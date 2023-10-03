Немецкий эксперт: Немцам промыли мозги - 03.10.2023 Украина.ру
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Немецкий эксперт: Немцам промыли мозги
Немецкий эксперт: Немцам промыли мозги - 03.10.2023 Украина.ру
Немецкий эксперт: Немцам промыли мозги
Отношение немецкого общества к вопросу поддержки Украины за последнее время не претерпели значительных изменений. Об этом 2 октября в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" корреспонденту Украины.ру заявил главный редактор издания Junge Welt Штефан Хут.
2023-10-03T06:14
2023-10-03T06:14
новости
валдай (клуб)
германия
война
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"Я думаю, что немцам промыли мозги. СМИ не отображают мнения основной части населения. Есть небольшая смена отношения, но, опираясь на опыт Второй мировой войны, большинство немцев строго против войны", - утверждает Хут.ХХ ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи 2-5 октября. В нём принимают участие политологи и эксперты-международники из России и ряда зарубежных стран.
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, валдай (клуб), германия, война
Новости, Валдай (клуб), Германия, война

Немецкий эксперт: Немцам промыли мозги

06:14 03.10.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Отношение немецкого общества к вопросу поддержки Украины за последнее время не претерпели значительных изменений. Об этом 2 октября в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" корреспонденту Украины.ру заявил главный редактор издания Junge Welt Штефан Хут.
"Я думаю, что немцам промыли мозги. СМИ не отображают мнения основной части населения. Есть небольшая смена отношения, но, опираясь на опыт Второй мировой войны, большинство немцев строго против войны", - утверждает Хут.
ХХ ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи 2-5 октября. В нём принимают участие политологи и эксперты-международники из России и ряда зарубежных стран.
 
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