https://ukraina.ru/20231003/1049844185.html

Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО

Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО - 03.10.2023 Украина.ру

Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО

Пожалуй, на Западе не было страны, с которой после Второй мировой войны у СССР-России были более дружественные отношения, чем Суоми. Но с недавних пор финнов как подменили. Что происходит?

2023-10-03T06:01

2023-10-03T06:01

2023-10-03T06:08

эксклюзив

нато

финляндия

россия

ядерное оружие

вызов

заявление

запад

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Финская база28 сентября министр обороны Антти Хяккенен сделал заявление о ядерном оружии. Достаточно двусмысленное, как это и принято у европейских политиков, оно все же расставляет определенные точки над "i". С одной стороны, министр сообщил, что "нет никаких предпосылок к тому, чтобы ядерное оружие хранилось или размещалось в новых местах". Но одновременно Хяккенен заявил, что Хельскинки не будут "препятствовать стратегии развития ядерных сил НАТО в контексте его потенциального размещения на территории Финляндии". В переводе на обычный язык это означает – если в НАТО этого захотят, то в непосредственной близости от северных границ России появятся и ядерные боеголовки.В апреле 2023 года Финляндия стала членом Североатлантического альянса. При этом официальным поводом называлось СВО на Украине. Но на самом деле подготовка к этому велась уже давно. Так, в сравнении с бюджетом 2015-2017 годов военные расходы Суоми уже к 2022 году выросли на 1,2-1,3 миллиарда долларов, или – на более чем на 30 %. Также еще в 2014 году Финляндия заключила двухсторонний военный договор с США о принимающей стороне ("стране-хостере"), согласно которому, например, американские авианосцы с ядерным оружием фактически могли базироваться в финских портах. Эти двухсторонние соглашения продолжают действовать и сейчас, и несут не меньшую угрозу, чем и членство в НАТО. Но об этом, как и о перспективах размещения ЯО в Финляндии – чуть позже.Для начала же рассмотрим то, что уже сегодня НАТО может применить против России на своем новом финском фланге. Сухопутные войска Суоми (Maavoimat) состоят из 12 бригад – включая одну танковую бригаду, одну артиллерийскую, механизированные, пехотные и егерские бригады. При этом шесть бригад – кадрированные. Есть также отдельный полк спецназа.Важной особенностью армии Финляндии является большое количество обученных резервистов, в настоящее время в запасе находится 900 тысяч человек. При этом министерство обороны предлагает повысить предельный возраст мобилизации с нынешних 60 – до 65 лет. Уровень военной подготовки резервистов в запасе поддерживается не только на армейских сборах, но и с помощью региональных ассоциаций резервистов, которые действуют как общественные организации.На вооружении Сил обороны (Puolustusvoimat) Финляндии уже состоит немало достаточно современных образцов западного вооружения. Среди них - 100 танков "Леопард" 2А6. Также на хранении находится еще сотня танков "Леопард" 2А4. Еще финны располагают современной 155-мм южнокорейской САУ K9 Thunder. До сих пор в финской армии имеется и советское вооружение - 110 БМП-2, бронетранспортеры МТ-ЛБ, штурмовая винтовка RK 62, разработанная на основе автомата Калашникова, и так далее. Особое внимание уделяется финским ПВО во всех родах войск. В частности, Сухопутные силы получают современную израильскую систему ПВО "Праща Давида".В составе ВМФ Финляндии (Merivoimat) – 6 минных заградителей, 8 ракетных катеров, 13 минных тральщиков. Также в октябре 2023 года на верфи Рауми запланировано заложить четыре многоцелевых корвета типа "Остроботния" (Pohjanmaa) стоимостью 1,2 миллиард евро. Набор и подготовка их команд уже ведется. При этом некоторые эксперты считают, что ввиду большего водоизмещения "Остробтнию" (3 тысячи тонн) следует квалифицировать как фрегат, а не как корвет. И что суда такого класса изначально были предназначены не для финского мелководья и шхер, а для флота открытого моря – фактически, для выполнения миссий Североатлантического альянса. Обратим внимание, что планирование и закупка этих военных кораблей была начата еще в 2020 году – также до вступления в НАТО. Эти корветы способны двигаться во льдах, принимать на борт вертолеты и оборудованы технологией радиолокационной защиты "Стелс" "Остроботния" способна нести вооружения в 10 раз больше, чем нынешние ракетные катера. Финские корветы будут вооружены противокорабельными ракетами "Габриэль" израильского производства с дальностью поражения до 200 км, их основной целью станут корабли российских ВМФ.На сегодня одну из самых серьезных модернизаций проходят финские ВВС (Ilmavomat). В скором будущем они получат 64 многоцелевых истребителя 5-го поколения F-35A Block4. Работы над этим проектом в рамках совместной программы с США начаты с конца 2021 года (также еще до вступления в НАТО). Проект F-35 – крупнейшая за всю историю Финляндии военная закупка, ее ориентировочная стоимость – около 10 миллиардов евро. Также 2 миллиарда евро заложено на программу обновления F-35 при последующей эксплуатации. Сумма этой сделки сопоставима с госдолгом Финляндии на 2024 год в размере 11,5 миллиардов евро.F-35А должны полностью сменить состоящие ныне на вооружении финских ВВС устаревшие "Хорнеты" к 2025-2026 годам, новые корветы – начнут поступать в ВМФ в 2027-м. Вероятно, это будет примерным сроком полной готовности Финляндии, как и ряда других восточных членов НАТО, к полномасштабному конфликту с Россией.Подлетное время – в обе стороныПри этом сухопутные силы Финляндии даже в их нынешнем состоянии вполне могут быть использованы для сковывающих и отвлекающих операций в широкой приграничной полосе и глубоких диверсионных рейдов. Также ресурсы финской армии могут быть значительно усилены за счет Передовых сил НАТО, появление которых здесь необходимо ожидать в ближайшее время. Плохо еще и то, что в течение долгого времени Финляндия была нейтральной страной для СССР-России, и границу с ней не особо стремились прикрыть. И сейчас должны быть срочно приняты меры по закрытию этой пограничной "финской бреши" длиной в 1271 километр.На сегодня наиболее серьезной угрозой является возможное размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии. Кроме того, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, в настоящий момент ведутся переговоры и о новом двухстороннем военном договоре с США. Появление такого соглашения также может дать возможность для размещения в стране американских баз и оружия, включая ядерное.А откуда и как могут стартовать ракеты с ЯО? Если моделировать ситуацию на ближайшее время, то одним из наиболее вероятных вариантов может быть пуск ракет с авиационных носителей. F-35F в модификации Block4 способен нести ядерное оружие в виде корректируемой бомбы В61-12. И видимо не случайно, что именно в этой "ядерной" модификации финское правительство закупает американские истребители, не жалея никаких денег.Также Финляндия приобретает в США 200 крылатых высокоточных малозаметных ракет воздушного базирования АGM-158 JASSM, которые также могут быть снаряжены и ядерными боеголовками.Финляндия с труднодоступностью значительной части ее территории располагает широкой сетью аэродромов. При чем в ряде случаев мэры финских городов едва ли не соревновались в предложении своих площадок под базы ВВС НАТО. Ведь это могло дать рабочие места их страдающему от экономической депрессии населению. Еще до вступления в НАТО, в июле 2022 года мэр города Лаппеенрата у границ с РФ предложил использовать местный аэропорт под военно-воздушную базу НАТО. В 2023 году с аналогичным предложением выступил мэр города Каухаве.В сентябре этого года горные и подземные работы по сооружению базы для F-35 по американским стандартам, включая бетонированные глубокие укрытия, начаты на базе Рованиеми в Лапландии. Также на аэродроме Риссала (южная Карелия) уже построена тросовая система торможения, готовятся посадочные полосы и рулежные дорожки для современных многоцелевых истребителей НАТО. От Рованиеми по прямой до Санкт-Петербурга – 770 км, до Мурманска – 590 км. Дальность полета некоторых модификаций крылатых ракет АGM-158 JASSM – свыше 1000- 1600 километров.Очевидно, что атаки из Финляндии могут грозить прежде всего Санкт-Петербургу, Петрозаводску и базам Балтийского флота. Также с территории Суоми под удар подпадает и группировка атомных лодок в Гаджиево, как и другие пункты базирования Северного флота РФ. При чем теперь против этих важнейших объектов стратегической триады РФ возможна и наземная операции через слабо защищенную финскую границу. В стратегической же перспективе Финляндия, как и другие скандинавские страны, важны для США как площадки в битве с Россией и КНР за Арктику.Расстояние от финской границы до Санкт-Петербурга составляет 148 км, а скорость полета дозвуковой крылатой ракеты АGM-158 JASSM – 775-1000 км/ч. При условном пуске с такой кратчайшей дистанции подлетное время может составить – около 8-11 минут.Также ракетные пуски могут быть проведены с кораблей НАТО, базирующихся в том числе и на финские порты. В этом году Финляндия приняла участие во множестве учений, включая военно-морских учениях НАТО Baltops 23 в июле, в сентябре – в Northern Coasts 2023. Все они носили антироссийскую направленность, в ходе последних официально заявлялось о ведении "наблюдения" за кораблями ВМФ РФ. В начале сентября также прошли учения "Аврора-23" - крупнейшие военные учения под руководством Швеции за последние 30 лет. В них участвовало 26 тысяч человек из 15 стран, в том числе – и из Украины, и 1000 военнослужащих из Финляндии.30 сентября американский бомбардировщик В-52Н, способный нести ядерное оружие, совершил полет в 200 км от Санкт-Петербурга. Директор внешней политики Финляндии Мик Аалтола назвал этот провокационный полет "сигналом России".Подлетное время при пусках ракет с финской территории – минимально. Как, собственно говоря – и в обратную сторону. Для же чего простым жителям Финляндии, с которой у России были максимально дружеские отношения, членство в агрессивном блоке НАТО – вопрос скорее риторический.

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Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Георгий Василевский

эксклюзив, нато, финляндия, россия, ядерное оружие, вызов, заявление, запад