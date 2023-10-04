Адмирал Комоедов раскрыл, каким способом Британия может обойти запрет Турции и зайти в Чёрное море - 04.10.2023 Украина.ру
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Адмирал Комоедов раскрыл, каким способом Британия может обойти запрет Турции и зайти в Чёрное море
Адмирал Комоедов раскрыл, каким способом Британия может обойти запрет Турции и зайти в Чёрное море - 04.10.2023 Украина.ру
Адмирал Комоедов раскрыл, каким способом Британия может обойти запрет Турции и зайти в Чёрное море
Турция закрыла все проливы для прохода военных кораблей, включая российские. Но Британия может отыскать способ, чтобы ввести свой флот в Чёрное море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов
2023-10-04T05:41
2023-10-04T05:41
новости
россия
черное море
великобритания
турция
флот
босфор
суда
проливы
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В марте прошлого года Турция официально информировала Россию и Украину, что применит статью 19 конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор. Поэтому неясно, как Великобритания хочет пройти через проливы, рассказал военачальник.С точки зрения международного морского права, у Британии есть возможность отправить флот в Черное море. Но в соответствии с Конвенцией Монтрё чужие корабли могут находиться в Черном море не более 21 суток и иметь водоизмещение меньше 30 тысяч тонн, добавил адмирал.Однако не так-то легко и просто бороздить просторы Черного моря: там везде плавают украинские мины, некоторые доплыли даже до Босфора. То есть Запад породил Украину, а она расставила мины, которые теперь могут убить европейцев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049854694.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, черное море, великобритания, турция, флот, босфор, суда, проливы
Новости, Россия, Черное море, Великобритания, Турция, флот, Босфор, суда, проливы

Адмирал Комоедов раскрыл, каким способом Британия может обойти запрет Турции и зайти в Чёрное море

05:41 04.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ
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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Турция закрыла все проливы для прохода военных кораблей, включая российские. Но Британия может отыскать способ, чтобы ввести свой флот в Чёрное море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов
В марте прошлого года Турция официально информировала Россию и Украину, что применит статью 19 конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор. Поэтому неясно, как Великобритания хочет пройти через проливы, рассказал военачальник.
С точки зрения международного морского права, у Британии есть возможность отправить флот в Черное море. Но в соответствии с Конвенцией Монтрё чужие корабли могут находиться в Черном море не более 21 суток и иметь водоизмещение меньше 30 тысяч тонн, добавил адмирал.
"Вряд ли она (Великобритания. - Ред.) будет нарушать принятые соглашения и договоренности в рамках Монтрё. Но турки могут растянуть это на длительный период: один английский корабль зашел-вышел, потом другой пришел. Будет присутствие не Англии как страны, а просто судна", - подчеркнул Комоедов.
Однако не так-то легко и просто бороздить просторы Черного моря: там везде плавают украинские мины, некоторые доплыли даже до Босфора. То есть Запад породил Украину, а она расставила мины, которые теперь могут убить европейцев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 06:20
Алексей Фененко: Если Германия ударит по России, страшно представить, что будет с Польшей и ЛитвойВеликобритании планирует ввести свой флот в Черное море, рассчитывая, что это будут военные действия типа Крымской войны 1853–1856 годов — постреляют у Крыма и не более того. Германия в это время открыто обсуждает удары по территории державы-победительницы во Второй мировой войне
 
НовостиРоссияЧерное мореВеликобританияТурцияфлотБосфорсудапроливы
 
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