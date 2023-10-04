https://ukraina.ru/20231004/1049894420.html

Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ

Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ - 04.10.2023 Украина.ру

Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ

В Рубцовске в Алтайском крае задержан мужчина, который планировал взорвать здание администрации города по заданию проукраинской организации, сообщила 4 октября пресс-служба регионального управления ФСБ

2023-10-04T12:02

2023-10-04T12:02

2023-10-04T12:02

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Спецслужбы задержали гражданина России 1988 года рождения, прибывшего в регион для совершения теракта по заданию запрещённой проукраинской террористической организации, говорится в сообщении ведомства.Для задержания сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю взаимодействовали с УФСБ России по Челябинской области.В 2022 году уроженец Челябинской области вступил за рубежом в состав террористического формирования. Затем по указанию "куратора" он приехал на Алтай, где с помощью самодельной бомбы должен был подорвать здание администрации, уточнили в ведомстве.Мужчину задержали при подготовке к теракту. При обыске в его доме нашли компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.Задержанный признался в содеянном и заявил, что его целью был подрыв здания администрации Рубцовска.Задержанный обвиняется в покушении на совершение теракта и в незаконном хранении взрывчатых веществ.

https://ukraina.ru/20230928/1049748299.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, алтайский край, фсб, спецслужбы, теракт, покушение