https://ukraina.ru/20231004/1049894420.html
Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ
Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ - 04.10.2023 Украина.ру
Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ
В Рубцовске в Алтайском крае задержан мужчина, который планировал взорвать здание администрации города по заданию проукраинской организации, сообщила 4 октября пресс-служба регионального управления ФСБ
2023-10-04T12:02
2023-10-04T12:02
2023-10-04T12:02
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теракт
покушение
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Спецслужбы задержали гражданина России 1988 года рождения, прибывшего в регион для совершения теракта по заданию запрещённой проукраинской террористической организации, говорится в сообщении ведомства.Для задержания сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю взаимодействовали с УФСБ России по Челябинской области.В 2022 году уроженец Челябинской области вступил за рубежом в состав террористического формирования. Затем по указанию "куратора" он приехал на Алтай, где с помощью самодельной бомбы должен был подорвать здание администрации, уточнили в ведомстве.Мужчину задержали при подготовке к теракту. При обыске в его доме нашли компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.Задержанный признался в содеянном и заявил, что его целью был подрыв здания администрации Рубцовска.Задержанный обвиняется в покушении на совершение теракта и в незаконном хранении взрывчатых веществ.
https://ukraina.ru/20230928/1049748299.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, алтайский край, фсб, спецслужбы, теракт, покушение
Новости, Россия, Алтайский край, ФСБ, спецслужбы, теракт, покушение
Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ
В Рубцовске в Алтайском крае задержан мужчина, который планировал взорвать здание администрации города по заданию проукраинской организации, сообщила 4 октября пресс-служба регионального управления ФСБ
Спецслужбы задержали гражданина России 1988 года рождения, прибывшего в регион для совершения теракта по заданию запрещённой проукраинской террористической организации, говорится в сообщении ведомства.
Для задержания сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю взаимодействовали с УФСБ России по Челябинской области.
В 2022 году уроженец Челябинской области вступил за рубежом в состав террористического формирования. Затем по указанию "куратора" он приехал на Алтай, где с помощью самодельной бомбы должен был подорвать здание администрации, уточнили в ведомстве.
Мужчину задержали при подготовке к теракту. При обыске в его доме нашли компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.
Задержанный признался в содеянном и заявил, что его целью был подрыв здания администрации Рубцовска.
"Завербован украинским движением, со мной связывался некий..., давал мне инструкции, как сделать взрывчатое вещество, цель — подрыв здания администрации Рубцовска", - говорит он.
Задержанный обвиняется в покушении на совершение теракта и в незаконном хранении взрывчатых веществ.