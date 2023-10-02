https://ukraina.ru/20231002/1049853972.html

ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера

ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера - 02.10.2023 Украина.ру

ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера

Более 13 млн гривен (около $350 тыс) вознаграждения будет выплачено гражданину, сообщившему о попытке подкупа за $6млн руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП). Об этом 2 октября сообщил Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

2023-10-02T21:02

2023-10-02T21:02

2023-10-02T21:02

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Согласно публикации ВАКС, обличитель Евгений Шевченко донёс на организаторов схемы по снятию подозрений с экс-министра Николая Злочевского в рамках уголовного дела по хищению кредита Реал Банка. В рамках схемы $5млн должен был получить руководитель САП Назар Холодницкий и $1млн – посредники.Коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключённое между прокурором САП и бывшим первым замначальника киевской налоговой службы, которого этот же суд признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений. Экс-чиновник получил наказание "в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества" и был "освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года"."Согласно соглашению обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, судом применена специальная конфискация в пользу государства в размере 6 млн долларов, из которых 5 млн 950 тыс долларов уже передано в поддержку ВСУ и еще 50 тыс долларов будут перечислены в бюджет согласно этому приговору", - сказано в официальном сообщении."Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн. 299 тыс. 950 грн.", - проинформировал украинский ВАКС.В приговоре есть отдельное мнение судьи по коллегии. Приговор может быть обжалован в течение 13 дней.

https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html

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