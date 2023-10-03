Крах криптобиржи FTX: в деле появился украинский свидетель - 03.10.2023 Украина.ру
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Крах криптобиржи FTX: в деле появился украинский свидетель
Крах криптобиржи FTX: в деле появился украинский свидетель - 03.10.2023 Украина.ру
Крах криптобиржи FTX: в деле появился украинский свидетель
Правительство США выдвинуло обвинение бывшему гендиректору криптобиржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду. Показания желает дать по видео некий свидетель, ссылающийся на невозможность выезда с Украины
2023-10-03T14:41
2023-10-03T14:44
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криптовалюта
уголовное дело
уголовная юстиция
демократическая партия
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Правительство США в деле краха криптовалютной биржи и её банкротства выступает на стороне обманутых вкладчиков и расширяет список свидетелей обвинения. Среди них – некий молодой гражданин Украины, который якобы потерял все свои сбережения, вложившись в криптовалюту и сыграв на бирже FTX.Адвокаты основателя FTX выступают против показаний по видеосвязи с украинцем. В опубликованном 2 октября своём письме они заявили, что такое "видео должно быть запрещено", так как нарушаются правовые нормы США.По мнению адвокатов, запрет правительства Украины на выезд граждан в условиях СВО – не основная проблема. "Такие показания не имели бы отношения к инкриминируемым преступлениям и послужили бы только для того, чтобы вызвать сочувствие и возмущение присяжных", - сказано в письме.Из письма адвокатов возможно сделать вывод о том, что показания украинского свидетеля не имеют особой ценности и политизированы. В документе сказано: "Помимо этого дублирования свидетельских показаний, правительство, очевидно, надеется получить показания о том, что Клиент FTX-1 "потерял значительную часть своих сбережений, которые он доверил FTX, когда Россия вторглась на Украину в 2022 году".По мнению обвинения, все показания важны, так как речь идёт о хищении миллиардов долларов из средств клиентов криптобиржи FTX. Сэм Бэнкман-Фрид якобы украл деньги и растратил их на свою роскошную жизнь, инспирировав банкротство. Когда истцы с разных стран обратились к властям и в деле появилась цифра $26 млрд, то в декабре 2022 года Бэнкман-Фрид был арестован в штаб-квартире своей компании на Багамах.В прессе появились сведения о том, что обвиняемый якобы собирался купить островное государство Науру и заниматься там совершенствованием генетики человека или заничаться чем-то другим в духе "эффективного альтруизма". Из более достоверных источников известно, что гендиректор криптобиржи вывел средства не только для жизни в роскоши, но и для покрытия убытков другой своей компании – хедж-фонда Alameda. Также известно, что Бэнкман-Фрид потратил более $100 млн на Демпартию США и выводил средства из Alameda в другие проекты.Адвокаты Бэнкмана-Фрида заявил в суде о "бесчеловечных" условиях содержания своего подзащитного под стражей. По их мнению, это выразилось в рационе питания их клиента – он якобы веган и вынужден отвергать рацион американских заключённых.
https://ukraina.ru/20221120/1040992785.html
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Новости, Украина, США, мошенничество, мошенники, кибермошенничество, криптовалюта, уголовное дело, уголовная юстиция, Демократическая партия, СВО, адвокаты

Крах криптобиржи FTX: в деле появился украинский свидетель

14:41 03.10.2023 (обновлено: 14:44 03.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Правительство США выдвинуло обвинение бывшему гендиректору криптобиржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду. Показания желает дать по видео некий свидетель, ссылающийся на невозможность выезда с Украины
Правительство США в деле краха криптовалютной биржи и её банкротства выступает на стороне обманутых вкладчиков и расширяет список свидетелей обвинения. Среди них – некий молодой гражданин Украины, который якобы потерял все свои сбережения, вложившись в криптовалюту и сыграв на бирже FTX.
Адвокаты основателя FTX выступают против показаний по видеосвязи с украинцем. В опубликованном 2 октября своём письме они заявили, что такое "видео должно быть запрещено", так как нарушаются правовые нормы США.
По мнению адвокатов, запрет правительства Украины на выезд граждан в условиях СВО – не основная проблема. "Такие показания не имели бы отношения к инкриминируемым преступлениям и послужили бы только для того, чтобы вызвать сочувствие и возмущение присяжных", - сказано в письме.
Из письма адвокатов возможно сделать вывод о том, что показания украинского свидетеля не имеют особой ценности и политизированы. В документе сказано: "Помимо этого дублирования свидетельских показаний, правительство, очевидно, надеется получить показания о том, что Клиент FTX-1 "потерял значительную часть своих сбережений, которые он доверил FTX, когда Россия вторглась на Украину в 2022 году".
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По мнению обвинения, все показания важны, так как речь идёт о хищении миллиардов долларов из средств клиентов криптобиржи FTX. Сэм Бэнкман-Фрид якобы украл деньги и растратил их на свою роскошную жизнь, инспирировав банкротство. Когда истцы с разных стран обратились к властям и в деле появилась цифра $26 млрд, то в декабре 2022 года Бэнкман-Фрид был арестован в штаб-квартире своей компании на Багамах.
В прессе появились сведения о том, что обвиняемый якобы собирался купить островное государство Науру и заниматься там совершенствованием генетики человека или заничаться чем-то другим в духе "эффективного альтруизма". Из более достоверных источников известно, что гендиректор криптобиржи вывел средства не только для жизни в роскоши, но и для покрытия убытков другой своей компании – хедж-фонда Alameda. Также известно, что Бэнкман-Фрид потратил более $100 млн на Демпартию США и выводил средства из Alameda в другие проекты.
Адвокаты Бэнкмана-Фрида заявил в суде о "бесчеловечных" условиях содержания своего подзащитного под стражей. По их мнению, это выразилось в рационе питания их клиента – он якобы веган и вынужден отвергать рацион американских заключённых.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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