Глава МИД Венгрии рассказал, как Еврокомиссия "навешивает ярлык московского шпиона, друга Путина" - 03.10.2023 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии рассказал, как Еврокомиссия "навешивает ярлык московского шпиона, друга Путина"
Глава МИД Венгрии рассказал, как Еврокомиссия "навешивает ярлык московского шпиона, друга Путина" - 03.10.2023 Украина.ру
Глава МИД Венгрии рассказал, как Еврокомиссия "навешивает ярлык московского шпиона, друга Путина"
Еврокомиссия болезненно отреагировала на итоги выборов в Словакии и никак не успокоится в поиске происков России. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
2023-10-03T17:13
2023-10-03T17:13
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Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова обвинила Россию во вмешательстве в словацкий электоральный процесс. Петер Сийярто считает неприемлемой шпиономанию и навешивание ярлыков ни в случае реакции на итоги выборов Словакии, ни в случае СВО на Украине.Глава МИД Венгрии обратил внимание: когда патриот и политик, ставящий национальные интересы на первое место и выступает против либерального мейнстрима в Брюсселе и побеждает на выборах или имеет хоть какой-то шанс преуспеть на выборах, то "давление, нападки и стигматизация немедленно исходят из Брюсселя"."Надо видеть, что сегодня политический дискурс в Европе опустился до такой степени, что любой, кто отказывается присоединиться к брюссельскому мейнстриму, кто отказывается поставлять оружие, кто отказывается занять позицию европейского мейнстрима относительно войны на Украине – на такого сразу же навешивают ярлык московского шпиона, друга Путина, россияне называют такого пропагандистом", - сказал Сийярто.По мнению главы МИД Венгрии, Брюссель не является лучшей площадкой для демократических дебатов и решения вопросов с точки зрения здравого смысла.Петер Сийярто 2 октября предпочёл интервью визиту в Киев на неформальный СМИД ЕС, которым руководил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На киевской встрече отсутствовали также главы МИД Польши, Швеции и других стран ЕС. Серьёзных решений на встрече принято не было, что не помешало Боррелю и главе МИД Украины назвать мероприятие "историческим".
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новости, мид, жозеп боррель, петер сийярто, венгрия, украина, ес, украина-ес, дипломатия, публичная дипломатия, сво, военная помощь, суверенитет, словакия, еврокомиссия
Новости, МИД, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, Венгрия, Украина, ЕС, Украина-ЕС, дипломатия, публичная дипломатия, СВО, военная помощь, суверенитет, Словакия, Еврокомиссия

Глава МИД Венгрии рассказал, как Еврокомиссия "навешивает ярлык московского шпиона, друга Путина"

17:13 03.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
© Sputnik
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Еврокомиссия болезненно отреагировала на итоги выборов в Словакии и никак не успокоится в поиске происков России. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова обвинила Россию во вмешательстве в словацкий электоральный процесс. Петер Сийярто считает неприемлемой шпиономанию и навешивание ярлыков ни в случае реакции на итоги выборов Словакии, ни в случае СВО на Украине.
Глава МИД Венгрии обратил внимание: когда патриот и политик, ставящий национальные интересы на первое место и выступает против либерального мейнстрима в Брюсселе и побеждает на выборах или имеет хоть какой-то шанс преуспеть на выборах, то "давление, нападки и стигматизация немедленно исходят из Брюсселя".
"Надо видеть, что сегодня политический дискурс в Европе опустился до такой степени, что любой, кто отказывается присоединиться к брюссельскому мейнстриму, кто отказывается поставлять оружие, кто отказывается занять позицию европейского мейнстрима относительно войны на Украине – на такого сразу же навешивают ярлык московского шпиона, друга Путина, россияне называют такого пропагандистом", - сказал Сийярто.
По мнению главы МИД Венгрии, Брюссель не является лучшей площадкой для демократических дебатов и решения вопросов с точки зрения здравого смысла.
Петер Сийярто 2 октября предпочёл интервью визиту в Киев на неформальный СМИД ЕС, которым руководил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На киевской встрече отсутствовали также главы МИД Польши, Швеции и других стран ЕС. Серьёзных решений на встрече принято не было, что не помешало Боррелю и главе МИД Украины назвать мероприятие "историческим".
Зеленский Боррель
22 сентября, 20:27
Боррель: Украина провела реформы, теперь воюет и разрушается, но станет "чистым бенефициаром"Украине и ЕС придется провести длительный процесс реформ – вдобавок к тем, которые привели постсоветскую республику к нынешнему состоянию. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
 
НовостиМИДЖозеп БоррельПетер СийяртоВенгрияУкраинаЕСУкраина-ЕСдипломатияпубличная дипломатияСВОвоенная помощьсуверенитетСловакияЕврокомиссия
 
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