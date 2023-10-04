Военный эксперт объяснил, почему попавшие в окружение ВСУ продолжают "держаться зубами" за Купянск - 04.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему попавшие в окружение ВСУ продолжают "держаться зубами" за Купянск
Военный эксперт объяснил, почему попавшие в окружение ВСУ продолжают "держаться зубами" за Купянск - 04.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему попавшие в окружение ВСУ продолжают "держаться зубами" за Купянск
ВСУ спешно возводят укрепления под Купянском, потому что этот населенный пункт и ж/д узел имеет важное оперативно-тактическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-04T13:00
2023-10-04T13:00
новости
купянск
окружение
всу
вс рф
укрепления
атака
отступление
купянское направление
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На левом берегу Оскола для ВСУ сложилась реальная угроза окружения, российские подразделения давят ВСУ и все уничтожают мосты и переправы, рассказал эксперт.Сейчас на Осколе остался только один мост и скорее всего украинские войска уйдут на правый берег. Там создаётся четкая угроза окружения по классической военной схеме, добавил Алёхин.ВСУ продолжат цепляться за Купянск, поэтому еще месяц назад там спешно стали возводить фортификационные сооружения, причем некоторые участки даже бетонируют. Потому что в оперативно-тактическом и стратегическом плане это очень важный железнодорожный узел, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049854694.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, окружение, всу, вс рф, укрепления, атака, отступление, купянское направление
Новости, Купянск, окружение, ВСУ, ВС РФ, укрепления, атака, отступление, Купянское направление

Военный эксперт объяснил, почему попавшие в окружение ВСУ продолжают "держаться зубами" за Купянск

13:00 04.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ спешно возводят укрепления под Купянском, потому что этот населенный пункт и ж/д узел имеет важное оперативно-тактическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На левом берегу Оскола для ВСУ сложилась реальная угроза окружения, российские подразделения давят ВСУ и все уничтожают мосты и переправы, рассказал эксперт.
Сейчас на Осколе остался только один мост и скорее всего украинские войска уйдут на правый берег. Там создаётся четкая угроза окружения по классической военной схеме, добавил Алёхин.
"Но наши (ВС РФ. - Ред.), судя по конфигурации линии фронта, с каждым днем действуют все активнее. Если нет продвижения, это не значит, что не ведутся наступательные действия. У военных есть такое понятие: огневая подготовка атаки. И сейчас наши утюжат и ФАБами, и ударными вертолетами, и РСЗО", - подчеркнул обозреватель.
ВСУ продолжат цепляться за Купянск, поэтому еще месяц назад там спешно стали возводить фортификационные сооружения, причем некоторые участки даже бетонируют. Потому что в оперативно-тактическом и стратегическом плане это очень важный железнодорожный узел, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 06:20
Алексей Фененко: Если Германия ударит по России, страшно представить, что будет с Польшей и ЛитвойВеликобритании планирует ввести свой флот в Черное море, рассчитывая, что это будут военные действия типа Крымской войны 1853–1856 годов — постреляют у Крыма и не более того. Германия в это время открыто обсуждает удары по территории державы-победительницы во Второй мировой войне
 
НовостиКупянскокружениеВСУВС РФукрепленияатакаотступлениеКупянское направление
 
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