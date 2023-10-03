Глава МИД Венгрии рассказал, как Еврокомиссия "навешивает ярлык московского шпиона, друга Путина"
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Еврокомиссия болезненно отреагировала на итоги выборов в Словакии и никак не успокоится в поиске происков России. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова обвинила Россию во вмешательстве в словацкий электоральный процесс. Петер Сийярто считает неприемлемой шпиономанию и навешивание ярлыков ни в случае реакции на итоги выборов Словакии, ни в случае СВО на Украине.
Глава МИД Венгрии обратил внимание: когда патриот и политик, ставящий национальные интересы на первое место и выступает против либерального мейнстрима в Брюсселе и побеждает на выборах или имеет хоть какой-то шанс преуспеть на выборах, то "давление, нападки и стигматизация немедленно исходят из Брюсселя".
"Надо видеть, что сегодня политический дискурс в Европе опустился до такой степени, что любой, кто отказывается присоединиться к брюссельскому мейнстриму, кто отказывается поставлять оружие, кто отказывается занять позицию европейского мейнстрима относительно войны на Украине – на такого сразу же навешивают ярлык московского шпиона, друга Путина, россияне называют такого пропагандистом", - сказал Сийярто.
По мнению главы МИД Венгрии, Брюссель не является лучшей площадкой для демократических дебатов и решения вопросов с точки зрения здравого смысла.
Петер Сийярто 2 октября предпочёл интервью визиту в Киев на неформальный СМИД ЕС, которым руководил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На киевской встрече отсутствовали также главы МИД Польши, Швеции и других стран ЕС. Серьёзных решений на встрече принято не было, что не помешало Боррелю и главе МИД Украины назвать мероприятие "историческим".
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