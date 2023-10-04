Военный эксперт объяснил, почему попавшие в окружение ВСУ продолжают "держаться зубами" за Купянск
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
ВСУ спешно возводят укрепления под Купянском, потому что этот населенный пункт и ж/д узел имеет важное оперативно-тактическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На левом берегу Оскола для ВСУ сложилась реальная угроза окружения, российские подразделения давят ВСУ и все уничтожают мосты и переправы, рассказал эксперт.
Сейчас на Осколе остался только один мост и скорее всего украинские войска уйдут на правый берег. Там создаётся четкая угроза окружения по классической военной схеме, добавил Алёхин.
"Но наши (ВС РФ. - Ред.), судя по конфигурации линии фронта, с каждым днем действуют все активнее. Если нет продвижения, это не значит, что не ведутся наступательные действия. У военных есть такое понятие: огневая подготовка атаки. И сейчас наши утюжат и ФАБами, и ударными вертолетами, и РСЗО", - подчеркнул обозреватель.
ВСУ продолжат цепляться за Купянск, поэтому еще месяц назад там спешно стали возводить фортификационные сооружения, причем некоторые участки даже бетонируют. Потому что в оперативно-тактическом и стратегическом плане это очень важный железнодорожный узел, подытожил собеседник издания.
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