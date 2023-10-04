Медведев: Обещание ЕС присоединить Украину к 2030 году значит, что там верят в ее существование - 04.10.2023 Украина.ру
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Медведев: Обещание ЕС присоединить Украину к 2030 году значит, что там верят в ее существование
Медведев: Обещание ЕС присоединить Украину к 2030 году значит, что там верят в ее существование - 04.10.2023 Украина.ру
Медведев: Обещание ЕС присоединить Украину к 2030 году значит, что там верят в ее существование
Так заместитель председателя Совета Безопасности России прокомментировал слова главы Евросовета о том, что Украина может вступить в ЕС к 2030 году
2023-10-04T11:57
2023-10-04T11:57
новости
дмитрий медведев
украина
ес
сша
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"Две приятные новости" для киевского режима отметил в своем телеграм-канале 4 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Первая из них – это заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Украина может вступить в ЕС к 2030 году."Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени", - прокомментировал Медведев предположение Мишеля.Вторая новость, которую отметил заместитель председателя СБ России касается отставки спикера Палаты представителей Конгресса."Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причём именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов", - рассказал он.Правда, денег пока осталось всего на два месяца, добавил Дмитрий Медведев.Палата представителей Конгресса США 3 октября отправила спикера-республиканца Кевина Маккарти в отставку.Республиканцы обвиняли Маккарти в том, что он сговорился с демократами, для того, чтобы не допустить шатдаун правительства.
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новости, дмитрий медведев, украина, ес, сша
Новости, Дмитрий Медведев, Украина, ЕС, США

Медведев: Обещание ЕС присоединить Украину к 2030 году значит, что там верят в ее существование

11:57 04.10.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД "Комсомольская правда"
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Так заместитель председателя Совета Безопасности России прокомментировал слова главы Евросовета о том, что Украина может вступить в ЕС к 2030 году
"Две приятные новости" для киевского режима отметил в своем телеграм-канале 4 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Первая из них – это заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Украина может вступить в ЕС к 2030 году.
"Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени", - прокомментировал Медведев предположение Мишеля.
Вторая новость, которую отметил заместитель председателя СБ России касается отставки спикера Палаты представителей Конгресса.
"Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причём именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов", - рассказал он.
Правда, денег пока осталось всего на два месяца, добавил Дмитрий Медведев.
Палата представителей Конгресса США 3 октября отправила спикера-республиканца Кевина Маккарти в отставку.
Республиканцы обвиняли Маккарти в том, что он сговорился с демократами, для того, чтобы не допустить шатдаун правительства.
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