Военный политолог о том, сможет ли Британия взять Турцию "на слабо", чтобы прорваться в Чёрное море - 03.10.2023 Украина.ру
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Военный политолог о том, сможет ли Британия взять Турцию "на слабо", чтобы прорваться в Чёрное море
Военный политолог о том, сможет ли Британия взять Турцию "на слабо", чтобы прорваться в Чёрное море - 03.10.2023 Украина.ру
Военный политолог о том, сможет ли Британия взять Турцию "на слабо", чтобы прорваться в Чёрное море
Запад оказывает прямое силовое давление на Турцию, чтобы Анкара подчинилась и позволила зайти в Черное море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-10-03T05:41
2023-10-03T05:41
новости
великобритания
турция
россия
черное море
флот
теракт
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Если бы Великобритания хотела тайно отправить флот в Чёрное море, она бы это сделала. Сейчас Лондон делает громкие заявления, чтобы публично проверить реакцию России и Турции и действовать, исходя из этой реакции, рассказал политолог.Теракт в Анкаре можно рассматривать как элемент давления со стороны Великобритании. Понятно, что Запад не скажет, что имел к нему прямое отношение, свалив всю вину на каких-то радикалов. Это прямое силовое давление на Турцию, чтобы Анкара подчинилась и позволила прорваться в Черное море, отметил Перенджиев.Таким образом британцы мстят России за неуступчивость в вопросе зерновой сделки и за уничтожение украинской портовой инфраструктуры в Одесской области. Именно с этим связан их мощный пыл, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231001/1049823122.html
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новости, великобритания, турция, россия, черное море, флот, теракт
Новости, Великобритания, Турция, Россия, Черное море, флот, теракт

Военный политолог о том, сможет ли Британия взять Турцию "на слабо", чтобы прорваться в Чёрное море

05:41 03.10.2023
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Запад оказывает прямое силовое давление на Турцию, чтобы Анкара подчинилась и позволила зайти в Черное море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Если бы Великобритания хотела тайно отправить флот в Чёрное море, она бы это сделала. Сейчас Лондон делает громкие заявления, чтобы публично проверить реакцию России и Турции и действовать, исходя из этой реакции, рассказал политолог.
"В этой ситуации главное – реакция Турции. Если турки скажут жесткое "нет", то британцы умоются. Если турки этого не скажут, британцы попытаются прорваться, - подчеркнул эксперт.
Теракт в Анкаре можно рассматривать как элемент давления со стороны Великобритании. Понятно, что Запад не скажет, что имел к нему прямое отношение, свалив всю вину на каких-то радикалов. Это прямое силовое давление на Турцию, чтобы Анкара подчинилась и позволила прорваться в Черное море, отметил Перенджиев.
Таким образом британцы мстят России за неуступчивость в вопросе зерновой сделки и за уничтожение украинской портовой инфраструктуры в Одесской области. Именно с этим связан их мощный пыл, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
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Ростислав Ищенко: Наши противники становятся всё менее адекватны и всё более мстительныКиевский режим в ближайшее время может запретить всем выезд из страны и закрыть границы, поэтому те, кто имеет возможность покинуть Украину легальным путем или нелегальным, должны поторопиться, считает политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиВеликобританияТурцияРоссияЧерное морефлоттеракт
 
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