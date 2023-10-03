https://ukraina.ru/20231003/1049856016.html

"Вагнер" возвращается! Знаменитое штурмовое подразделение скоро будет на фронтах спецоперации

"Вагнер" возвращается! Знаменитое штурмовое подразделение скоро будет на фронтах спецоперации - 03.10.2023 Украина.ру

"Вагнер" возвращается! Знаменитое штурмовое подразделение скоро будет на фронтах спецоперации

Телеграм-каналы, военкоры и СМИ сообщают: штурмовые отряды уже появляются на Херсонском направлении и возле Бахмута. Вылетают из Африки, где базируются сейчас частично вагнеровцы, в Россию. Будут участвовать в боях. Будут готовить новые добровольческие подразделения

2023-10-03T06:54

2023-10-03T06:54

2023-10-03T08:39

эксклюзив

чвк "вагнер"

спецоперация

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Эти новости, хоть пока ещё без официального подтверждения (а будет ли оно?), радуют всех, кто болеет за судьбу России и следит за ходом СВО.Кроме укрепления наших позиций, возвращение штурмовиков означает ещё и возможное начало наступления на каких-то участках фронта.А на Украине все эти сообщения вызывают тревогу и пессимизм. «Зачем они появились возле Херсона?» — с тревогой спрашивает сайт «Страна UA».Пока не до конца понятно, будет ли это одно или несколько подразделений, где именно они будут находиться, какая будет их численность. Некоторые эксперты прогнозируют численность «добровольческих бригад» до 100 000 человек.Но ясность по руководству частично уже есть.Новые добровольческие отрядыНедавно в СМИ появились кадры встречи Президента России Владимира Путина с заместителем министра обороны России генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и Героем России Андреем Трошевым.После этого стало понятно: Евкуров и Трошев вместе берут руководство той части «Вагнера», которая будет в составе Министерства обороны России.Поскольку Юнус-Бек Евкуров только что совершил обширную поездку по странам Африки, видимо, в какой-то степени, он будет также отвечать за африканское направление.Владимир Путин обратился к Андрею Трошеву:— Андрей Николаевич, на последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции.Андрей Николаевич Трошев, Герой России, уже работает в Минобороны РФ.Добровольцы, и новые, и старые вагнеровцы, будут заключать также контракты с Министерством обороны.Ещё часть командиров и бойцов, видимо, будет помогать создавать подобные штурмовые отряды в Белоруссии. Возможно, будут и другие структуры, в том числе учебные.Пока что в этом плане догадок больше, чем ответов. Идёт, скорее всего, согласование позиций. Надо дождаться официальной информации.Журналисты агентства «Блумберг», освещавшие недавний визит делегации Минобороны России в страны Африки, вынуждены были отметить: молчание командиров группы «Вагнер» говорит только о том, что «есть договоренности, о которых мы не знаем».Пока все гадают: каким именно образом возвращается знаменитый «Вагнер», давайте посмотрим, кто будет выполнять роли руководителей штурмовых подразделений.«Преемник» есть, как и положено в таких структурах."Седой"Имя Андрея Трошева, который имеет позывной «Седой», широкая публика впервые услышала от Владимира Путина. Когда президент России рассказывал об общей встрече с командирами «Вагнера» в июне этого года.По словам журналиста Андрея Колесникова, Владимир Владимирович рассказал, что «предложил командирам, которых было на встрече 35 человек, несколько вариантов трудоустройства, в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным "Седой". То есть того самого человека, под чьим началом вагнеровцы служили последние 16 месяцев».Дальше, по словам Колесникова, президент предложил:Кто же такой Андрей Трошев?Андрею Николаевичу 61 год.Полковник полиции в отставке (СОБР), ветеран Афганистана, Чечни, военной операции в Сирии, артиллерист-десантник.Герой России. Получил звание в 2016 за взятие Пальмиры.В Афганистане командовал батареей самоходных артиллерийских установок. За мужество и героизм был удостоен двух орденов Красной Звезды.За боевые заслуги в операциях на северном Кавказе был удостоен двух орденов Мужества. И ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.После того как ушёл в запас, продолжил службу в органах МВД. Некоторое время командовал Санкт-Петербургским СОБРом.Воевал в Сирии, будучи уже военным пенсионером, в составе ЧВК. За личную храбрость, проявленную в боевых операциях Сирии, удостоен звания Героя России.Газета «Фонтанка» называла Трошева «исполнительным директором» группы «Вагнер».Как слабое место у Трошева выделяют то, что он был «штабным».С другой стороны, именно опыт Седого, который отвечал за комплектование, связь, разведку, планирование операций и другие сложнейшие вопросы деятельности ЧВК, является его сильной стороной.Боевой же опыт был получен им раньше, в Афганистане, на Кавказе, в Сирии.Андрей Николаевич Трошев находится под санкциями всех стран Евросоюза и Украины.От Минобороны — ЕвкуровЧто же касается руководства от Министерства обороны, то здесь тоже всё ясно. Юнус-Бек Евкуров, один из самых известных наших военачальников.Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.Служил на командных должностях в ВДВ. Участвовал в операциях на Северном Кавказе.В 1999 году в составе группы ГРУ взял под контроль стратегический объект — аэродром «Слатина» на территории края Косово.В 2000 получил звание Героя Российской Федерации.Занимал впоследствии различные должности в армии. Был долгое время президентом Республики Ингушетия.В управлении Евкурова находится сейчас Главное управление боевой подготовки ВС РФ.Находится под санкциями всех стран Евросоюза, а также Японии, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.Можно по-разному относиться к «Вагнеру», к сложной истории этого боевого коллектива. Но одно несомненно: бойцы его проявили себя совершенно героически на полях сражений, воюя за Россию. Их заслуги перед родиной бесспорны. Их опыт огромен.Такое штурмовое подразделение обязательно должно продолжать защищать Россию. Хорошо, что они возвращаются.Политолог Сергей Марков пишет: надо обязательно сохранить «славу и победный боевой дух Вагнера, от которого в страхе бегали, петляя, враги России». И с этим утверждением невозможно не согласиться.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, чвк "вагнер", спецоперация