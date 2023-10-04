https://ukraina.ru/20231004/1049908263.html

Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки

Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки - 04.10.2023 Украина.ру

Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки

Член палаты представителей Патрик Макгенри приказал экс-спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии, сообщила 3 октября газета TheWashington Post

2023-10-04T17:31

2023-10-04T17:31

2023-10-04T17:44

новости

сша

конгресс сша

капитолий

нэнси пелоси

спикер

кевин маккарти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/73/1027757321_0:58:1648:985_1920x0_80_0_0_3093aefcddfd59df4998b064fd685428.jpg

Патрик Макгенри стал временно исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти. Он будет исполнять обязанности спикера нижней палаты, пока конгрессмены не изберут нового.WP отмечает, что письмо Пелоси с требованием "немедленно" освободить кабинет стало одним из первых шагов на посту и.о спикера.В то время как законодатели, которые не являются руководителями, обычно не имеют офисов в Капитолии, Пелоси как бывшему спикеру было разрешено сохранить один из них, уточнила газета.Пелоси назвала своё выселение из Капитолия "резким отходом от традиций" и напомнила, что она на посту спикера предоставила своему предшественнику "значительно больший набор офисов на столько времени, сколько он пожелает".Она пояснила, что находится в Калифорнии, где оплакивает потерю "дорогой подруги" Дайэнн Файнстайн и отдает дань уважения ей, поэтому не может забрать свои вещи из кабинета.Скандал вокруг Пелоси разгорелся в августе 2022 года, когда она посетила Тайвань без согласования с китайскими властями. На тот момент она занимала пост спикера палаты представителей США.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.

https://ukraina.ru/20231004/1049886779.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, капитолий, нэнси пелоси, спикер, кевин маккарти