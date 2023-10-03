Борис Рожин о том, по каким объектам готовит ракетный удар Украина и чем ответит Россия - 03.10.2023 Украина.ру
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Борис Рожин о том, по каким объектам готовит ракетный удар Украина и чем ответит Россия
Борис Рожин о том, по каким объектам готовит ракетный удар Украина и чем ответит Россия - 03.10.2023 Украина.ру
Борис Рожин о том, по каким объектам готовит ракетный удар Украина и чем ответит Россия
Запад продолжит поддерживать Украину и будет поставлять Киеву новые ракеты и дополнительные средства ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2023-10-03T05:52
2023-10-03T05:52
новости
нато
поставки
вооружение
ракеты
удары
крым
энергосистема украины
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Запад будет предоставлять Украине дополнительные средства ПВО, ракеты и боеприпасы, а также попытается восполнить потери ВСУ за время летнего "контрнаступа", рассказал эксперт.Военная помощь НАТО не сократится для Украины. Она сохранится на текущем уровне или даже будет наращиваться. Вопрос с ракетами ATACMS и Taurus будет решен положительно для Украины, добавил Рожин.Российскому командованию в этой связи необходимо укреплять ПВО в Крыму и на юго-западе России. Кроме того, надо наносить удары по тем районам, откуда Украина запускает ракеты и беспилотники, отметил Рожин. Также необходимо продолжать кампанию по разрушению объектов военно-промышленной инфраструктуры Украины. Нужно уничтожить энергосистему как таковую, чтобы создать противнику структурные проблемы и на зиму, и на лето, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231002/1049842777.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, поставки, вооружение, ракеты, удары, крым, энергосистема украины
Новости, НАТО, поставки, вооружение, ракеты, удары, Крым, Энергосистема Украины

Борис Рожин о том, по каким объектам готовит ракетный удар Украина и чем ответит Россия

05:52 03.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Запад продолжит поддерживать Украину и будет поставлять Киеву новые ракеты и дополнительные средства ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Запад будет предоставлять Украине дополнительные средства ПВО, ракеты и боеприпасы, а также попытается восполнить потери ВСУ за время летнего "контрнаступа", рассказал эксперт.
Военная помощь НАТО не сократится для Украины. Она сохранится на текущем уровне или даже будет наращиваться. Вопрос с ракетами ATACMS и Taurus будет решен положительно для Украины, добавил Рожин.
"Противник будет пытаться наносить дистанционные удары в направлении Крыма, а также осуществлять массированные атаки дронов в глубине российской территории. Он попытается атаковать аэродромы и объекты энергосистемы. Учитывая, что ресурсы на Украину поступают достаточно свободно, у нее нет причин это останавливать", - подчеркнул эксперт.
Российскому командованию в этой связи необходимо укреплять ПВО в Крыму и на юго-западе России. Кроме того, надо наносить удары по тем районам, откуда Украина запускает ракеты и беспилотники, отметил Рожин.
Также необходимо продолжать кампанию по разрушению объектов военно-промышленной инфраструктуры Украины. Нужно уничтожить энергосистему как таковую, чтобы создать противнику структурные проблемы и на зиму, и на лето, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 15:02
Геннадий Алехин: Пока ВСУ медлят с бегством за Оскол и ждут распутицу, наши утюжат их в мини-котлахВСУ под Купянском пытаются построить что-то вроде глубокоэшелонированной обороны, но судя по тому, как наши их утюжат, вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали наши на Запорожском направлении, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиНАТОпоставкивооружениеракетыударыКрымЭнергосистема Украины
 
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