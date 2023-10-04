https://ukraina.ru/20231004/1049910310.html
МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента
МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента - 04.10.2023 Украина.ру
МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента
Европарламент решил исключить из Шенгенского пограничного кодекса предложения, которые облегчили бы борьбу с мигрантами в случае "гибридной атаки". МВД Литвы и литовские евродепутаты пожаловались не непонимание коллег, сообщило 4 октября "Литовское национальное радио и телевидение".
2023-10-04T18:25
2023-10-04T18:25
2023-10-04T18:25
новости
литва
европарламент
мвд
нелегалы
миграционный кризис
мигранты
миграция
трудовые мигранты
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/56/1032665653_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_ca22c0e1e9cd2693110faa0fb8d26f29.jpg
Издание указало на повод для дебатов и волнений МВД Литвы: "Два года назад мигранты, отправленные Александром Лукашенко, пытались массово пересечь границу Евросоюза на границе Белоруссии с Польшей".Еврокомиссия в 2022 году предложила для противодействия нападению с использованием "мигрантов в качестве оружия" использовать странами ЕС такие меры, как "закрытие пограничных пунктов, увеличение времени рассмотрения заявлений о предоставлении убежища или обращения за помощью". Один из комитетов Европарламента проголосовал против таких поправок в Шенгенском пограничном кодексе, а другой проголосовал за противоположное решение.По мнению главы МВД Литвы Агне Билотайте, таким образом проблема использования мигрантов как инструмента внешнего воздействия на ЕС осталась. Она заявила: "Это политический вопрос, имеющий особое значение не только для Литвы, но и для всех стран-членов ЕС в регионе. Наша цель - быть устойчивыми к будущим кризисам нелегальной миграции. Мы приложили немало усилий для того, чтобы соответствующие поправки появились в законодательных предложениях ЕС. В настоящее время существует опасность того, что явление инструментализации и меры, необходимые для борьбы с ним, так и останутся без внимания и не будут закреплены в законодательстве ЕС"."Позиция Литвы в этом вопросе остается последовательной - законодательство ЕС требует инструментов, которые позволят государствам-членам защитить себя от гибридных атак со стороны российского и белорусского режимов, в том числе от организации нелегальных миграционных потоков", - говорится в заявлении министерства.Евродепутат Раса Юкнявичене указала на другие аспекты проблемы: "Почему диктаторы организуют гибридные нападения на страны ЕС?" Потому что они знают все дыры в нашей правовой системе, в наших внешних стенах, и поэтому им удается устроить хаос. Они используют заблудших людей как оружие против нас. Не имея возможности защитить свои границы, мы содействуем бизнесу перевозчиков, помогаем диктаторам инициировать нападения".Тем временем правительство Литвы 5 октября обсудит проект бюджета на 2024 год с наращиванием дефицита до 2,9% ВВП. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила 4 октября что в расходную часть заложены сотни миллионов евро "на помощь Украине".До этого, в сентябрьском интервью британской "Гардиан" глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миграционный приток – это благо и в Европе должны понимать, что при демографическом упадке без мигрантов глобальную конкуренцию не выиграть.
https://ukraina.ru/20230922/1049636675.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/56/1032665653_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_cea81380f9bc3fa595e2973283eb2013.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, европарламент, мвд, нелегалы, миграционный кризис, мигранты, миграция, трудовые мигранты, ес, польша, белоруссия, лукашенко, еврокомиссия, жозеп боррель
Новости, Литва, Европарламент, МВД, нелегалы, миграционный кризис, мигранты, миграция, трудовые мигранты, ЕС, Польша, Белоруссия, Лукашенко, Еврокомиссия, Жозеп Боррель
МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента
Европарламент решил исключить из Шенгенского пограничного кодекса предложения, которые облегчили бы борьбу с мигрантами в случае "гибридной атаки". МВД Литвы и литовские евродепутаты пожаловались не непонимание коллег, сообщило 4 октября "Литовское национальное радио и телевидение".
Издание указало на повод для дебатов и волнений МВД Литвы: "Два года назад мигранты, отправленные Александром Лукашенко, пытались массово пересечь границу Евросоюза на границе Белоруссии с Польшей".
Еврокомиссия в 2022 году предложила для противодействия нападению с использованием "мигрантов в качестве оружия" использовать странами ЕС такие меры, как "закрытие пограничных пунктов, увеличение времени рассмотрения заявлений о предоставлении убежища или обращения за помощью". Один из комитетов Европарламента проголосовал против таких поправок в Шенгенском пограничном кодексе, а другой проголосовал за противоположное решение.
По мнению главы МВД Литвы Агне Билотайте, таким образом проблема использования мигрантов как инструмента внешнего воздействия на ЕС осталась. Она заявила: "Это политический вопрос, имеющий особое значение не только для Литвы, но и для всех стран-членов ЕС в регионе. Наша цель - быть устойчивыми к будущим кризисам нелегальной миграции. Мы приложили немало усилий для того, чтобы соответствующие поправки появились в законодательных предложениях ЕС. В настоящее время существует опасность того, что явление инструментализации и меры, необходимые для борьбы с ним, так и останутся без внимания и не будут закреплены в законодательстве ЕС".
"Позиция Литвы в этом вопросе остается последовательной - законодательство ЕС требует инструментов, которые позволят государствам-членам защитить себя от гибридных атак со стороны российского и белорусского режимов, в том числе от организации нелегальных миграционных потоков", - говорится в заявлении министерства.
Евродепутат Раса Юкнявичене указала на другие аспекты проблемы: "Почему диктаторы организуют гибридные нападения на страны ЕС?" Потому что они знают все дыры в нашей правовой системе, в наших внешних стенах, и поэтому им удается устроить хаос. Они используют заблудших людей как оружие против нас. Не имея возможности защитить свои границы, мы содействуем бизнесу перевозчиков, помогаем диктаторам инициировать нападения".
Тем временем правительство Литвы 5 октября обсудит проект бюджета на 2024 год с наращиванием дефицита до 2,9% ВВП. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила 4 октября что в расходную часть заложены сотни миллионов евро "на помощь Украине".
До этого, в сентябрьском интервью британской "Гардиан" глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миграционный приток – это благо и в Европе должны понимать, что при демографическом упадке без мигрантов глобальную конкуренцию не выиграть.