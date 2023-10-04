https://ukraina.ru/20231004/1049885989.html

Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США

Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США - 04.10.2023 Украина.ру

Маккарти поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту в конгрессе США

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти лишился кресла и поставил рекорд по самому короткому пребыванию на посту – девять месяцев. Об этом сообщают СМИ

2023-10-04T00:44

2023-10-04T00:44

2023-10-04T00:44

новости

кевин маккарти

сша

отставка

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Всего шести голосов не хватило Маккарти, чтобы он продолжил работу спикера палаты представителей конгресса США – за его отставку проголосовали 216 конгрессменов, против – 210.Ранее Кевин Маккарти заявлял, что примет любое решение выборов – политик выразил готовность к увольнению.На Украине уже успели отреагировать на решение конгресса. В частности, народный депутат Ярослав Железняк выразил обеспокоенность из-за неопределённости, которую сулит следующее назначение."Ещё большая определённость, которая касается бюджетной поддержки Украины. Мы на самом деле не знаем хорошо это или плохо для нас", – написал он в телеграм-канале "Железный нардеп".Эксперты предрекают хаос в парламенте из-за отставки Кевина Маккарти. Дело в том, что это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, однако она была безрезультатной.Этот случай запустит "большой кавардак дальше, в том числе с принятием федерального бюджета, разногласия по которому и спровоцировали нынешнее голосование", комментируют авторы телеграм-канала журнала "Россия в глобальной политике".

https://ukraina.ru/20231003/1049884159.html

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новости, кевин маккарти, сша, отставка