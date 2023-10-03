Военный политолог о том, сможет ли Британия взять Турцию "на слабо", чтобы прорваться в Чёрное море
Запад оказывает прямое силовое давление на Турцию, чтобы Анкара подчинилась и позволила зайти в Черное море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Если бы Великобритания хотела тайно отправить флот в Чёрное море, она бы это сделала. Сейчас Лондон делает громкие заявления, чтобы публично проверить реакцию России и Турции и действовать, исходя из этой реакции, рассказал политолог.
"В этой ситуации главное – реакция Турции. Если турки скажут жесткое "нет", то британцы умоются. Если турки этого не скажут, британцы попытаются прорваться, - подчеркнул эксперт.
Теракт в Анкаре можно рассматривать как элемент давления со стороны Великобритании. Понятно, что Запад не скажет, что имел к нему прямое отношение, свалив всю вину на каких-то радикалов. Это прямое силовое давление на Турцию, чтобы Анкара подчинилась и позволила прорваться в Черное море, отметил Перенджиев.
Таким образом британцы мстят России за неуступчивость в вопросе зерновой сделки и за уничтожение украинской портовой инфраструктуры в Одесской области. Именно с этим связан их мощный пыл, заключил собеседник издания.
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