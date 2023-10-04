Адмирал Комоедов раскрыл, каким способом Британия может обойти запрет Турции и зайти в Чёрное море

Алексей Фененко: Если Германия ударит по России, страшно представить, что будет с Польшей и Литвой

Великобритании планирует ввести свой флот в Черное море, рассчитывая, что это будут военные действия типа Крымской войны 1853–1856 годов — постреляют у Крыма и не более того. Германия в это время открыто обсуждает удары по территории державы-победительницы во Второй мировой войне