https://ukraina.ru/20231003/1049884159.html

Маккарти заявил о готовности покинуть пост спикера палаты представителей конгресса США

Маккарти заявил о готовности покинуть пост спикера палаты представителей конгресса США - 03.10.2023 Украина.ру

Маккарти заявил о готовности покинуть пост спикера палаты представителей конгресса США

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что примет любой исход голосования, которое должно пройти во вторник. Об этом сообщают РИА Новости

2023-10-03T21:42

2023-10-03T21:42

2023-10-03T21:42

новости

сша

кевин маккарти

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Кевин Маккарти намерен продолжить "борьбу за американское общество", даже если его уволят. В понедельник, 2 октября, республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив его ранее во лжи нижней палате Конгресса и президенту США Джо Байдену по вопросу финансирования правительства. Несколько республиканцев в Палате представителей Конгресса заявили, что поддержат ходатайство.Если Маккарти потерпит неудачу, считает американский политолог Ян Бремер, это станет "серьезным ударом по возможности получить одобрение помощи Украине" в ближайшие месяцы. Такое мнение Бремер высказал в своем блоге 3 октября. Замене Маккарти будет очень трудно выдвинуть закон, который позволил бы продолжать финансирование Украины, заявил Бремер. По его словам, "большой политический футбол" в США происходит из-за того, что консерваторы из Республиканской партии готовы сместить Маккарти из-за его готовности сотрудничать с представителями Демократической партии и добиться отдельного финансирования Украины.

https://ukraina.ru/20230109/1042439014.html

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2023

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новости, сша, кевин маккарти