https://ukraina.ru/20231005/1049890349.html
Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину
Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину - 05.10.2023 Украина.ру
Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину
Европа и США не оставят без финансирования Украину, потому что ее банкротство обернется для союзников катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-10-05T04:07
2023-10-05T04:07
2023-10-05T04:07
новости
владимир зеленский
украина
финансирование
сша
европа
бюджет
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Президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает военную помощь Украине, но она сможет пережить временное отсутствие денежных вливаний, рассказал эксперт.Внешнее финансирование Украины — это только половина бюджета страны, вторую половину она обеспечивает сама. Европа также будет принимать участие в финансовой помощи, добавил Зубец.У правительства США для Украины остались запасы от предыдущего бюджета, это несколько миллиардов долларов. Западные союзники не допустят банкротства Украины. Потеря лица обернется катастрофой для Европы и США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, финансирование, сша, европа, бюджет
Новости, Владимир Зеленский, Украина, финансирование, США, Европа, бюджет
Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину
Европа и США не оставят без финансирования Украину, потому что ее банкротство обернется для союзников катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает военную помощь Украине, но она сможет пережить временное отсутствие денежных вливаний, рассказал эксперт.
Внешнее финансирование Украины — это только половина бюджета страны, вторую половину она обеспечивает сама. Европа также будет принимать участие в финансовой помощи, добавил Зубец.
"Администрация Байдена в последнее время только и занимается тем, что приводит в чувство Зеленского, объясняя, что ему пора уходить. С другой стороны, Украина — один из приоритетов американской политики, причем далеко не первый. Эта периферийная история, неинтересная большинству американцев", - подчеркнул эксперт.
У правительства США для Украины остались запасы от предыдущего бюджета, это несколько миллиардов долларов. Западные союзники не допустят банкротства Украины. Потеря лица обернется катастрофой для Европы и США, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь