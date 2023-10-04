Адмирал Комоедов раскрыл, каким способом Британия может обойти запрет Турции и зайти в Чёрное море
Турция закрыла все проливы для прохода военных кораблей, включая российские. Но Британия может отыскать способ, чтобы ввести свой флот в Чёрное море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов
В марте прошлого года Турция официально информировала Россию и Украину, что применит статью 19 конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор. Поэтому неясно, как Великобритания хочет пройти через проливы, рассказал военачальник.
С точки зрения международного морского права, у Британии есть возможность отправить флот в Черное море. Но в соответствии с Конвенцией Монтрё чужие корабли могут находиться в Черном море не более 21 суток и иметь водоизмещение меньше 30 тысяч тонн, добавил адмирал.
"Вряд ли она (Великобритания. - Ред.) будет нарушать принятые соглашения и договоренности в рамках Монтрё. Но турки могут растянуть это на длительный период: один английский корабль зашел-вышел, потом другой пришел. Будет присутствие не Англии как страны, а просто судна", - подчеркнул Комоедов.
Однако не так-то легко и просто бороздить просторы Черного моря: там везде плавают украинские мины, некоторые доплыли даже до Босфора. То есть Запад породил Украину, а она расставила мины, которые теперь могут убить европейцев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 06:20Алексей Фененко: Если Германия ударит по России, страшно представить, что будет с Польшей и ЛитвойВеликобритании планирует ввести свой флот в Черное море, рассчитывая, что это будут военные действия типа Крымской войны 1853–1856 годов — постреляют у Крыма и не более того. Германия в это время открыто обсуждает удары по территории державы-победительницы во Второй мировой войне