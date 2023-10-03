https://ukraina.ru/20231003/1049863629.html

Теракты Буданова, расстрел ВСУшников в Киеве, бюджет ЕС для Венгрии. Главное на 13:00 3 октября

Теракты Буданова, расстрел ВСУшников в Киеве, бюджет ЕС для Венгрии. Главное на 13:00 3 октября - 03.10.2023 Украина.ру

Теракты Буданова, расстрел ВСУшников в Киеве, бюджет ЕС для Венгрии. Главное на 13:00 3 октября

Следственный комитет РФ обвинил руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова в терроризме; Военнослужащий ВСУ застрелил двух сослуживцев в Киеве; Еврокомиссия разморозит средства для Венгрии, чтобы продолжить финансирование Киева

2023-10-03T14:28

2023-10-03T14:28

2023-10-03T14:28

эксклюзив

хроники

украина

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

терроризм

теракт

беспилотники

ск рф

россия

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Глава ГУР Буданов обвиняется в терроризмеСледственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины в совершении терактов на территории России.В совершении терактов обвинили:· руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова,· командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука,· командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапе,· командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка.Обвиняемые также привлекали к совершению преступлений своих подчинённых, установило следствие.Сотрудники ведомства расследуют преступления, совершенные в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. За это время украинские войска нанесли более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников.По приказу высшего военного руководства Украины удары осуществляли по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.Расстрел военнослужащих ВСУ в КиевеПьяный военнослужащий Вооруженных сил Украины застрелил двух сослуживцев и скрылся с места преступления, сообщил 3 октября источник издания "Страна.ua". ЧП произошло в Киеве в ночь на 3 октября."Сегодня, около 01:30 на улице Лаврская, между военнослужащим ВСУ Константином К. и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого военнослужащий из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных", - сообщил источник издания в правоохранительных органах.Пострадавшие скончались на месте происшествия. Константин К. попытался скрыться, но спустя два часа был задержан.Согласно предварительным данным, военнослужащий ВСУ, убивший сослуживцев, был в состоянии алкогольного опьянения.По факту совершенного открыто уголовное дело, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.Еврокомиссия разблокирует бюджет для Венгрии, чтобы продолжить помогать КиевуЕврокомиссия (ЕК) ради увеличения бюджета на помощь Киеву намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии, сообщили 3 октября журналисты Financial Times.В Брюсселе ожидают, что это поможет добиться поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном увеличения бюджета блока и финансовой помощи Киеву."По предложению комитета, общий бюджет ЕС будет увеличен на 66 миллиардов евро для покрытия возросших расходов. Из этой суммы пятьдесят миллиардов евро пойдут на поддержку Украины в течение следующих четырех лет", - пишет FT.В администрации Орбана заявляли, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка.ЕК в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву.Орбан, в свою очередь, заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными.В венгерском правительстве неоднократно отмечало, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт.Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.Помимо этого, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит денежные транши для Украины до тех пор, пока венгерский банк числится в украинском списке "спонсоров войны".Накануне, 2 октября, Украина исключила венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из так называемого перечня международных "спонсоров войны". Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщало, что внесло OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.

https://ukraina.ru/20231003/1049858163.html

https://ukraina.ru/20230914/1049400820.html

https://ukraina.ru/20231003/1049861956.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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