Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки - 04.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231004/1049908263.html
Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки
Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки - 04.10.2023 Украина.ру
Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки
Член палаты представителей Патрик Макгенри приказал экс-спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии, сообщила 3 октября газета TheWashington Post
2023-10-04T17:31
2023-10-04T17:44
новости
сша
конгресс сша
капитолий
нэнси пелоси
спикер
кевин маккарти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/73/1027757321_0:58:1648:985_1920x0_80_0_0_3093aefcddfd59df4998b064fd685428.jpg
Патрик Макгенри стал временно исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти. Он будет исполнять обязанности спикера нижней палаты, пока конгрессмены не изберут нового.WP отмечает, что письмо Пелоси с требованием "немедленно" освободить кабинет стало одним из первых шагов на посту и.о спикера.В то время как законодатели, которые не являются руководителями, обычно не имеют офисов в Капитолии, Пелоси как бывшему спикеру было разрешено сохранить один из них, уточнила газета.Пелоси назвала своё выселение из Капитолия "резким отходом от традиций" и напомнила, что она на посту спикера предоставила своему предшественнику "значительно больший набор офисов на столько времени, сколько он пожелает".Она пояснила, что находится в Калифорнии, где оплакивает потерю "дорогой подруги" Дайэнн Файнстайн и отдает дань уважения ей, поэтому не может забрать свои вещи из кабинета.Скандал вокруг Пелоси разгорелся в августе 2022 года, когда она посетила Тайвань без согласования с китайскими властями. На тот момент она занимала пост спикера палаты представителей США.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
https://ukraina.ru/20231004/1049886779.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/73/1027757321_0:0:1648:1236_1920x0_80_0_0_35a840957e3a1a994a4bd10d9112bb21.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, конгресс сша, капитолий, нэнси пелоси, спикер, кевин маккарти
Новости, США, Конгресс США, Капитолий, Нэнси Пелоси, спикер, Кевин Маккарти

Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки

17:31 04.10.2023 (обновлено: 17:44 04.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Член палаты представителей Патрик Макгенри приказал экс-спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии, сообщила 3 октября газета TheWashington Post
Патрик Макгенри стал временно исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти. Он будет исполнять обязанности спикера нижней палаты, пока конгрессмены не изберут нового.
WP отмечает, что письмо Пелоси с требованием "немедленно" освободить кабинет стало одним из первых шагов на посту и.о спикера.

"Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будут заменены ключи", — написал Макгенри в письме к Пелоси.

В то время как законодатели, которые не являются руководителями, обычно не имеют офисов в Капитолии, Пелоси как бывшему спикеру было разрешено сохранить один из них, уточнила газета.
Пелоси назвала своё выселение из Капитолия "резким отходом от традиций" и напомнила, что она на посту спикера предоставила своему предшественнику "значительно больший набор офисов на столько времени, сколько он пожелает".
Она пояснила, что находится в Калифорнии, где оплакивает потерю "дорогой подруги" Дайэнн Файнстайн и отдает дань уважения ей, поэтому не может забрать свои вещи из кабинета.
Скандал вокруг Пелоси разгорелся в августе 2022 года, когда она посетила Тайвань без согласования с китайскими властями. На тот момент она занимала пост спикера палаты представителей США.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
05:56
Палате представителей конгресса США назначили временного спикераРеспубликанец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри стал исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти. Об этом 4 октября сообщает BBC
 
НовостиСШАКонгресс СШАКапитолийНэнси ПелосиспикерКевин Маккарти
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48США отправят на Украину оружие Ирана
18:44Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны
18:31Чуть не отобрали туалетную бумагу. Как прошло путешествие проукраинского финна Юхи в Россию
18:26Английские самолёты в Польше, приазовское сражение закончилось. О чём говорили эксперты 4 октября
18:25МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента
18:20Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки
18:00Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября
18:00Павел Попович: первый украинец в космосе
17:57Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью
17:43Депутат Европарламента назвал миграционный пакет "неправильным решением, спасающим шкуру Шольца"
17:31Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки
17:31Видимость коллапса в США. Почему отправили в отставку спикера Маккарти
17:23Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины
17:21Литва увеличит дефицит бюджета с учётом "помощи Украине"
17:15Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России
17:03БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"
17:00Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов
16:58Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу
16:44Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра
16:38Конфликт в Конгрессе США и расхождения по вооружениям в Европе. Что говорили об Украине в мире 4 октября
Лента новостейМолния