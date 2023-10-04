Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ - 04.10.2023 Украина.ру
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Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ
Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ - 04.10.2023 Украина.ру
Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ
В Рубцовске в Алтайском крае задержан мужчина, который планировал взорвать здание администрации города по заданию проукраинской организации, сообщила 4 октября пресс-служба регионального управления ФСБ
2023-10-04T12:02
2023-10-04T12:02
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россия
алтайский край
фсб
спецслужбы
теракт
покушение
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Спецслужбы задержали гражданина России 1988 года рождения, прибывшего в регион для совершения теракта по заданию запрещённой проукраинской террористической организации, говорится в сообщении ведомства.Для задержания сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю взаимодействовали с УФСБ России по Челябинской области.В 2022 году уроженец Челябинской области вступил за рубежом в состав террористического формирования. Затем по указанию "куратора" он приехал на Алтай, где с помощью самодельной бомбы должен был подорвать здание администрации, уточнили в ведомстве.Мужчину задержали при подготовке к теракту. При обыске в его доме нашли компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.Задержанный признался в содеянном и заявил, что его целью был подрыв здания администрации Рубцовска.Задержанный обвиняется в покушении на совершение теракта и в незаконном хранении взрывчатых веществ.
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новости, россия, алтайский край, фсб, спецслужбы, теракт, покушение
Новости, Россия, Алтайский край, ФСБ, спецслужбы, теракт, покушение

Украинский агент пытался взорвать здание администрации в Алтайском крае - ФСБ

12:02 04.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Рубцовске в Алтайском крае задержан мужчина, который планировал взорвать здание администрации города по заданию проукраинской организации, сообщила 4 октября пресс-служба регионального управления ФСБ
Спецслужбы задержали гражданина России 1988 года рождения, прибывшего в регион для совершения теракта по заданию запрещённой проукраинской террористической организации, говорится в сообщении ведомства.
Для задержания сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю взаимодействовали с УФСБ России по Челябинской области.
В 2022 году уроженец Челябинской области вступил за рубежом в состав террористического формирования. Затем по указанию "куратора" он приехал на Алтай, где с помощью самодельной бомбы должен был подорвать здание администрации, уточнили в ведомстве.
Мужчину задержали при подготовке к теракту. При обыске в его доме нашли компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.
Задержанный признался в содеянном и заявил, что его целью был подрыв здания администрации Рубцовска.
"Завербован украинским движением, со мной связывался некий..., давал мне инструкции, как сделать взрывчатое вещество, цель — подрыв здания администрации Рубцовска", - говорит он.
Задержанный обвиняется в покушении на совершение теракта и в незаконном хранении взрывчатых веществ.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 08:57
Суд отправил в колонию сибирячку, помогавшую украинским террористамЖительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила четыре года колонии. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по региону
 
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