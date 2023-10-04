https://ukraina.ru/20231004/1049898635.html

Минсельхоз Румынии разрешил импорт украинского зерна, но по лицензиям

Минсельхоз Румынии разрешил импорт украинского зерна, но по лицензиям - 04.10.2023 Украина.ру

Минсельхоз Румынии разрешил импорт украинского зерна, но по лицензиям

Торговые предприятия, заинтересованные в импорте зверовых культур с Украины и из Молдавии, должны получить особую лицензию на осуществление такого вида деятельности

2023-10-04T13:36

2023-10-04T13:36

2023-10-04T13:36

новости

румыния

лицензия

зерно

украина

молдавия

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Импорт украинского зерна в Румынию из Украины и Молдавии может осуществляться только на основании лицензии. Об этом 4 октября на своей странице в соцсетях сообщил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу.К поставкам зерна с Украины и из Молдавии будут допускаться только фермеры и переработчики, а не посредники, подчеркнул министр.По его словам, эти меры должны защитить продукцию румынских фермеров.В министерстве сельского хозяйства Румынии отметили, что для импорта четырех наименований сельскохозяйственной продукции из Украины и Молдавии – пшеницы, кукуруза, семян подсолнечника и рапса, вводится специальный механизм.Бизнес-операторы заинтересованы в осуществлении данного импорта должны получить соответствующее разрешение румынского минсельхоза. Оно будет выдаваться с учетом мнения специальной комиссии, составленной их представителей органов, занимающихся проверкой безопасности пищевой продукции, представителей министерства экономики и самого министерства сельского хозяйства, а также других ассоциаций, отвечающих за переработку и производство продуктов питания.Бизнес-оператор должен предоставить сертификат соответствия на изделие, которое планирует ввезти на территорию Румынии, выдаваемое национальной ветеринарно-санитарной службой. Только собрав все эти документы, румынский оператор может заключить контракт на поставку зерновой продукции из Украины и Молдавии через лицензированных в этих двух странах бизнес-операторов.Как сообщало издание Украина.ру, 28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.Евросоюз ввел 2 мая временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Парламент Болгарии 14 сентября согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.

https://ukraina.ru/20230928/1049754944.html

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новости, румыния, лицензия, зерно, украина, молдавия