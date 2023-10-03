Немецкий эксперт: Немцам промыли мозги
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Отношение немецкого общества к вопросу поддержки Украины за последнее время не претерпели значительных изменений. Об этом 2 октября в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" корреспонденту Украины.ру заявил главный редактор издания Junge Welt Штефан Хут.
"Я думаю, что немцам промыли мозги. СМИ не отображают мнения основной части населения. Есть небольшая смена отношения, но, опираясь на опыт Второй мировой войны, большинство немцев строго против войны", - утверждает Хут.
ХХ ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи 2-5 октября. В нём принимают участие политологи и эксперты-международники из России и ряда зарубежных стран.