Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США - 04.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231004/1049885989.html
Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США
Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США - 04.10.2023 Украина.ру
Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США
Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти лишился кресла и поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту – девять месяцев. Об этом сообщают СМИ
2023-10-04T00:44
2023-10-04T00:44
новости
кевин маккарти
сша
отставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043350815_0:223:2988:1904_1920x0_80_0_0_75bf203382556e494df4837826a2437a.jpg
Всего шести голосов не хватило Маккарти, чтобы он продолжил работу спикера палаты представителей конгресса США – за его отставку проголосовали 216 конгрессменов, против – 210.Ранее Кевин Маккарти заявлял, что примет любое решение выборов – политик выразил готовность к увольнению.На Украине уже успели отреагировать на решение конгресса. В частности, народный депутат Ярослав Железняк выразил обеспокоенность из-за неопределённости, которую сулит следующее назначение."Ещё большая определённость, которая касается бюджетной поддержки Украины. Мы на самом деле не знаем хорошо это или плохо для нас", – написал он в телеграм-канале "Железный нардеп".Эксперты предрекают хаос в парламенте из-за отставки Кевина Маккарти. Дело в том, что это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, однако она была безрезультатной.Этот случай запустит "большой кавардак дальше, в том числе с принятием федерального бюджета, разногласия по которому и спровоцировали нынешнее голосование", комментируют авторы телеграм-канала журнала "Россия в глобальной политике".
https://ukraina.ru/20231003/1049884159.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043350815_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_90c12411d4eb25b34bf87767eb29cccc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кевин маккарти, сша, отставка
Новости, Кевин Маккарти, США, отставка

Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США

00:44 04.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти лишился кресла и поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту – девять месяцев. Об этом сообщают СМИ
Всего шести голосов не хватило Маккарти, чтобы он продолжил работу спикера палаты представителей конгресса США – за его отставку проголосовали 216 конгрессменов, против – 210.
Ранее Кевин Маккарти заявлял, что примет любое решение выборов – политик выразил готовность к увольнению.
На Украине уже успели отреагировать на решение конгресса. В частности, народный депутат Ярослав Железняк выразил обеспокоенность из-за неопределённости, которую сулит следующее назначение.
"Ещё большая определённость, которая касается бюджетной поддержки Украины. Мы на самом деле не знаем хорошо это или плохо для нас", – написал он в телеграм-канале "Железный нардеп".
Эксперты предрекают хаос в парламенте из-за отставки Кевина Маккарти. Дело в том, что это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, однако она была безрезультатной.
Этот случай запустит "большой кавардак дальше, в том числе с принятием федерального бюджета, разногласия по которому и спровоцировали нынешнее голосование", комментируют авторы телеграм-канала журнала "Россия в глобальной политике".
Вчера, 21:42
Маккарти заявил о готовности покинуть пост спикера палаты представителей конгресса СШАСпикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что примет любой исход голосования, которое должно пройти во вторник. Об этом сообщают РИА Новости
 
НовостиКевин МаккартиСШАотставка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:44Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США
00:14Правительство Венгрии инициирует приостановку помощи Украине – Bloomberg
23:44Российская ПВО уничтожила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
23:32Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине
23:26Украинская богема с паспортом РФ: СМИ опубликовали список новых российских знаменитостей
23:05В Севастополе части БПЛА повредили крышу жилого дома, войска сбили украинский "Нептун" у Крыма
22:53Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУ
22:30Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре - Politico
22:26Британский премьер-министр обсудил Украину с лидерами G7, НАТО и ЕС
22:04Киев лицемерит и не желает мира - Воронцов в ООН
21:42Маккарти заявил о готовности покинуть пост спикера палаты представителей конгресса США
21:32Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев
21:15В США проверят системы экстренного оповещения
21:01Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА в Брянской и Белгородской областях
21:00Байден успокоил союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву
20:48Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу
20:39Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"
20:08Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона
19:53Президент Польши назвал свою страну автострадой для Украины
19:32МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС
Лента новостейМолния