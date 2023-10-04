Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ - 04.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231004/1049888433.html
Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ
Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ - 04.10.2023 Украина.ру
Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ
Самолёты Военно-космических сил (ВКС) России предотвратили попытку ВСУ высадить десантную группу у мыса Тарханкут в Крыму. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-10-04T07:53
2023-10-04T07:59
новости
россия
минобороны рф
украина
диверсанты
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102237/82/1022378271_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_2ba45d24a7a5d6fce3d2a5a34f6c35b6.jpg.webp
По данным ведомства, террористы скрытно следовали к российскому побережью на быстроходном катере и трёх гидроциклах."В северо-западной части акватории Чёрного моря действиями самолётов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.Также российские военные заявили об уничтожении дежурными средствами ПВО 31 украинского БПЛА самолётного типа. Зенитчики сбили их над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.
https://ukraina.ru/20231003/1049885258.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102237/82/1022378271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6b018d6f3ec6c42da1a37a0da2f145e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, минобороны рф, украина, диверсанты, бпла
Новости, Россия, Минобороны РФ, Украина, диверсанты, БПЛА

Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ

07:53 04.10.2023 (обновлено: 07:59 04.10.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Самолёты Военно-космических сил (ВКС) России предотвратили попытку ВСУ высадить десантную группу у мыса Тарханкут в Крыму. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
По данным ведомства, террористы скрытно следовали к российскому побережью на быстроходном катере и трёх гидроциклах.
"В северо-западной части акватории Чёрного моря действиями самолётов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.
Также российские военные заявили об уничтожении дежурными средствами ПВО 31 украинского БПЛА самолётного типа. Зенитчики сбили их над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 23:05
В Севастополе части БПЛА повредили крышу жилого дома, войска сбили украинский "Нептун" у КрымаСевастополь вновь пытались атаковать беспилотные летательные аппараты, которые ликвидировала система противовоздушной обороны. Об этом вечером, 3 октября, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
 
НовостиРоссияМинобороны РФУкраинадиверсантыБПЛА
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00"Семёрка" и спутник
07:53Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ
07:24Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине
07:00Казаков рассказал, какой заказ получил Зеленский и какой срок ему отмерили в Вашингтоне
06:49Невидимая победа России. Что не так с украинским черноморским зерновым коридором
06:41Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" Купянск
06:40Уничтожение Украины будет продолжено. Эксперты считают деньги, которые США и ЕС вложат в войну
06:28Это лучше, чем преступление, это политика. Почему на Украине так не любят Толстого, Пушкина и Булгакова
06:09Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км
06:06Илья Мощанский: Россия обогнала ВСУ по мобилизации, чтобы после воздушной атаки наступать на Запорожье
06:00Николай Овсиенко о том, почему на Украине уничтожают памятники и боятся музейного танка Т-70
05:59Шатдаун для незалежной: политолог объяснил, почему в бюджет США не внесли Украину
05:56Палате представителей конгресса США назначили временного спикера
05:46Константин Симонов: В традиционном смысле экономика Украины уничтожена
05:41Адмирал Комоедов раскрыл, каким способом Британия может обойти запрет Турции и зайти в Чёрное море
05:40Адмирал Комоедов о том, как Британия и США наводят украинские дроны и чем может ответить РФ
05:39Социальный террор. Как проворовавшаяся украинская власть хочет решать свои проблемы за счет населения
05:30Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море
04:58Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед Путиным
04:09Украина требует от Ирана деньги за авиакатастрофу 2020 года
Лента новостейМолния