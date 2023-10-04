Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ
07:53 04.10.2023 (обновлено: 07:59 04.10.2023)
Самолёты Военно-космических сил (ВКС) России предотвратили попытку ВСУ высадить десантную группу у мыса Тарханкут в Крыму. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
По данным ведомства, террористы скрытно следовали к российскому побережью на быстроходном катере и трёх гидроциклах.
"В северо-западной части акватории Чёрного моря действиями самолётов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.
Также российские военные заявили об уничтожении дежурными средствами ПВО 31 украинского БПЛА самолётного типа. Зенитчики сбили их над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.
Вчера, 23:05В Севастополе части БПЛА повредили крышу жилого дома, войска сбили украинский "Нептун" у КрымаСевастополь вновь пытались атаковать беспилотные летательные аппараты, которые ликвидировала система противовоздушной обороны. Об этом вечером, 3 октября, заявил губернатор города Михаил Развожаев.