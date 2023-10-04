https://ukraina.ru/20231004/1049907020.html

Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу

Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу - 04.10.2023 Украина.ру

Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу

Президент Чехии Петр Павел призвал к диалогу с гражданами, борьбе с популизмом и политике неуступок Москве. Об этом он заявил в ходе выступления на очередной сессии Европарламента 4 октября.

2023-10-04T16:58

2023-10-04T16:58

2023-10-04T16:58

новости

новости украины

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043914524_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_242b083e242a09b57c972ba7de98fbbb.jpg

Президент Чехии предупредил, если "Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу" и призвал "всех продолжать оказывать поддержку всеми возможными способами". После он призвал членов Европарламента противостоять усталости от войны, сотрудничать в единстве и солидарности, отстаивать европейские ценности и принципы и не поддаваться ложным обещаниям и популизму.

https://ukraina.ru/20231004/1049901250.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, евросоюз