https://ukraina.ru/20231004/1049903870.html

Видимость коллапса в США. Почему отправили в отставку спикера Маккарти

Видимость коллапса в США. Почему отправили в отставку спикера Маккарти - 04.10.2023 Украина.ру

Видимость коллапса в США. Почему отправили в отставку спикера Маккарти

Во вторник, 3 октября, в США произошло историческое событие. Палата представителей Конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210

2023-10-04T17:31

2023-10-04T17:31

2023-10-04T18:09

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С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом «секретную сделку» о финансировании Украины.Что происходит в политике США и как это отразится на финансовой помощи Украине — анализировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Журналист Иван Яковина:Люди Трампа сумели скинуть спикера Палаты представителей Конгресса — Кевина Маккарти.Это привело к расколу Республиканской партии и невиданному хаосу в Палате. Такого, кстати, не было ни разу в истории США.Сейчас в конгрессе фактически три партии: республиканцы, демократы и трамписты. У каждой из этих партий нет голосов для избрания своего спикера. А поскольку они друг друга люто ненавидят, то и коалицию сколотить не могут.Соответственно, американский парламент остался без спикера в нерабочем состоянии на неопределенно долгий срок.Выигрывают от этого Трамп и Путин: хаос и склоки в Вашингтоне на руку этим двум. Кроме того, закон о военной помощи Украине принять теперь также проблематично.Честно говоря, довольно плохая ситуация.Бывший посол Украины в США Валерий Чалый:Надо признать, что ситуация динамично меняется. Достоверность принятия отдельного закона, включающего помощь Украине по программам USAI, FMF и поднятие потолка объемов применения механизма PDA остается высокой, но будет уменьшаться степенью обострения парламентского кризиса в США. Ожидать, когда в Палате представителей Конгресса США возобновятся голосования, — значит, потерять темп и получить информационные атаки от врагов. Что можно было бы сделать:1. Включить все возможные каналы, чтобы убедить Белый дом принять политическое решение о предоставлении Украине прямо сейчас армейских тактических ракет ATACMS. Это вряд ли будет game-change-фактором, но сигнал пошлет верный в этот сложный момент.2. Внести предложение от Кабинета министров Украины американской стороне о подготовке проекта Двустороннего соглашения об условиях предоставления Украине военно-технической помощи согласно Закону о ленд-лизе (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).3. Подчеркнуть важность пролонгации действия настоящего закона на 2024-й финансовый год (пункт 1224 NDAA — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024).4. После подписания президентом США NDAA немедленно подписать двустороннее соглашение.5. Начать использование (возможно, тестовое, в соответствующих объемах) закона о ленд-лизе, параллельно работая над пакетом помощи по всем другим доступным механизмам на весь 2024 год.6. Начать активную работу с оппонентами оказания военно-технической помощи Украины, как в конгрессе, так и во всех штатах США. «Не бросаться камнями, когда стены стеклянные». Увеличить количество материалов от украинских чиновников в американских медиа.7. Перестать в конце концов повторять мантру, что двухпартийная двухпалатная поддержка априори, без дополнительных усилий, будет оставаться непоколебимой, но и одновременно противодействовать информационным атакам, что «это — катастрофа», «все пропало» и «США оставят Украину на произвол судьбы», а после президентских выборов вообще изменят полностью подходы… Так не будет. Враги не дождутся!Политтехнолог Карл Волох:В отличие от значительной части украинского ФБ*, я не являюсь специалистом по внутренней политике США, тем более не разбираюсь в хитросплетениях тамошней парламентской ситуации. Единственное, в чем уверен: единогласное голосование «демов» за отставку спикера не могло не быть согласовано с Белым домом (другое соотношение предполагало бы поливариантность). А Байдену сегодня совершенно не нужны дополнительные сложности с продолжением помощи Украине. Поэтому вряд ли отставка Маккарти на нас отразится. По крайней мере если Дедушка Джо все правильно просчитал.Военный аналитик Борис Рожин:Примечательное событие. Спикера Палаты представителей США отправили в отставку, причем за его отставку голосовали в том числе и республиканцы. Вроде раньше в США не было таких исторических прецедентов. Инициировали отставку спикера Маккарти несколько республиканцев, обвинив Маккарти в сговоре с администрацией Байдена, который привел к принятию временного бюджета на 45 дней с отвязкой его от помощи Украине. Но этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить радикалов от республиканской партии, которые были против договоренностей с администрацией Байдена, а также против помощи Украине в целом. Данная ситуация еще раз вскрывает серьезный внутренний раскол внутри республиканской партии, так как партийный истеблишмент оказался неспособен сбалансировать радикальные крылья своей партии. Разумеется, эти коллизии не прекратят поставки оружия из США на Украину, но тем не менее мы видим, что война на Украине продолжает оказывать нарастающее влияние на стабильность американской политической системы, подпитывая внутриполитические противоречия в США, что мы безусловно еще не раз увидим до президентских выборов 2024 года. И после них. Сама война до выборов конечно не прекратится, более того, ее будут использовать в том числе в предвыборных целях. Поэтому на Украине в ближайший год умрет очень много людей. P. S. Новым спикером стал республиканец Патрик Макгенри. Первым своим решением он решил показать, кто здесь босс, и выселил бывшего спикера от Пелоси из ее кабинета. Ибо нефиг.Директор Международного института экономический и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Отставка Маккарти: России надо готовиться к ужесточению курса США. Кризис внутри республиканской партии США, недавно вновь проиллюстрированный отставкой спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти, — это давняя история, начавшаяся с периода Буша-младшего. С тех пор республиканцы пребывают в состоянии внутреннего раскола и сокращения политического ресурса. Феномен Трампа и вовсе высветил кризис республиканцев. Они оказались неспособными к единству и дисциплине, что привело к серии оглушительных поражений демократам. Отставки Маккарти требовали демократы, но им это удалось только после того, как к ним присоединилась часть республиканцев. Маккарти обвиняют в том, что он искал поддержки однопартийцев, но не мог оказать им ответные услуги. У него не хватало связей и влияния, он был просто «говорящей головой». При этом он очень утомил всех именно своей говорливостью. Он не имел идейной политической линии, которой бы придерживался, а пустыми речами лишь терял свой и без того небольшой авторитет. Сам Маккарти не поддерживал Трампа, а раздираемая фракционной борьбой республиканская партия не смогла отстоять такую модель выборов, которая не позволила бы демократам побеждать с помощью фальсификаций. Республиканцы потеряли контроль над Верховным Судом, ФБР, ЦРУ, СМИ, финансовым лобби. Они не смогли навести порядок в своих рядах, сдали Трампа и теперь уступают повестку по Европе, Украине и контролю за вооружениями. Сказалось это и на предвыборных позициях республиканцев. Им некого выдвигать вместо находящегося под угрозой ареста Трампа. Десантис даже у электората республиканцев имеет в три раза меньший рейтинг, чем Трамп, оставаясь популярным губернатором, но не федеральным политиком. Другие кандидаты от этой партии ещё более слабы. Это даёт шансы демократам провести на выборах любого своего кандидата с помощью контроля за голосованием и подсчётом голосов. Президент в США уже давно техническая фигура. Байден и вовсе довёл ситуацию до гротеска. Источником власти в США является узкая группа в демократической партии, опирающаяся на глобалистскую финансовую олигархию. И она имеет все шансы победить республиканцев на выборах, если Трамп в них не примет участия. Для России это означает, что предвыборный контекст в США не окажет особого влияния на ход СВО на Украине. Демократы не будут очень уязвимы от неудач Киева, а республиканцы не в том состоянии, чтобы дать демократам серьёзный бой. Ограничить диктатуру демократов в США некому. Несмотря на скандальный характер грядущих американских президентских выборов, Москве, скорее всего, придётся последующие пять лет сталкиваться в отношении себя с той же оголтелой злобой, которая отличает именно демократов. От России они продолжат требовать: поменять курс, президента и его окружение, вернуть в политику либералов ельцинского периода. Трамп с его намерениями договориться и разменять Украину на Китай фактически арестован, республиканцы расколоты и слабы. России надо не ждать нового курса от США, а готовиться к ужесточению старого.Украинский журналист Василий Апасов:В общем вы помните, как Маккарти избирали? С 9967-й попытки. Поговаривают, что он изначально не нравился части «респов». А какая претензия? — Уволили за тайную договоренность с Байденом. Уверен, что это не более чем вброс. Чтобы прицепить к сегодняшнему процессу простые ответы для вопрошающих граждан. Если бы у Маккарти проводили обыск, они бы еще и портрет Байдена нашли. Не суть. Сама формулировка, что он помог избежать шатдауна демократам, звучит просто глупее некуда. Ну представьте, создали условия и все — коллапс. Ок, а коллапс будет только у демократов?))) Респы живут в другой процветающей стране? Им это не разруливать? Им надо не катастрофу создать, а имитацию катастрофы для избирателя. Чтобы было полное ощущение что они стоят на краю пропасти и смотрят вниз. Поэтому новый временный или постоянный спикер также не позволит никакого коллапса в США.** Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.** Орфография и пунктуация авторов сохранены

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