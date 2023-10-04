https://ukraina.ru/20231004/1049888433.html

Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ

Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ - 04.10.2023 Украина.ру

Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ

Самолёты Военно-космических сил (ВКС) России предотвратили попытку ВСУ высадить десантную группу у мыса Тарханкут в Крыму. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-10-04T07:53

2023-10-04T07:53

2023-10-04T07:59

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По данным ведомства, террористы скрытно следовали к российскому побережью на быстроходном катере и трёх гидроциклах."В северо-западной части акватории Чёрного моря действиями самолётов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.Также российские военные заявили об уничтожении дежурными средствами ПВО 31 украинского БПЛА самолётного типа. Зенитчики сбили их над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

https://ukraina.ru/20231003/1049885258.html

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