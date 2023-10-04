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Константин Симонов: В традиционном смысле экономика Украины уничтожена
Константин Симонов: В традиционном смысле экономика Украины уничтожена - 04.10.2023 Украина.ру
Константин Симонов: В традиционном смысле экономика Украины уничтожена
Украинская энергетическая система при условии напряжения всех ресурсов сможет пережить будущую зиму, так как прежний объём электроэнергии Украине уже не нужен. Об этом 3 октября в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил корреспонденту Украины.ру президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
2023-10-04T05:46
2023-10-04T05:46
2023-10-04T05:46
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энергетика
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"Украинская экономика сейчас сильно отличается от того, что мы наблюдали там два-три года назад. Тема энергетического кризиса на Украине традиционно присутствует в зимний период, но раньше контекст был другим. Потребление энергии было совершенно иным. А сейчас украинская экономика приобрела крайне специфические черты", - отметил Симонов.По его словам, в традиционном смысле она уничтожена, и сегодня её основной отраслью являются военные действия. "Прежний объём энергии Украине уже не нужен. Раньше главный вопрос заключался в том, хватит ли энергии для промышленности, а сейчас – есть ли у коммунального хозяйства Украины возможность преодолеть эту зиму и с точки зрения объёма газа, и с точки зрения технологического состояния самой энергетической системы. Тем более, что по электростанциям наносятся удары", - подчеркнул эксперт.Он считает, что нельзя говорить о том, что Украину неизбежно ждёт коллапс и блэкаут. "Перебои будут, и серьёзные. Но в целом задача прохождения зимы сжалась до функционирования крупных городов с точки зрения коммуналки. Гипотетически при условии напряжения ресурсов она может быть решена. Но в любой момент всё может пойти вразнос", - резюмировал Константин Симонов.Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью британскому изданию The Economist, что украинская энергосистема "ещё более уязвима, чем в 2022 году". Галущенко также потребовал от Запада ускорить закупку и отправку Киеву соответствующего энергооборудования.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, энергетика
Константин Симонов: В традиционном смысле экономика Украины уничтожена
Украинская энергетическая система при условии напряжения всех ресурсов сможет пережить будущую зиму, так как прежний объём электроэнергии Украине уже не нужен. Об этом 3 октября в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил корреспонденту Украины.ру президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
"Украинская экономика сейчас сильно отличается от того, что мы наблюдали там два-три года назад. Тема энергетического кризиса на Украине традиционно присутствует в зимний период, но раньше контекст был другим. Потребление энергии было совершенно иным. А сейчас украинская экономика приобрела крайне специфические черты", - отметил Симонов.
По его словам, в традиционном смысле она уничтожена, и сегодня её основной отраслью являются военные действия. "Прежний объём энергии Украине уже не нужен. Раньше главный вопрос заключался в том, хватит ли энергии для промышленности, а сейчас – есть ли у коммунального хозяйства Украины возможность преодолеть эту зиму и с точки зрения объёма газа, и с точки зрения технологического состояния самой энергетической системы. Тем более, что по электростанциям наносятся удары", - подчеркнул эксперт.
Он считает, что нельзя говорить о том, что Украину неизбежно ждёт коллапс и блэкаут. "Перебои будут, и серьёзные. Но в целом задача прохождения зимы сжалась до функционирования крупных городов с точки зрения коммуналки. Гипотетически при условии напряжения ресурсов она может быть решена. Но в любой момент всё может пойти вразнос", - резюмировал Константин Симонов.
Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью британскому изданию The Economist, что украинская энергосистема "ещё более уязвима, чем в 2022 году". Галущенко также потребовал от Запада ускорить закупку и отправку Киеву соответствующего энергооборудования.