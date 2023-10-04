https://ukraina.ru/20231004/1049894279.html

Медведев: Обещание ЕС присоединить Украину к 2030 году значит, что там верят в ее существование

Медведев: Обещание ЕС присоединить Украину к 2030 году значит, что там верят в ее существование - 04.10.2023 Украина.ру

Медведев: Обещание ЕС присоединить Украину к 2030 году значит, что там верят в ее существование

Так заместитель председателя Совета Безопасности России прокомментировал слова главы Евросовета о том, что Украина может вступить в ЕС к 2030 году

2023-10-04T11:57

2023-10-04T11:57

2023-10-04T11:57

новости

дмитрий медведев

украина

ес

сша

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"Две приятные новости" для киевского режима отметил в своем телеграм-канале 4 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Первая из них – это заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Украина может вступить в ЕС к 2030 году."Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени", - прокомментировал Медведев предположение Мишеля.Вторая новость, которую отметил заместитель председателя СБ России касается отставки спикера Палаты представителей Конгресса."Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причём именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов", - рассказал он.Правда, денег пока осталось всего на два месяца, добавил Дмитрий Медведев.Палата представителей Конгресса США 3 октября отправила спикера-республиканца Кевина Маккарти в отставку.Республиканцы обвиняли Маккарти в том, что он сговорился с демократами, для того, чтобы не допустить шатдаун правительства.

https://ukraina.ru/20231004/1049885989.html

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новости, дмитрий медведев, украина, ес, сша