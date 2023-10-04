Палате представителей конгресса США назначили временного спикера - 04.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231004/1049886779.html
Палате представителей конгресса США назначили временного спикера
Палате представителей конгресса США назначили временного спикера - 04.10.2023 Украина.ру
Палате представителей конгресса США назначили временного спикера
Республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри стал исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти. Об этом 4 октября сообщает BBC
2023-10-04T05:56
2023-10-04T05:57
новости
сша
палата представителей когресса сша
назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047132365_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_93b0977c4e2019bb7c7f1cb4a870745f.jpg
Имя Макгенри стояло на первом месте секретного списка преемников Маккарти, которому для продолжения работы на этом посту не хватило всего шести голосов.По информации источника, Патрик Макгенри будет исполнять обязанности спикера нижней палаты, пока конгрессмены не изберут нового. Без спикера работа законодателей невозможна, потому членам палаты предстоит как можно скорее предложить кандидатуры для голосования. По данным западных журналистов, сейчас нет даже предположений о том, кто бы мог занять третий по значимости пост в государственной иерархии США. До этого по данным результатов голосования конгресса США стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената. Политик лишился кресла и поставил рекорд по самому короткому пребыванию на этой должности – спикером Маккарти был девять месяцев.
https://ukraina.ru/20231004/1049885989.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047132365_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_56b0de3efc67267cff0304db93c6eb59.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, палата представителей когресса сша, назначения
Новости, США, Палата представителей Когресса США, назначения

Палате представителей конгресса США назначили временного спикера

05:56 04.10.2023 (обновлено: 05:57 04.10.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри стал исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти. Об этом 4 октября сообщает BBC
Имя Макгенри стояло на первом месте секретного списка преемников Маккарти, которому для продолжения работы на этом посту не хватило всего шести голосов.
По информации источника, Патрик Макгенри будет исполнять обязанности спикера нижней палаты, пока конгрессмены не изберут нового. Без спикера работа законодателей невозможна, потому членам палаты предстоит как можно скорее предложить кандидатуры для голосования.

По данным западных журналистов, сейчас нет даже предположений о том, кто бы мог занять третий по значимости пост в государственной иерархии США.

До этого по данным результатов голосования конгресса США стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената. Политик лишился кресла и поставил рекорд по самому короткому пребыванию на этой должности – спикером Маккарти был девять месяцев.
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
00:44
Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе СШАСпикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти лишился кресла и поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту – девять месяцев. Об этом сообщают СМИ
 
НовостиСШАПалата представителей Когресса СШАназначения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:09Российское контрнаступление в районе Работино-Вербового: есть продвижение на 1-2 км
06:06Илья Мощанский: Россия обогнала ВСУ по мобилизации, чтобы после воздушной атаки наступать на Запорожье
06:00Николай Овсиенко о том, почему на Украине уничтожают памятники и боятся музейного танка Т-70
05:59Шатдаун для незалежной: политолог объяснил, почему в бюджет США не внесли Украину
05:56Палате представителей конгресса США назначили временного спикера
05:46Константин Симонов: В традиционном смысле экономика Украины уничтожена
05:41Адмирал Комоедов раскрыл, каким способом Британия может обойти запрет Турции и зайти в Чёрное море
05:40Адмирал Комоедов о том, как Британия и США наводят украинские дроны и чем может ответить РФ
05:39Социальный террор. Как проворовавшаяся украинская власть хочет решать свои проблемы за счет населения
05:30Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море
04:58Немцы бойкотируют строительство военного завода из-за страха перед Путиным
04:09Украина требует от Ирана деньги за авиакатастрофу 2020 года
03:19Кулеба назвал Украину локомотивом в процессах расширения ЕС
00:44Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США
00:14Правительство Венгрии инициирует приостановку помощи Украине – Bloomberg
23:44Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
23:32Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине
23:26Украинская богема с паспортом РФ: СМИ опубликовали список новых российских знаменитостей
23:05В Севастополе части БПЛА повредили крышу жилого дома, войска сбили украинский "Нептун" у Крыма
22:53Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ
Лента новостейМолния