Палате представителей конгресса США назначили временного спикера
05:56 04.10.2023 (обновлено: 05:57 04.10.2023)
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри стал исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса США после отставки Кевина Маккарти. Об этом 4 октября сообщает BBC
Имя Макгенри стояло на первом месте секретного списка преемников Маккарти, которому для продолжения работы на этом посту не хватило всего шести голосов.
По информации источника, Патрик Макгенри будет исполнять обязанности спикера нижней палаты, пока конгрессмены не изберут нового. Без спикера работа законодателей невозможна, потому членам палаты предстоит как можно скорее предложить кандидатуры для голосования.
По данным западных журналистов, сейчас нет даже предположений о том, кто бы мог занять третий по значимости пост в государственной иерархии США.
До этого по данным результатов голосования конгресса США стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената. Политик лишился кресла и поставил рекорд по самому короткому пребыванию на этой должности – спикером Маккарти был девять месяцев.
По данным западных журналистов, сейчас нет даже предположений о том, кто бы мог занять третий по значимости пост в государственной иерархии США.
До этого по данным результатов голосования конгресса США стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената. Политик лишился кресла и поставил рекорд по самому короткому пребыванию на этой должности – спикером Маккарти был девять месяцев.