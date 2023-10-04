https://ukraina.ru/20231004/1049891399.html
В МВД Украины заявили, что ищут "золотую середину" для возвращения уклонистов в страну
В МВД Украины заявили, что ищут "золотую середину" для возвращения уклонистов в страну - 04.10.2023 Украина.ру
В МВД Украины заявили, что ищут "золотую середину" для возвращения уклонистов в страну
На Украине пока не выработали меры по наказанию за незаконный выезд из страны во время военного положения, заявил 3 октября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью журналисту "Украинской правды" Роману Кравцу
2023-10-04T10:24
2023-10-04T10:24
2023-10-04T10:24
новости
украина
мвд украины
игорь клименко
государственная граница
уклонисты
ответственность
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Журналист задал вопрос о незаконном пересечении государственной границы Украины мужчинами призывного возраста. Он поинтересовался, какая ответственность ждёт тех мужчин, которым удалось выехать из страны, по возвращении.Клименко заявил, что в этом вопросе есть юридическая и моральная составляющие.Глава МВД Украины подчеркнул, что те мужчины, которые выехали за границу, нарушили закон, так как выехали нелегально. "Государство сейчас ищет ту "золотую середину", чтобы можно было вернуть этих людей в страну", добавил он.Говоря о наказании, которое ждёт уклонистов, Клименко предположил, что, возможно, это будут административные штрафы по возвращении на Украину. При этом глава МВД отметил, что, если они выехали по поддельным документам, то это уже уголовная ответственность.Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Так как в дальнейшем эта проблема будет социальной: непринятие одним слоем населения другого, который "сбежал от войны", резюмировал он. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения со всеобщей мобилизацией. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Пограничная служба регулярно сообщает о попытках мужчин призывного возраста выехать за границу.
https://ukraina.ru/20230918/1049498797.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мвд украины, игорь клименко, государственная граница, уклонисты, ответственность
В МВД Украины заявили, что ищут "золотую середину" для возвращения уклонистов в страну
На Украине пока не выработали меры по наказанию за незаконный выезд из страны во время военного положения, заявил 3 октября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью журналисту "Украинской правды" Роману Кравцу
Журналист задал вопрос о незаконном пересечении государственной границы Украины мужчинами призывного возраста. Он поинтересовался, какая ответственность ждёт тех мужчин, которым удалось выехать из страны, по возвращении.
Клименко заявил, что в этом вопросе есть юридическая и моральная составляющие.
"Моральная составляющая заключается в ощущении справедливости. Тех ребят, которые сидят в окопах, обеспечивают жизнедеятельность страны. И тех, кто уже 19 месяцев находился за границей. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, которые должны эту справедливость – и юридическую, и моральную – свести к одному", - заявил Клименко.
Глава МВД Украины подчеркнул, что те мужчины, которые выехали за границу, нарушили закон, так как выехали нелегально. "Государство сейчас ищет ту "золотую середину", чтобы можно было вернуть этих людей в страну", добавил он.
Говоря о наказании, которое ждёт уклонистов, Клименко предположил, что, возможно, это будут административные штрафы по возвращении на Украину. При этом глава МВД отметил, что, если они выехали по поддельным документам, то это уже уголовная ответственность.
Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Так как в дальнейшем эта проблема будет социальной: непринятие одним слоем населения другого, который "сбежал от войны", резюмировал он.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения со всеобщей мобилизацией. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Пограничная служба регулярно сообщает о попытках мужчин призывного возраста выехать за границу.