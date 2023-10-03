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Немецкий эксперт: Немцам промыли мозги

Немецкий эксперт: Немцам промыли мозги - 03.10.2023 Украина.ру

Немецкий эксперт: Немцам промыли мозги

Отношение немецкого общества к вопросу поддержки Украины за последнее время не претерпели значительных изменений. Об этом 2 октября в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" корреспонденту Украины.ру заявил главный редактор издания Junge Welt Штефан Хут.

2023-10-03T06:14

2023-10-03T06:14

2023-10-03T06:14

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"Я думаю, что немцам промыли мозги. СМИ не отображают мнения основной части населения. Есть небольшая смена отношения, но, опираясь на опыт Второй мировой войны, большинство немцев строго против войны", - утверждает Хут.ХХ ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи 2-5 октября. В нём принимают участие политологи и эксперты-международники из России и ряда зарубежных стран.

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2023

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

новости, валдай (клуб), германия, война