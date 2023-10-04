https://ukraina.ru/20231004/1049910310.html

МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента

МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента - 04.10.2023 Украина.ру

МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента

Европарламент решил исключить из Шенгенского пограничного кодекса предложения, которые облегчили бы борьбу с мигрантами в случае "гибридной атаки". МВД Литвы и литовские евродепутаты пожаловались не непонимание коллег, сообщило 4 октября "Литовское национальное радио и телевидение".

2023-10-04T18:25

2023-10-04T18:25

2023-10-04T18:25

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Издание указало на повод для дебатов и волнений МВД Литвы: "Два года назад мигранты, отправленные Александром Лукашенко, пытались массово пересечь границу Евросоюза на границе Белоруссии с Польшей".Еврокомиссия в 2022 году предложила для противодействия нападению с использованием "мигрантов в качестве оружия" использовать странами ЕС такие меры, как "закрытие пограничных пунктов, увеличение времени рассмотрения заявлений о предоставлении убежища или обращения за помощью". Один из комитетов Европарламента проголосовал против таких поправок в Шенгенском пограничном кодексе, а другой проголосовал за противоположное решение.По мнению главы МВД Литвы Агне Билотайте, таким образом проблема использования мигрантов как инструмента внешнего воздействия на ЕС осталась. Она заявила: "Это политический вопрос, имеющий особое значение не только для Литвы, но и для всех стран-членов ЕС в регионе. Наша цель - быть устойчивыми к будущим кризисам нелегальной миграции. Мы приложили немало усилий для того, чтобы соответствующие поправки появились в законодательных предложениях ЕС. В настоящее время существует опасность того, что явление инструментализации и меры, необходимые для борьбы с ним, так и останутся без внимания и не будут закреплены в законодательстве ЕС"."Позиция Литвы в этом вопросе остается последовательной - законодательство ЕС требует инструментов, которые позволят государствам-членам защитить себя от гибридных атак со стороны российского и белорусского режимов, в том числе от организации нелегальных миграционных потоков", - говорится в заявлении министерства.Евродепутат Раса Юкнявичене указала на другие аспекты проблемы: "Почему диктаторы организуют гибридные нападения на страны ЕС?" Потому что они знают все дыры в нашей правовой системе, в наших внешних стенах, и поэтому им удается устроить хаос. Они используют заблудших людей как оружие против нас. Не имея возможности защитить свои границы, мы содействуем бизнесу перевозчиков, помогаем диктаторам инициировать нападения".Тем временем правительство Литвы 5 октября обсудит проект бюджета на 2024 год с наращиванием дефицита до 2,9% ВВП. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила 4 октября что в расходную часть заложены сотни миллионов евро "на помощь Украине".До этого, в сентябрьском интервью британской "Гардиан" глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миграционный приток – это благо и в Европе должны понимать, что при демографическом упадке без мигрантов глобальную конкуренцию не выиграть.

https://ukraina.ru/20230922/1049636675.html

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новости, литва, европарламент, мвд, нелегалы, миграционный кризис, мигранты, миграция, трудовые мигранты, ес, польша, белоруссия, лукашенко, еврокомиссия, жозеп боррель