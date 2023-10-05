"Сasus belli": эксперт сообщил, почему ядерная угроза не остановит ползучую агрессию Запада против РФ - 05.10.2023 Украина.ру
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"Сasus belli": эксперт сообщил, почему ядерная угроза не остановит ползучую агрессию Запада против РФ
"Сasus belli": эксперт сообщил, почему ядерная угроза не остановит ползучую агрессию Запада против РФ - 05.10.2023 Украина.ру
"Сasus belli": эксперт сообщил, почему ядерная угроза не остановит ползучую агрессию Запада против РФ
Отсутствие жёсткого ответа со стороны Москвы укрепляет на Западе идеи, что с Россией можно развязать неядерный конфликт средней степени интенсивности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко
2023-10-05T04:06
2023-10-05T04:06
новости
россия
запад
ядерная безопасность
ядерная война
черное море
сша
великобритания
война
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Великобритания стремится ввести свой флот в Чёрное море и тестирует Россию ракетными ударами по Севастополю. На научном языке это называется "ведение военных действий на ограниченном театре военных действий", рассказал профессор.По мнению Запада, если Москва не идёт на жёсткие действия, значит, можно делать следующий шаг эскалации. Отсутствие мощного ответа укрепляет на Западе мнение о том, что против России можно развязать неядерный конфликт средней степени интенсивности, добавил он.И ВСУ с прошлого апреля обстреливают российскую территорию, не очень опасаясь применения нами ядерной угрозы. Потому в США и Британии сильны надежды, что в будущей ограниченной войне никто не будет применять ядерное оружие, как применили химическое во Второй мировой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049900282.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, запад, ядерная безопасность, ядерная война, черное море, сша, великобритания, война
Новости, Россия, Запад, ядерная безопасность, ядерная война, Черное море, США, Великобритания, война

"Сasus belli": эксперт сообщил, почему ядерная угроза не остановит ползучую агрессию Запада против РФ

04:06 05.10.2023
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
С. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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Отсутствие жёсткого ответа со стороны Москвы укрепляет на Западе идеи, что с Россией можно развязать неядерный конфликт средней степени интенсивности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко
Великобритания стремится ввести свой флот в Чёрное море и тестирует Россию ракетными ударами по Севастополю. На научном языке это называется "ведение военных действий на ограниченном театре военных действий", рассказал профессор.
По мнению Запада, если Москва не идёт на жёсткие действия, значит, можно делать следующий шаг эскалации. Отсутствие мощного ответа укрепляет на Западе мнение о том, что против России можно развязать неядерный конфликт средней степени интенсивности, добавил он.
"Американцы и англичане напоминают, что наличие у Британии ядерного оружия не помешало Аргентине развязать войну за Фолькленды. И Вьетнам не побоялся, напав на Камбоджу, создать casus belli ядерному Китаю.", - подчеркнул Фененко.
И ВСУ с прошлого апреля обстреливают российскую территорию, не очень опасаясь применения нами ядерной угрозы. Потому в США и Британии сильны надежды, что в будущей ограниченной войне никто не будет применять ядерное оружие, как применили химическое во Второй мировой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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