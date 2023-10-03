Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО - 03.10.2023 Украина.ру
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Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО
Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО - 03.10.2023 Украина.ру
Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО
Пожалуй, на Западе не было страны, с которой после Второй мировой войны у СССР-России были более дружественные отношения, чем Суоми. Но с недавних пор финнов как подменили. Что происходит?
2023-10-03T06:01
2023-10-03T06:08
эксклюзив
нато
финляндия
россия
ядерное оружие
вызов
заявление
запад
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Финская база28 сентября министр обороны Антти Хяккенен сделал заявление о ядерном оружии. Достаточно двусмысленное, как это и принято у европейских политиков, оно все же расставляет определенные точки над "i". С одной стороны, министр сообщил, что "нет никаких предпосылок к тому, чтобы ядерное оружие хранилось или размещалось в новых местах". Но одновременно Хяккенен заявил, что Хельскинки не будут "препятствовать стратегии развития ядерных сил НАТО в контексте его потенциального размещения на территории Финляндии". В переводе на обычный язык это означает – если в НАТО этого захотят, то в непосредственной близости от северных границ России появятся и ядерные боеголовки.В апреле 2023 года Финляндия стала членом Североатлантического альянса. При этом официальным поводом называлось СВО на Украине. Но на самом деле подготовка к этому велась уже давно. Так, в сравнении с бюджетом 2015-2017 годов военные расходы Суоми уже к 2022 году выросли на 1,2-1,3 миллиарда долларов, или – на более чем на 30 %. Также еще в 2014 году Финляндия заключила двухсторонний военный договор с США о принимающей стороне ("стране-хостере"), согласно которому, например, американские авианосцы с ядерным оружием фактически могли базироваться в финских портах. Эти двухсторонние соглашения продолжают действовать и сейчас, и несут не меньшую угрозу, чем и членство в НАТО. Но об этом, как и о перспективах размещения ЯО в Финляндии – чуть позже.Для начала же рассмотрим то, что уже сегодня НАТО может применить против России на своем новом финском фланге. Сухопутные войска Суоми (Maavoimat) состоят из 12 бригад – включая одну танковую бригаду, одну артиллерийскую, механизированные, пехотные и егерские бригады. При этом шесть бригад – кадрированные. Есть также отдельный полк спецназа.Важной особенностью армии Финляндии является большое количество обученных резервистов, в настоящее время в запасе находится 900 тысяч человек. При этом министерство обороны предлагает повысить предельный возраст мобилизации с нынешних 60 – до 65 лет. Уровень военной подготовки резервистов в запасе поддерживается не только на армейских сборах, но и с помощью региональных ассоциаций резервистов, которые действуют как общественные организации.На вооружении Сил обороны (Puolustusvoimat) Финляндии уже состоит немало достаточно современных образцов западного вооружения. Среди них - 100 танков "Леопард" 2А6. Также на хранении находится еще сотня танков "Леопард" 2А4. Еще финны располагают современной 155-мм южнокорейской САУ K9 Thunder. До сих пор в финской армии имеется и советское вооружение - 110 БМП-2, бронетранспортеры МТ-ЛБ, штурмовая винтовка RK 62, разработанная на основе автомата Калашникова, и так далее. Особое внимание уделяется финским ПВО во всех родах войск. В частности, Сухопутные силы получают современную израильскую систему ПВО "Праща Давида".В составе ВМФ Финляндии (Merivoimat) – 6 минных заградителей, 8 ракетных катеров, 13 минных тральщиков. Также в октябре 2023 года на верфи Рауми запланировано заложить четыре многоцелевых корвета типа "Остроботния" (Pohjanmaa) стоимостью 1,2 миллиард евро. Набор и подготовка их команд уже ведется. При этом некоторые эксперты считают, что ввиду большего водоизмещения "Остробтнию" (3 тысячи тонн) следует квалифицировать как фрегат, а не как корвет. И что суда такого класса изначально были предназначены не для финского мелководья и шхер, а для флота открытого моря – фактически, для выполнения миссий Североатлантического альянса. Обратим внимание, что планирование и закупка этих военных кораблей была начата еще в 2020 году – также до вступления в НАТО. Эти корветы способны двигаться во льдах, принимать на борт вертолеты и оборудованы технологией радиолокационной защиты "Стелс" "Остроботния" способна нести вооружения в 10 раз больше, чем нынешние ракетные катера. Финские корветы будут вооружены противокорабельными ракетами "Габриэль" израильского производства с дальностью поражения до 200 км, их основной целью станут корабли российских ВМФ.На сегодня одну из самых серьезных модернизаций проходят финские ВВС (Ilmavomat). В скором будущем они получат 64 многоцелевых истребителя 5-го поколения F-35A Block4. Работы над этим проектом в рамках совместной программы с США начаты с конца 2021 года (также еще до вступления в НАТО). Проект F-35 – крупнейшая за всю историю Финляндии военная закупка, ее ориентировочная стоимость – около 10 миллиардов евро. Также 2 миллиарда евро заложено на программу обновления F-35 при последующей эксплуатации. Сумма этой сделки сопоставима с госдолгом Финляндии на 2024 год в размере 11,5 миллиардов евро.F-35А должны полностью сменить состоящие ныне на вооружении финских ВВС устаревшие "Хорнеты" к 2025-2026 годам, новые корветы – начнут поступать в ВМФ в 2027-м. Вероятно, это будет примерным сроком полной готовности Финляндии, как и ряда других восточных членов НАТО, к полномасштабному конфликту с Россией.Подлетное время – в обе стороныПри этом сухопутные силы Финляндии даже в их нынешнем состоянии вполне могут быть использованы для сковывающих и отвлекающих операций в широкой приграничной полосе и глубоких диверсионных рейдов. Также ресурсы финской армии могут быть значительно усилены за счет Передовых сил НАТО, появление которых здесь необходимо ожидать в ближайшее время. Плохо еще и то, что в течение долгого времени Финляндия была нейтральной страной для СССР-России, и границу с ней не особо стремились прикрыть. И сейчас должны быть срочно приняты меры по закрытию этой пограничной "финской бреши" длиной в 1271 километр.На сегодня наиболее серьезной угрозой является возможное размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии. Кроме того, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, в настоящий момент ведутся переговоры и о новом двухстороннем военном договоре с США. Появление такого соглашения также может дать возможность для размещения в стране американских баз и оружия, включая ядерное.А откуда и как могут стартовать ракеты с ЯО? Если моделировать ситуацию на ближайшее время, то одним из наиболее вероятных вариантов может быть пуск ракет с авиационных носителей. F-35F в модификации Block4 способен нести ядерное оружие в виде корректируемой бомбы В61-12. И видимо не случайно, что именно в этой "ядерной" модификации финское правительство закупает американские истребители, не жалея никаких денег.Также Финляндия приобретает в США 200 крылатых высокоточных малозаметных ракет воздушного базирования АGM-158 JASSM, которые также могут быть снаряжены и ядерными боеголовками.Финляндия с труднодоступностью значительной части ее территории располагает широкой сетью аэродромов. При чем в ряде случаев мэры финских городов едва ли не соревновались в предложении своих площадок под базы ВВС НАТО. Ведь это могло дать рабочие места их страдающему от экономической депрессии населению. Еще до вступления в НАТО, в июле 2022 года мэр города Лаппеенрата у границ с РФ предложил использовать местный аэропорт под военно-воздушную базу НАТО. В 2023 году с аналогичным предложением выступил мэр города Каухаве.В сентябре этого года горные и подземные работы по сооружению базы для F-35 по американским стандартам, включая бетонированные глубокие укрытия, начаты на базе Рованиеми в Лапландии. Также на аэродроме Риссала (южная Карелия) уже построена тросовая система торможения, готовятся посадочные полосы и рулежные дорожки для современных многоцелевых истребителей НАТО. От Рованиеми по прямой до Санкт-Петербурга – 770 км, до Мурманска – 590 км. Дальность полета некоторых модификаций крылатых ракет АGM-158 JASSM – свыше 1000- 1600 километров.Очевидно, что атаки из Финляндии могут грозить прежде всего Санкт-Петербургу, Петрозаводску и базам Балтийского флота. Также с территории Суоми под удар подпадает и группировка атомных лодок в Гаджиево, как и другие пункты базирования Северного флота РФ. При чем теперь против этих важнейших объектов стратегической триады РФ возможна и наземная операции через слабо защищенную финскую границу. В стратегической же перспективе Финляндия, как и другие скандинавские страны, важны для США как площадки в битве с Россией и КНР за Арктику.Расстояние от финской границы до Санкт-Петербурга составляет 148 км, а скорость полета дозвуковой крылатой ракеты АGM-158 JASSM – 775-1000 км/ч. При условном пуске с такой кратчайшей дистанции подлетное время может составить – около 8-11 минут.Также ракетные пуски могут быть проведены с кораблей НАТО, базирующихся в том числе и на финские порты. В этом году Финляндия приняла участие во множестве учений, включая военно-морских учениях НАТО Baltops 23 в июле, в сентябре – в Northern Coasts 2023. Все они носили антироссийскую направленность, в ходе последних официально заявлялось о ведении "наблюдения" за кораблями ВМФ РФ. В начале сентября также прошли учения "Аврора-23" - крупнейшие военные учения под руководством Швеции за последние 30 лет. В них участвовало 26 тысяч человек из 15 стран, в том числе – и из Украины, и 1000 военнослужащих из Финляндии.30 сентября американский бомбардировщик В-52Н, способный нести ядерное оружие, совершил полет в 200 км от Санкт-Петербурга. Директор внешней политики Финляндии Мик Аалтола назвал этот провокационный полет "сигналом России".Подлетное время при пусках ракет с финской территории – минимально. Как, собственно говоря – и в обратную сторону. Для же чего простым жителям Финляндии, с которой у России были максимально дружеские отношения, членство в агрессивном блоке НАТО – вопрос скорее риторический.
https://ukraina.ru/20230929/1049781544.html
https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html
https://ukraina.ru/20230927/1049743214.html
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Георгий Василевский
Георгий Василевский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, нато, финляндия, россия, ядерное оружие, вызов, заявление, запад
Эксклюзив, НАТО, Финляндия, Россия, Ядерное оружие, вызов, заявление, Запад

Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО

06:01 03.10.2023 (обновлено: 06:08 03.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Читать в
Георгий Василевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пожалуй, на Западе не было страны, с которой после Второй мировой войны у СССР-России были более дружественные отношения, чем Суоми. Но с недавних пор финнов как подменили. Что происходит?
Финская база
28 сентября министр обороны Антти Хяккенен сделал заявление о ядерном оружии. Достаточно двусмысленное, как это и принято у европейских политиков, оно все же расставляет определенные точки над "i". С одной стороны, министр сообщил, что "нет никаких предпосылок к тому, чтобы ядерное оружие хранилось или размещалось в новых местах".
Но одновременно Хяккенен заявил, что Хельскинки не будут "препятствовать стратегии развития ядерных сил НАТО в контексте его потенциального размещения на территории Финляндии". В переводе на обычный язык это означает – если в НАТО этого захотят, то в непосредственной близости от северных границ России появятся и ядерные боеголовки.
В апреле 2023 года Финляндия стала членом Североатлантического альянса. При этом официальным поводом называлось СВО на Украине. Но на самом деле подготовка к этому велась уже давно. Так, в сравнении с бюджетом 2015-2017 годов военные расходы Суоми уже к 2022 году выросли на 1,2-1,3 миллиарда долларов, или – на более чем на 30 %.
Также еще в 2014 году Финляндия заключила двухсторонний военный договор с США о принимающей стороне ("стране-хостере"), согласно которому, например, американские авианосцы с ядерным оружием фактически могли базироваться в финских портах. Эти двухсторонние соглашения продолжают действовать и сейчас, и несут не меньшую угрозу, чем и членство в НАТО. Но об этом, как и о перспективах размещения ЯО в Финляндии – чуть позже.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября, 13:46
Война вместо "социалки". Вступление в НАТО дорого обойдётся ФинляндииВ понедельник, 25 сентября, генеральный директор по оборонной политике Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что вступление в НАТО — дорогое дело. Издание Украина.ру разбиралось, что стоит за этими словами
Для начала же рассмотрим то, что уже сегодня НАТО может применить против России на своем новом финском фланге. Сухопутные войска Суоми (Maavoimat) состоят из 12 бригад – включая одну танковую бригаду, одну артиллерийскую, механизированные, пехотные и егерские бригады. При этом шесть бригад – кадрированные. Есть также отдельный полк спецназа.
Важной особенностью армии Финляндии является большое количество обученных резервистов, в настоящее время в запасе находится 900 тысяч человек. При этом министерство обороны предлагает повысить предельный возраст мобилизации с нынешних 60 – до 65 лет. Уровень военной подготовки резервистов в запасе поддерживается не только на армейских сборах, но и с помощью региональных ассоциаций резервистов, которые действуют как общественные организации.
На вооружении Сил обороны (Puolustusvoimat) Финляндии уже состоит немало достаточно современных образцов западного вооружения. Среди них - 100 танков "Леопард" 2А6. Также на хранении находится еще сотня танков "Леопард" 2А4. Еще финны располагают современной 155-мм южнокорейской САУ K9 Thunder. До сих пор в финской армии имеется и советское вооружение - 110 БМП-2, бронетранспортеры МТ-ЛБ, штурмовая винтовка RK 62, разработанная на основе автомата Калашникова, и так далее. Особое внимание уделяется финским ПВО во всех родах войск. В частности, Сухопутные силы получают современную израильскую систему ПВО "Праща Давида".
14 июня, 11:30Главное в деталях
Всё об армиях НАТО. Аналитический доклад издания Украина.ру
В составе ВМФ Финляндии (Merivoimat) – 6 минных заградителей, 8 ракетных катеров, 13 минных тральщиков. Также в октябре 2023 года на верфи Рауми запланировано заложить четыре многоцелевых корвета типа "Остроботния" (Pohjanmaa) стоимостью 1,2 миллиард евро. Набор и подготовка их команд уже ведется. При этом некоторые эксперты считают, что ввиду большего водоизмещения "Остробтнию" (3 тысячи тонн) следует квалифицировать как фрегат, а не как корвет. И что суда такого класса изначально были предназначены не для финского мелководья и шхер, а для флота открытого моря – фактически, для выполнения миссий Североатлантического альянса.
Обратим внимание, что планирование и закупка этих военных кораблей была начата еще в 2020 году – также до вступления в НАТО. Эти корветы способны двигаться во льдах, принимать на борт вертолеты и оборудованы технологией радиолокационной защиты "Стелс" "Остроботния" способна нести вооружения в 10 раз больше, чем нынешние ракетные катера. Финские корветы будут вооружены противокорабельными ракетами "Габриэль" израильского производства с дальностью поражения до 200 км, их основной целью станут корабли российских ВМФ.
На сегодня одну из самых серьезных модернизаций проходят финские ВВС (Ilmavomat). В скором будущем они получат 64 многоцелевых истребителя 5-го поколения F-35A Block4. Работы над этим проектом в рамках совместной программы с США начаты с конца 2021 года (также еще до вступления в НАТО).
Проект F-35 – крупнейшая за всю историю Финляндии военная закупка, ее ориентировочная стоимость – около 10 миллиардов евро. Также 2 миллиарда евро заложено на программу обновления F-35 при последующей эксплуатации. Сумма этой сделки сопоставима с госдолгом Финляндии на 2024 год в размере 11,5 миллиардов евро.
F-35А должны полностью сменить состоящие ныне на вооружении финских ВВС устаревшие "Хорнеты" к 2025-2026 годам, новые корветы – начнут поступать в ВМФ в 2027-м. Вероятно, это будет примерным сроком полной готовности Финляндии, как и ряда других восточных членов НАТО, к полномасштабному конфликту с Россией.
Подлетное время – в обе стороны
При этом сухопутные силы Финляндии даже в их нынешнем состоянии вполне могут быть использованы для сковывающих и отвлекающих операций в широкой приграничной полосе и глубоких диверсионных рейдов. Также ресурсы финской армии могут быть значительно усилены за счет Передовых сил НАТО, появление которых здесь необходимо ожидать в ближайшее время. Плохо еще и то, что в течение долгого времени Финляндия была нейтральной страной для СССР-России, и границу с ней не особо стремились прикрыть. И сейчас должны быть срочно приняты меры по закрытию этой пограничной "финской бреши" длиной в 1271 километр.
- РИА Новости, 1920, 27.09.2023
27 сентября, 20:14
Экс-депутат парламента Финляндии о бывших коллегах: "Они сейчас надели на голову шапочку из фольги"Депутата парламента Финляндии из комитета по обороне заподозрили в передаче секретной информации России и подвергли репрессиям. До сих пор не ясно, насколько обоснованными были эти подозрения, пишет Iltalehti.
На сегодня наиболее серьезной угрозой является возможное размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии. Кроме того, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, в настоящий момент ведутся переговоры и о новом двухстороннем военном договоре с США. Появление такого соглашения также может дать возможность для размещения в стране американских баз и оружия, включая ядерное.
А откуда и как могут стартовать ракеты с ЯО? Если моделировать ситуацию на ближайшее время, то одним из наиболее вероятных вариантов может быть пуск ракет с авиационных носителей. F-35F в модификации Block4 способен нести ядерное оружие в виде корректируемой бомбы В61-12. И видимо не случайно, что именно в этой "ядерной" модификации финское правительство закупает американские истребители, не жалея никаких денег.
Также Финляндия приобретает в США 200 крылатых высокоточных малозаметных ракет воздушного базирования АGM-158 JASSM, которые также могут быть снаряжены и ядерными боеголовками.
Финляндия с труднодоступностью значительной части ее территории располагает широкой сетью аэродромов. При чем в ряде случаев мэры финских городов едва ли не соревновались в предложении своих площадок под базы ВВС НАТО. Ведь это могло дать рабочие места их страдающему от экономической депрессии населению. Еще до вступления в НАТО, в июле 2022 года мэр города Лаппеенрата у границ с РФ предложил использовать местный аэропорт под военно-воздушную базу НАТО. В 2023 году с аналогичным предложением выступил мэр города Каухаве.
В сентябре этого года горные и подземные работы по сооружению базы для F-35 по американским стандартам, включая бетонированные глубокие укрытия, начаты на базе Рованиеми в Лапландии. Также на аэродроме Риссала (южная Карелия) уже построена тросовая система торможения, готовятся посадочные полосы и рулежные дорожки для современных многоцелевых истребителей НАТО.
От Рованиеми по прямой до Санкт-Петербурга – 770 км, до Мурманска – 590 км. Дальность полета некоторых модификаций крылатых ракет АGM-158 JASSM – свыше 1000- 1600 километров.
Очевидно, что атаки из Финляндии могут грозить прежде всего Санкт-Петербургу, Петрозаводску и базам Балтийского флота. Также с территории Суоми под удар подпадает и группировка атомных лодок в Гаджиево, как и другие пункты базирования Северного флота РФ. При чем теперь против этих важнейших объектов стратегической триады РФ возможна и наземная операции через слабо защищенную финскую границу. В стратегической же перспективе Финляндия, как и другие скандинавские страны, важны для США как площадки в битве с Россией и КНР за Арктику.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 21:10
"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииГлава МИД Финляндии Элина Валтонен могла по неопытности выдать русофобские откровения в интервью. Об этом 26 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Расстояние от финской границы до Санкт-Петербурга составляет 148 км, а скорость полета дозвуковой крылатой ракеты АGM-158 JASSM – 775-1000 км/ч. При условном пуске с такой кратчайшей дистанции подлетное время может составить – около 8-11 минут.
Также ракетные пуски могут быть проведены с кораблей НАТО, базирующихся в том числе и на финские порты. В этом году Финляндия приняла участие во множестве учений, включая военно-морских учениях НАТО Baltops 23 в июле, в сентябре – в Northern Coasts 2023. Все они носили антироссийскую направленность, в ходе последних официально заявлялось о ведении "наблюдения" за кораблями ВМФ РФ. В начале сентября также прошли учения "Аврора-23" - крупнейшие военные учения под руководством Швеции за последние 30 лет. В них участвовало 26 тысяч человек из 15 стран, в том числе – и из Украины, и 1000 военнослужащих из Финляндии.
30 сентября американский бомбардировщик В-52Н, способный нести ядерное оружие, совершил полет в 200 км от Санкт-Петербурга. Директор внешней политики Финляндии Мик Аалтола назвал этот провокационный полет "сигналом России".
Подлетное время при пусках ракет с финской территории – минимально. Как, собственно говоря – и в обратную сторону. Для же чего простым жителям Финляндии, с которой у России были максимально дружеские отношения, членство в агрессивном блоке НАТО – вопрос скорее риторический.
 
ЭксклюзивНАТОФинляндияРоссияЯдерное оружиевызовзаявлениеЗапад
 
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06:09Борис Рожин рассказал, что происходит на Запорожье и куда продолжат наступать ВСУ
06:07Богдан Безпалько: Запад и Зеленский готовят грандиозный распил денег на строительстве "военных" заводов
06:03Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное море
06:01Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО
05:52Борис Рожин о том, по каким объектам готовит ракетный удар Украина и чем ответит Россия
05:50Долгий госпереворот и "Черный октябрь" российской демократии
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