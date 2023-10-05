https://ukraina.ru/20231005/1049890349.html

Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину

Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину - 05.10.2023 Украина.ру

Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину

Европа и США не оставят без финансирования Украину, потому что ее банкротство обернется для союзников катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-10-05T04:07

2023-10-05T04:07

2023-10-05T04:07

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владимир зеленский

украина

финансирование

сша

европа

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Президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает военную помощь Украине, но она сможет пережить временное отсутствие денежных вливаний, рассказал эксперт.Внешнее финансирование Украины — это только половина бюджета страны, вторую половину она обеспечивает сама. Европа также будет принимать участие в финансовой помощи, добавил Зубец.У правительства США для Украины остались запасы от предыдущего бюджета, это несколько миллиардов долларов. Западные союзники не допустят банкротства Украины. Потеря лица обернется катастрофой для Европы и США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, финансирование, сша, европа, бюджет