Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу - 04.10.2023 Украина.ру
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Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу
Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу - 04.10.2023 Украина.ру
Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу
Президент Чехии Петр Павел призвал к диалогу с гражданами, борьбе с популизмом и политике неуступок Москве. Об этом он заявил в ходе выступления на очередной сессии Европарламента 4 октября.
2023-10-04T16:58
2023-10-04T16:58
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Президент Чехии предупредил, если "Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу" и призвал "всех продолжать оказывать поддержку всеми возможными способами". После он призвал членов Европарламента противостоять усталости от войны, сотрудничать в единстве и солидарности, отстаивать европейские ценности и принципы и не поддаваться ложным обещаниям и популизму.
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новости, новости украины, евросоюз
Новости, Новости Украины, Евросоюз

Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу

16:58 04.10.2023
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP / Petr David Josek
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Президент Чехии Петр Павел призвал к диалогу с гражданами, борьбе с популизмом и политике неуступок Москве. Об этом он заявил в ходе выступления на очередной сессии Европарламента 4 октября.
Президент Чехии предупредил, если "Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу" и призвал "всех продолжать оказывать поддержку всеми возможными способами".

"Призываю к урегулированию, которое гарантирует необходимые условия для дальнейшего существования Украины в условиях прочного мира и процветания, – заявил он и выступил за расширение ЕС. – В наших интересах, чтобы страны-кандидаты добились успеха. Их успех будет нашим собственным успехом. Европа — это вечная задача, и европейские нации должны жить вместе".

После он призвал членов Европарламента противостоять усталости от войны, сотрудничать в единстве и солидарности, отстаивать европейские ценности и принципы и не поддаваться ложным обещаниям и популизму.
Аркадиуш Мулярчик - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
16:08
Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с УкраинойГермания вмешивается во внутренние дела Польши во время парламентских выборов и подрывает политику Варшавы в отношении Украины. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.
 
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