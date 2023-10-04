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Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки
Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки - 04.10.2023 Украина.ру
Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки
Член палаты представителей Патрик Макгенри приказал экс-спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии, сообщила 3 октября газета TheWashington Post
2023-10-04T17:31
2023-10-04T17:31
2023-10-04T17:44
новости
сша
конгресс сша
капитолий
нэнси пелоси
спикер
кевин маккарти
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Патрик Макгенри стал временно исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти. Он будет исполнять обязанности спикера нижней палаты, пока конгрессмены не изберут нового.WP отмечает, что письмо Пелоси с требованием "немедленно" освободить кабинет стало одним из первых шагов на посту и.о спикера.В то время как законодатели, которые не являются руководителями, обычно не имеют офисов в Капитолии, Пелоси как бывшему спикеру было разрешено сохранить один из них, уточнила газета.Пелоси назвала своё выселение из Капитолия "резким отходом от традиций" и напомнила, что она на посту спикера предоставила своему предшественнику "значительно больший набор офисов на столько времени, сколько он пожелает".Она пояснила, что находится в Калифорнии, где оплакивает потерю "дорогой подруги" Дайэнн Файнстайн и отдает дань уважения ей, поэтому не может забрать свои вещи из кабинета.Скандал вокруг Пелоси разгорелся в августе 2022 года, когда она посетила Тайвань без согласования с китайскими властями. На тот момент она занимала пост спикера палаты представителей США.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
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новости, сша, конгресс сша, капитолий, нэнси пелоси, спикер, кевин маккарти
Новости, США, Конгресс США, Капитолий, Нэнси Пелоси, спикер, Кевин Маккарти
Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки
17:31 04.10.2023 (обновлено: 17:44 04.10.2023)
Член палаты представителей Патрик Макгенри приказал экс-спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии, сообщила 3 октября газета TheWashington Post
Патрик Макгенри стал временно исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти. Он будет исполнять обязанности спикера нижней палаты, пока конгрессмены не изберут нового.
WP отмечает, что письмо Пелоси с требованием "немедленно" освободить кабинет стало одним из первых шагов на посту и.о спикера.
"Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будут заменены ключи", — написал Макгенри в письме к Пелоси.
В то время как законодатели, которые не являются руководителями, обычно не имеют офисов в Капитолии, Пелоси как бывшему спикеру было разрешено сохранить один из них, уточнила газета.
Пелоси назвала своё выселение из Капитолия "резким отходом от традиций" и напомнила, что она на посту спикера предоставила своему предшественнику "значительно больший набор офисов на столько времени, сколько он пожелает".
Она пояснила, что находится в Калифорнии, где оплакивает потерю "дорогой подруги" Дайэнн Файнстайн и отдает дань уважения ей, поэтому не может забрать свои вещи из кабинета.
Скандал вокруг Пелоси разгорелся в августе 2022 года, когда она посетила Тайвань без согласования с китайскими властями. На тот момент она занимала пост спикера палаты представителей США.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.