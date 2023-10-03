Борис Рожин о том, по каким объектам готовит ракетный удар Украина и чем ответит Россия
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Запад продолжит поддерживать Украину и будет поставлять Киеву новые ракеты и дополнительные средства ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Запад будет предоставлять Украине дополнительные средства ПВО, ракеты и боеприпасы, а также попытается восполнить потери ВСУ за время летнего "контрнаступа", рассказал эксперт.
Военная помощь НАТО не сократится для Украины. Она сохранится на текущем уровне или даже будет наращиваться. Вопрос с ракетами ATACMS и Taurus будет решен положительно для Украины, добавил Рожин.
"Противник будет пытаться наносить дистанционные удары в направлении Крыма, а также осуществлять массированные атаки дронов в глубине российской территории. Он попытается атаковать аэродромы и объекты энергосистемы. Учитывая, что ресурсы на Украину поступают достаточно свободно, у нее нет причин это останавливать", - подчеркнул эксперт.
Российскому командованию в этой связи необходимо укреплять ПВО в Крыму и на юго-западе России. Кроме того, надо наносить удары по тем районам, откуда Украина запускает ракеты и беспилотники, отметил Рожин.
Также необходимо продолжать кампанию по разрушению объектов военно-промышленной инфраструктуры Украины. Нужно уничтожить энергосистему как таковую, чтобы создать противнику структурные проблемы и на зиму, и на лето, заключил собеседник издания.
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