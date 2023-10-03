https://ukraina.ru/20231003/1049856973.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 03.10.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

В США сделан первый шаг к подготовке блокады поставок нефти в Китай морским путём. Она может быть осуществлена американскими вооружёнными силами в случае китайской военной операции на Тайване

2023-10-03T07:08

2023-10-03T07:08

2023-10-03T08:18

эксклюзив

энергетика

зарубежье

сша

китай

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Пентагон будет изучать вопрос морской блокады КитаяНаходящийся на рассмотрении палаты представителей конгресса США проект изменений оборонного бюджета страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2024 финансовый год (начался 1 октября) предписывает Пентагону изучить вопрос о введении морской блокады, которая предотвратила бы поставки нефти в Китай. Об этом 26 сентября сообщило издание The Washington Times.Раздел, добавленный при доработке законопроекта NDAA в июне, предполагает поручение министру обороны Ллойду Остину через шесть месяцев представить Конгрессу доклад о том, как военные могут провести одну или несколько операций по морской блокаде поставок ископаемого топлива, направляющихся в Китай во время боевых действий.Эта инициатива должна получить одобрение от палаты представителей и сената конгресса США, чтобы попасть в окончательный вариант законопроекта. Однако это является четким сигналом, что многие в конгрессе хотят, чтобы вооруженные силы были лучше подготовлены к войне с Китаем.Поручаемое Пентагону исследование позволит изучить то, как Китай будет удовлетворять свои огромные потребности в энергии и топливе во время морской блокады, определить военно-морские силы, которые будут использоваться в условиях блокады, а также выяснить, как Китай мог бы обойти блокаду, например с помощью альтернативных сухопутных маршрутов. Предполагается также изучение стратегических контрольных точек, используемые китайскими танкерами, включая Малаккский пролив, Тайваньский пролив, Зондский пролив между индонезийскими островами Ява и Суматра, а также Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря.Формальным поводом для подобного поручения послужил тот факт, что запасы в стратегическом нефтяном резерве США (SPR) находятся на самом низком за последние 40 лет уровне, тогда как Китай активно наращивает свои запасы нефти.На момент начала вывода нефти из SPR в ноябре 2021 года там находилось 614,186 миллиона баррелей нефти. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), за неделю, завершившуюся 22 сентября 2023-го, запасы нефти в хранилищах SPR составили 350,98 млн барр. Таким образом, при администрации Джо Байдена из SPR было выведено в общей сложности 263,206 млн барр. нефти.Некоторые экономисты прогнозируют, что сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией вскоре приведет к тому, что цена нефти превысит 100 долл. США/барр. впервые более чем за год. Эксперты отмечают, что использование SPR администрацией Байдена имело лишь краткосрочный эффект, факторы спроса и предложения повышают цены, в то время как уровни запасов остаются низкими.The Washington Times отмечает, что, несмотря на рост напряженности в отношениях с Китаем, Белый дом не планирует быстрого пополнения запасов нефти. Закупка нефти для SPR проводится Минэнерго США по контрактам с фиксированной ценой, в последнее успешными стали лишь два тендера: на закупку 3,1 млн барр. нефти с поставкой в августе 2023 г. и на 3 млн барр. с поставкой в сентябре. Тендер на закупку на 6 млн барр. нефти для SPR с поставкой в октябре-ноябре 2023 года Минэнерго США отменило на фоне роста цен на нефть.Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхольм ранее говорила, что SPR будет пополнен, но на это уйдут годы, и вряд ли это будет завершено до окончания срока полномочий Джо Байдена в январе 2025 года. У его администрации нет планов пополнения SPR в ближайшее время, поскольку у США достаточно нефти в резерве, чтобы справиться с любыми чрезвычайными ситуациями в течение следующих нескольких лет.При этом, по данным Reuters, запасы нефти в Китае резко выросли, причём до самого высокого уровня за три года. Воспользовавшись скидками на закупки российской нефти, Китай в июне 2023-го увеличивал коммерческие или стратегические запасы на 2,1 млн барреля в сутки по сравнению с 1,77 млн барр./сутки в мае. Это представляет собой самый большой скачок в накоплении запасов нефти в Китае с июня 2020 года.The Washington Times приводит оценку эксперта, согласно которой увеличение запасов нефти в Китае может быть индикатором того, что страна готовится к перебоям в поставках нефти, например в результате международной блокады в ответ на вторжение на Тайвань.Активное наращивание запасов нефти Китаем и распродажа нефти из SPR вызывает критику у республиканцев, которые опасаются, что нефть, продаваемая из американских хранилищ, может служить пополнению резервов Китая. В июле 2023 года Сенат принял поправку к проекту NDAA-2024, запрещающую продавать нефть из SPR противникам США — Китаю, России, Ирану или Северной Корее.Нидерланды закрыли крупнейшее месторождение газа в ЕвропеВ Нидерландах утром 1 октября прекратили добычу на Гронингенском газовом месторождении, которое считается крупнейшим в Евросоюзе. Добыча газа в Гронингене принесла в голландскую казну сотни миллиардов евро за последние 60 лет, но обременяла местных жителей значительным ущербом и угрозой безопасности из-за оседания земли и многочисленных подземных толчков.«Наконец-то добыча газа в Гронингене прекратится», — говорил в конце сентября министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф. Он называл это решение «облегчением для многих», хотя признал, что землетрясения будут продолжаться еще долгие годы. В то же время он назвал закрытие месторождения «историческим моментом», особенно если в следующем году производственные помещения пойдут под снос.Месторождение было открыто в 1959 году на севере Нидерландов, и через несколько лет оттуда начались первые поставки газа в Европу. С тех пор было добыто свыше 1,5 триллиона кубометров газа, а остаточные запасы оцениваются в 2,7 трлн м. куб. Но с середины 1980-х район месторождения пережил более 900 землетрясений магнитудой до 3,6.Первое землетрясение в Гронингене произошло в 1986 году. Начиная с 1994 года, район месторождения пережил сотни землетрясений магнитудой до 3,6. Была доказана связь подземных толчков с выработкой месторождения. Парламентское расследование пришло к выводу о том, что правительство недооценивало воздействие сейсмической активности на провинцию. Это признал и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Мы знаем, что существует прямая связь между землетрясениями и добычей газа. К счастью, мы можем обойтись без Гронингенского газового месторождения, поэтому его необходимо закрыть ради безопасности людей», — заявил он 1 октября.Как написала нидерландская газета De Telegraaf, многие считают, что «время праздновать еще не пришло», поскольку решение о закрытии месторождения предусматривает возможность возобновления работы его ограниченных производственных мощностей в 2024 году в случае исключительных обстоятельств, например, если в течение нескольких дней будут сохраняться сильные или умеренные морозы.В прошлом году американское агентство Bloomberg писало, что месторождение в Гронигене могло бы полностью восполнить дефицит газа в Европейском союзе, однако это невозможно из-за риска землетрясений. Продолжить разработку и отказаться от планов прекратить добычу просил и комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Тогда в правительстве Нидерландов выражали мнение, что страна не может игнорировать «страдания» других стран Европы, и не исключали увеличение добычи.Примечательно, что в 2022 году был проведен опрос населения Нидерландов, который показал, что большинство жителей провинции поддерживают увеличение добычи природного газа на нем. Газодобытчики получили поддержку даже среди жителей районов, напрямую пострадавших от землетрясения. Однако, несмотря на большие проблемы с газоснабжением всего Евросоюза, месторождение всё равно закрыли.При этом 27 сентября Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения соседней Германии предупредило о возможном увеличении цен на газ и электроэнергию в предстоящую зиму. А Федеральное статистическое ведомство в Висбадене 30 сентября сообщило, что цены на газ и электроэнергию для частных домохозяйств в Германии выросли в первом полугодии 2023-го по сравнению со вторым полугодием 2022-го на 21% и 31,3%, соответственно.В среднем за отчетный период цена на газ составила 12,26 евроцента за кВт·ч, а на электроэнергию — 42,29 евроцента. Рост цен связан в том числе и с повышенными налогами, пошлинами и сборами. В августе 2022 года правительство ФРГ снизило налог на добавленную стоимость на газ с 19% до 7% до 31 марта 2024-го в связи с трудной ситуацией с энергоснабжением, но в сентябре 2023-го издание Der Spiegel сообщило, что власти планируют вернуть прежнюю ставку НДС на газ к концу текущего года.Германия ныне переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций и АЭС. Цель страны — достичь «климатической нейтральности» к 2045 году. В первичном плане переходного периода ставка делалась на российские энергоносители, преимущественно на газ, однако через несколько месяцев после начала СВО Германия отказалась покупать газ из России.Кроме того, оба газопровода системы «Северный поток» были подорваны в Балтийском море в сентябре 2022 года. В настоящее время правительство ФРГ рассчитывает на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Суммарная мощность всех нынешних плавучих терминалов в два раза меньше, чем поставки в 2021 году по «Северному потоку — 1». Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируется достроить только к 2026 году.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, зарубежье, сша, китай