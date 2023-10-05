Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049890349.html
Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину
Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину - 05.10.2023 Украина.ру
Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину
Европа и США не оставят без финансирования Украину, потому что ее банкротство обернется для союзников катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-10-05T04:07
2023-10-05T04:07
новости
владимир зеленский
украина
финансирование
сша
европа
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_7cb08683d7ad8bd66da8974998e29baa.jpg
Президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает военную помощь Украине, но она сможет пережить временное отсутствие денежных вливаний, рассказал эксперт.Внешнее финансирование Украины — это только половина бюджета страны, вторую половину она обеспечивает сама. Европа также будет принимать участие в финансовой помощи, добавил Зубец.У правительства США для Украины остались запасы от предыдущего бюджета, это несколько миллиардов долларов. Западные союзники не допустят банкротства Украины. Потеря лица обернется катастрофой для Европы и США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_5aa3bfe09bd781dfb271c3250330e7aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, украина, финансирование, сша, европа, бюджет
Новости, Владимир Зеленский, Украина, финансирование, США, Европа, бюджет

Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину

04:07 05.10.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Европа и США не оставят без финансирования Украину, потому что ее банкротство обернется для союзников катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает военную помощь Украине, но она сможет пережить временное отсутствие денежных вливаний, рассказал эксперт.
Внешнее финансирование Украины — это только половина бюджета страны, вторую половину она обеспечивает сама. Европа также будет принимать участие в финансовой помощи, добавил Зубец.
"Администрация Байдена в последнее время только и занимается тем, что приводит в чувство Зеленского, объясняя, что ему пора уходить. С другой стороны, Украина — один из приоритетов американской политики, причем далеко не первый. Эта периферийная история, неинтересная большинству американцев", - подчеркнул эксперт.
У правительства США для Украины остались запасы от предыдущего бюджета, это несколько миллиардов долларов. Западные союзники не допустят банкротства Украины. Потеря лица обернется катастрофой для Европы и США, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Мощанский интервью
Вчера, 06:06
Илья Мощанский: Россия обогнала ВСУ по мобилизации, чтобы после воздушной атаки наступать на Запорожье
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинафинансированиеСШАЕвропабюджет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:22"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине
05:21Дмитрий Выдрин о заявлении Бербок: В ее фантазиях луганская гвардия уже штурмует Лиссабон
05:10Сокращение американской помощи вскоре станет проблемой для Киева - CNN
05:05"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина
05:03Дмитрий Бабич: Запад понял, во что ввязался на Украине, поэтому требует жертву в виде украинской молодежи
04:38Большой поход за китайской мечтой
04:07Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину
04:06"Сasus belli": эксперт сообщил, почему ядерная угроза не остановит ползучую агрессию Запада против РФ
04:05На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат
03:59Трамп потребовал не тратиться на Украину до достижения равенства в платежах с Европой
03:12Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg 
02:54Германия доставит Украине дополнительные средства ПВО - Bloomberg
02:51Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
02:26Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ
02:06Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником
01:53Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК
01:23Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост
00:54Влияние Путина в США растёт – Клинтон
00:26Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ
23:51На Украине займутся усилением демократии
Лента новостейМолния