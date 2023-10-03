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Съезд министров с кровью. Европейцы не хотят отказываться от России

Съезд министров с кровью. Европейцы не хотят отказываться от России - 03.10.2023 Украина.ру

Съезд министров с кровью. Европейцы не хотят отказываться от России

В понедельник, 2 октября, в Киеве состоялась неформальная встреча глав МИД Евросоюза с президентом Украины Владимиром Зеленским. Неонацистскому режиму встреча принесла лишь кровь. В виде обещания подготовить из украинцев новое пушечное мясо

2023-10-03T16:16

2023-10-03T16:16

2023-10-03T17:14

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил журналистам, что Объединенная Европа продолжит обучение украинских военнослужащих, включая пилотов F-16, в огромном количестве. «Текущая цель — обучить 40 тысяч человек в ближайшие несколько месяцев. Это включает в себя специализированную подготовку пилотов истребителей», — сказал Боррель.А потом пообещал продолжить вооружать Украину всеми возможными и невозможными способами. «Мы также работаем над укреплением сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью. Несколько дней назад у нас была важная встреча здесь, в Киеве. (1-й Международный форум оборонных индустрий, в котором приняли участие более 252 компаний ВПК из 30 стран мира. — Авт.). Мы продолжим работать над повышением устойчивости, киберзащиты и защиты от гибридных угроз, таких как дезинформация и развитие общих стратегических коммуникаций», — обещал глава евродипломатии.И дальше тоже обещания: членства в Евросоюзе, денег, оружия и т. д. И все для одного — для войны. Даже экономику Украины Боррель хочет поддерживать исключительно для этого — «потому что экономика Украины не должна рухнуть, ибо тогда не будет возможности продолжать боевые действия».Впрочем, а чем еще могло закончиться насквозь лживое и лицемерное мероприятие, которое организовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, делящий весь мир на «цветущий сад», которому должны во всем подмахивать бесправные «джунгли», одной из фронтвумен выступает его умнейшая наперсница из Германии Анналена Бербок? Правильно, только провалом.Тем более не были учтены настроения рядовых европейцев, на которых их вожди так азартно плюют вот уже несколько последних лет. Но европейцы все же еще рефлексируют о происходящем. Случившееся — результат евронастроений.И вот почему: когда Байден оставлял Зеленского на 45 дней без денег, подписывая временный госбюджет США и избегая своего шатдауна, журнал Newsweek зачем-то напомнил украинцам, что их обязательно кинут во всех смыслах еще и европейцы — вроде как вернейшие союзники США. По информации журнала, европейцы отказываются дальше поддерживать Украину. Об этом говорят данные опроса, проведенного с 24 по 31 августа среди 26,5 тысячи жителей разных стран Евросоюза. Опрос показал: лишь 48% — за продолжение поддержки Киева. Чтобы понять масштаб изменений, нужно вспомнить, указывает Newsweek, что в апреле 2022 года таких было 67%.Но и это еще не все. Категорически против каких-либо перечислений средств или отправки боеприпасов и техники — 34%, а весной прошлого года против высказывалось лишь 25%. Раньше санкции против России поддерживали 55% жителей ЕС, теперь — 46%.При этом бежать кинутым украинцам практически некуда: приютить украинских беженцев были не против в своих странах больше 50% европейцев, а сейчас — только 36%.Поэтому широко анонсированный приезд министров иностранных дел из 27 стран ЕС сразу не заладился — не приехали главы МИД Венгрии и Польши, Швеции и Латвии. А значит, не получилась даже единодушная поддержка Владимира Зеленского, который жутко оскандалился в Канаде, где в парламенте аплодировал ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке (Хунке, Гунько), который в молодости лично поучаствовал в холокосте, выполняя план Адольфа Гитлера по истреблению евреев. А Зеленский же не просто еврей, а еще и символ того, что неонацизма на Украине нет.Весь мир, включая западный, возмутился этой дикой выходке канадских политиков во главе с тамошним премьер-министром Джастином Трюдо и спикером Палаты общин парламента Энтони Рота. Пришлось срочно отмазывать Зеленского, солидаризируясь с ним и акцентируя внимание, что он так ослаб головой, потому что страшно занят отражением «агрессии Путина» на переднем крае борьбы за евродемократию и права человека.Еще одна чисто демонстративная задача киевского слёта министров — показать, что ЕС видит перспективу Украины в своем составе. Боррель по этому поводу вдохновенно разливался соловьём. «Это первый раз, когда Совет ЕС собирается за пределами Евросоюза, первый раз, когда заседание проходит в стране-кандидате на вступление, это первый раз, когда мы встречаемся в стране, где идет война. Мы полностью едины», — сказал он.Мантру «весьмирснами» в уши Зеленскому и украинцам должны были хором повторить Боррель, Бербок и 26 других министров, но не получилось. Сразу четыре страны в ЕС показали, что они в гробу видели все евроустремления Украины Зеленского. В частности, Венгрия и Польша своим неприездом показали, что им важна, в первую очередь, своя выгода. Несмотря даже на то, что упомянутая Бербок, эта любительница находить новые пути оборотами на 360 градусов вокруг своей оси, показала, что она, кроме геометрии, не учила в школе еще и географию. Она, судя по всему, судорожно и мысленно перечертила карту мира и определила, что в ее воспаленном мозгу Европа теперь будет простираться как «сообщество свободы» от Лиссабона до Луганска.Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу в своем телеграм-канале точно и иронично отметила: «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов».Оно и правда: если Россия вступит в ЕС или в НАТО, то уж точно по самые Нидерланды, никому мало не покажется. Но не суть. Второй — прикладной и меркантильной — задачей сходняка глав МИД ЕС в Киеве была уже чисто материальная поддержка неонацистского режима Зеленского деньгами. После того, как его демонстративно кинул главный хозяин — президент США Джо Байден. «Сонный Джо», как известно, избегая шатдауна (прекращения финансирования своего правительства), подписал временный бюджет США на 45 дней, в котором совсем не предусмотрена помощь Украине. В размере то ли 6, то ли 7 миллиардов долларов.А без этих денег режим Зеленского, хоть и демократичный на всю голову, но может столько времени не выстоять. Конечно, Штатами было поручено угодливой евробюрократии замутить что-нибудь эдакое, чтобы поддержать Зеленского в честь евродемократии.И Боррель с Бербок ломанулись выполнять пожелание хозяина за счет бюджета Евросоюза, но и у них пока не срослось. Боррель на итоговой пресс-конференции признал: «Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере 5 млрд евро на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет».Но министры ничего не согласовали. Хотя речь шла о том, чтобы ЕС выделили Украине 20 миллиардов на следующие четыре года. Так, как и решила Еврокомиссия летом 2023 года, объявив о намерении выделить Украине 50 млрд евро финансовой помощи в течение следующих четырех лет, включая 20 млрд евро на финансирование армии — на войну Украины с Россией.Это, конечно, много, примерно соответствует 1,04 млрд евро в месяц в течение четырех лет. Но все равно уже меньше, чем в нынешнем 2023 году, когда выделяется 1,5 млрд евро в месяц. Но и это пока не прошло, поскольку:а) в бюджете ЕС нет достаточных средств для выделения этой помощи, и Еврокомиссия просит страны сообщества внести в бюджет дополнительные взносы на эти цели;б) не все страны согласны эти деньги выделять. В Евросоюзе с некоторых пор нет единства в том, чтобы бесконтрольно тратить деньги на помощь Украине. И это главное.Боррель, правда, полон оптимизма. «Что мы теперь будем делать? Все то же самое. Мы рассмотрим новые предложения военной помощи от стран ЕС, а что касается гражданской помощи, мы рассматриваем предложение выделить 50 млрд евро. Мы намерены перестроить Европейский фонд мира и создать отдельный фонд на 20 млрд евро для поставок военной помощи в следующие четыре года. Это, возможно, небольшая новость, но это то, в чем нуждается Украина», — сказал он, отвечая на вопрос о практических действиях ЕС.И, конечно же, случившееся резко контрастирует с тем, что было раньше. Согласно подсчетам экспертов, Евросоюз уже выделил поддержку Украине на 85 млрд евро с прошлого года. И из них, по словам того же Борреля, более 25 млрд евро приходится на военные нужды — эта сумма расходов Евросоюза на Украину является рекордной.Но ничего не поделаешь: как и в спорте, после рекордов нередко идет падение. Особенно когда после рекорда пользы как с козла молока.Серьезность возможного провала и финансово-материального оружейного обрезания Украины накануне съезда министров подтвердил вернейший из вернейших — премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине даже в качестве инструкторов, которые должны выковать непобедимые ВСУ для будущей победы над Россией. Но ранее замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев несколько раз и громогласно предупредил: если появятся на Украине британские военные инструкторы в случае переноса курсов по обучению ВСУ на Украину, то сразу станут законной целью для армии России. И Риши, как видим, дал заднюю.Почему же так случилось, что Запад начинает игнорировать Украину и заставляет украинцев лить кровь практически за бесплатно? Американские журналисты из Newsweek делают глубокомысленный вывод: это-де потому, что дело в отсутствии успехов ВСУ на фронте — им так и не удалось совершить крупного прорыва, например, они не уничтожили Крымский мост.Но для режима Зеленского час от часу не легче – его оставляют на голодном пайке: ни воевать нечем, ни украсть масштабно может не получиться. С другой стороны, без дополнительного нажима из Вашингтона иначе и быть не могло. Но Вашингтон сам увиливал, а не жал.

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https://ukraina.ru/20231002/1049853710.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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