить еще два поколения украинцев.Нет сил у Украины наступать, чтобы наступать, надо было получить поддержку от той же Великобритании, но не получили - "Сунак нам не товарищ", полагает эксперт. Он продолжил: Уоллес предлагает очень вредную для Украины утопию, поскольку никаких денег для Киева больше не будет. А круги, стоящие за Уоллесом, говорят Зеленскому — уничтожай дальше украинских мужчин, чем больше ты их уничтожишь, тем лучше."Все-таки, как-никак, больше 20 процентов мировых запасов чернозема Украина имеет. Кроме всего прочего — и уран, и все остальное. И они нужны… народ здесь не нужен, а там с землей и полезными ископаемыми, водой — мы как-то уже и без украинцев, и без тебя, Зеленский, разберемся", - сказал Соскин.Он добавил, что, раз помощи от Запада не будет, то - "зачем Украине защищать "золотой миллиард"?"Своей кровью, своими жизнями — уже нет земли для кладбищ, уже городов скоро не будет, будут просто кладбища... уже даже не надо делать никакого Национального пантеона, потому что Национальный пантеон - будет кладбище под названием "Украина", - сказал Соскин, посоветовав британским советчикам пойти "в одно место". Но такие советы, пожалуй, надо было давать раньше.Украина в дефолте, денег нет, значит, нет и ничего остального, посетовал эксперт. Штаты сливаются, британцы уже слились, ЕС готов "слиться" — западники, по мнению эксперта, уже потеряли страх, что "Путин сейчас ворвется к ним".Власти объявили, что война будет долгой, но что это значит, какова стратегия, "в чем будет длина войны"? - задается вопросом украинский философ Сергей Дацюк в эфире ютуб-канала "Дикий live"."В том смысле, что мы берем новых людей и утилизируем в противостоянии с Россией, а они тоже берут, мобилизируют новых людей, и мы просто убиваем друг друга — ни туда не двигаемся, ни туда. Это что, стратегия? В чем тут стратегия — в утилизации народонаселения своих стран?" - задал Дацюк вопрос, который беспокоит многих.А вот национал-радикал Дмитрий Корчинский больших потерь и жертв не боится. "Если вы хотите иметь страну, то вы должны согласиться с тем, что это будут большие сроки, большие жертвы и большое количество попыток", заявил он в своем блоге. Кто не готов к жертвам, пусть уезжает, бежит. Роет нору через западную границу и как-то пролазит туда… Вот такие советы согражданам. Сам советчик, впрочем, пока не в окопе, вероятно, он тоже планирует "не умереть, а жить для Украины". А умирают пусть другие.Возможно, что-то изменится в связи с перераспределением сил в США. Комментируя отставку спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти и причины такого голосования (обвинения в тайном сговоре с Байденом относительно помощи Украине), Олег Соскин предположил, что в формирующемся новом политическом раскладе в Америке "места для Зеленского, для его режима, ну и в целом тогда для Украины — вот именно в форме войны с Российской Федерацией — нет".Однако США пока не могут бросить Украину, и помощь Киеву в той или иной степени будет оказываться, вопрос в том, в какой именно степени, считает украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, "США использует Украину как триггер против России", поскольку эта страна взбунтовалась против однополярного мира. Но где конечная точка в этом противостоянии — никто не скажет.При этом Зеленский перестает быть фаворитом Америки, тут свою роль играет внутренняя борьба политических сил в США, отметил эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так". Поддерживать Украину так, как поддерживали в 2022 году, уже не будут, сделал прогноз Бондаренко. По его словам, "Минск-3" и "Мюнхен-2" - абсолютно реальная угроза со стороны Запада", поскольку у Запада сейчас свои проблемы, требующие решения, а Киеву могут сказать: "мы вам помогли, дальше - давайте сами".
https://ukraina.ru/20231005/1049913933.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, эксперты, спецоперация, россия, сша, великобритания
На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозревают
Если уничтожение украинцев продолжится такими же темпами, какими идет сейчас, то скоро Украины не будет, а будет просто кладбище под названием "Украина", так в чем же смысл борьбы? Над этим и подобными вопросами начали задумываться в украинском экспертном сообществе.
Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин прокомментировал в эфире ютуб-канала Politeka совет бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса к Киеву призывать на фронт молодежь. По словам эксперта, если перевести все на понятный язык, то можно сказать, что круги, поручившие экс-министру высказать такую точку зрения, добиваются одного — поколение 80-х на Украине достаточно выбито, теперь надо бы уничтожить поколения 90-х и нулевых.
По словам эксперта, экс-министру надо бы думать не об Украине, а о своей Великобритании - "ваши рабы колониальные, они сегодня возглавили остатки Великой Британии". Да и нет уже никакой Великой Британии, считает Соскин. По его мнению, там "упадническая, деградирующая внутри страны ситуация". Поэтому бывшему министру стоит думать об этом, а не о том, как уничтожить еще два поколения украинцев.
Нет сил у Украины наступать, чтобы наступать, надо было получить поддержку от той же Великобритании, но не получили - "Сунак нам не товарищ", полагает эксперт. Он продолжил: Уоллес предлагает очень вредную для Украины утопию, поскольку никаких денег для Киева больше не будет. А круги, стоящие за Уоллесом, говорят Зеленскому — уничтожай дальше украинских мужчин, чем больше ты их уничтожишь, тем лучше.
"Все-таки, как-никак, больше 20 процентов мировых запасов чернозема Украина имеет. Кроме всего прочего — и уран, и все остальное. И они нужны… народ здесь не нужен, а там с землей и полезными ископаемыми, водой — мы как-то уже и без украинцев, и без тебя, Зеленский, разберемся", - сказал Соскин.
Он добавил, что, раз помощи от Запада не будет, то - "зачем Украине защищать "золотой миллиард"?
"Своей кровью, своими жизнями — уже нет земли для кладбищ, уже городов скоро не будет, будут просто кладбища... уже даже не надо делать никакого Национального пантеона, потому что Национальный пантеон - будет кладбище под названием "Украина", - сказал Соскин, посоветовав британским советчикам пойти "в одно место". Но такие советы, пожалуй, надо было давать раньше.
Украина в дефолте, денег нет, значит, нет и ничего остального, посетовал эксперт. Штаты сливаются, британцы уже слились, ЕС готов "слиться" — западники, по мнению эксперта, уже потеряли страх, что "Путин сейчас ворвется к ним".
Власти объявили, что война будет долгой, но что это значит, какова стратегия, "в чем будет длина войны"? - задается вопросом украинский философ Сергей Дацюк в эфире ютуб-канала "Дикий live".
"В том смысле, что мы берем новых людей и утилизируем в противостоянии с Россией, а они тоже берут, мобилизируют новых людей, и мы просто убиваем друг друга — ни туда не двигаемся, ни туда. Это что, стратегия? В чем тут стратегия — в утилизации народонаселения своих стран?" - задал Дацюк вопрос, который беспокоит многих.
А вот национал-радикал Дмитрий Корчинский больших потерь и жертв не боится. "Если вы хотите иметь страну, то вы должны согласиться с тем, что это будут большие сроки, большие жертвы и большое количество попыток", заявил он в своем блоге. Кто не готов к жертвам, пусть уезжает, бежит. Роет нору через западную границу и как-то пролазит туда… Вот такие советы согражданам. Сам советчик, впрочем, пока не в окопе, вероятно, он тоже планирует "не умереть, а жить для Украины". А умирают пусть другие.
Возможно, что-то изменится в связи с перераспределением сил в США. Комментируя отставку спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти и причины такого голосования (обвинения в тайном сговоре с Байденом относительно помощи Украине), Олег Соскин предположил, что в формирующемся новом политическом раскладе в Америке "места для Зеленского, для его режима, ну и в целом тогда для Украины — вот именно в форме войны с Российской Федерацией — нет".
Однако США пока не могут бросить Украину, и помощь Киеву в той или иной степени будет оказываться, вопрос в том, в какой именно степени, считает украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, "США использует Украину как триггер против России", поскольку эта страна взбунтовалась против однополярного мира. Но где конечная точка в этом противостоянии — никто не скажет.
При этом Зеленский перестает быть фаворитом Америки, тут свою роль играет внутренняя борьба политических сил в США, отметил эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так". Поддерживать Украину так, как поддерживали в 2022 году, уже не будут, сделал прогноз Бондаренко. По его словам, "Минск-3" и "Мюнхен-2" - абсолютно реальная угроза со стороны Запада", поскольку у Запада сейчас свои проблемы, требующие решения, а Киеву могут сказать: "мы вам помогли, дальше - давайте сами".