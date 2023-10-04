Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу
© AP / Petr David Josek
© AP / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел призвал к диалогу с гражданами, борьбе с популизмом и политике неуступок Москве. Об этом он заявил в ходе выступления на очередной сессии Европарламента 4 октября.
Президент Чехии предупредил, если "Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу" и призвал "всех продолжать оказывать поддержку всеми возможными способами".
"Призываю к урегулированию, которое гарантирует необходимые условия для дальнейшего существования Украины в условиях прочного мира и процветания, – заявил он и выступил за расширение ЕС. – В наших интересах, чтобы страны-кандидаты добились успеха. Их успех будет нашим собственным успехом. Европа — это вечная задача, и европейские нации должны жить вместе".
После он призвал членов Европарламента противостоять усталости от войны, сотрудничать в единстве и солидарности, отстаивать европейские ценности и принципы и не поддаваться ложным обещаниям и популизму.