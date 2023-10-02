ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера - 02.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231002/1049853972.html
ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера
ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера - 02.10.2023 Украина.ру
ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера
Более 13 млн гривен (около $350 тыс) вознаграждения будет выплачено гражданину, сообщившему о попытке подкупа за $6млн руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП). Об этом 2 октября сообщил Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).
2023-10-02T21:02
2023-10-02T21:02
новости
коррупция
вакс
украина
антикоррупционеры
антикоррупционный суд
высший антикоррупционный суд
антикоррупционное бюро украины
набу
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102580/60/1025806033_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_9c6d9ba04e4571c65289ea4159d0ef46.jpg
Согласно публикации ВАКС, обличитель Евгений Шевченко донёс на организаторов схемы по снятию подозрений с экс-министра Николая Злочевского в рамках уголовного дела по хищению кредита Реал Банка. В рамках схемы $5млн должен был получить руководитель САП Назар Холодницкий и $1млн – посредники.Коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключённое между прокурором САП и бывшим первым замначальника киевской налоговой службы, которого этот же суд признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений. Экс-чиновник получил наказание "в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества" и был "освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года"."Согласно соглашению обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, судом применена специальная конфискация в пользу государства в размере 6 млн долларов, из которых 5 млн 950 тыс долларов уже передано в поддержку ВСУ и еще 50 тыс долларов будут перечислены в бюджет согласно этому приговору", - сказано в официальном сообщении."Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн. 299 тыс. 950 грн.", - проинформировал украинский ВАКС.В приговоре есть отдельное мнение судьи по коллегии. Приговор может быть обжалован в течение 13 дней.
https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102580/60/1025806033_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5f02b5857717deefb1dbb5781841e602.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, коррупция, вакс, украина, антикоррупционеры, антикоррупционный суд, высший антикоррупционный суд, антикоррупционное бюро украины, набу, киев, налоговые службы, налоговики, николай злочевский, приговор
Новости, коррупция, ВАКС, Украина, антикоррупционеры, Антикоррупционный суд, Высший антикоррупционный суд, Антикоррупционное бюро Украины, НАБУ, Киев, налоговые службы, налоговики, Николай Злочевский, приговор

ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера

21:02 02.10.2023
 
© CC0, Pixabayкоррупция взятка доллары деньги конверт
коррупция взятка доллары деньги конверт
© CC0, Pixabay
Читать в
Более 13 млн гривен (около $350 тыс) вознаграждения будет выплачено гражданину, сообщившему о попытке подкупа за $6млн руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП). Об этом 2 октября сообщил Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).
Согласно публикации ВАКС, обличитель Евгений Шевченко донёс на организаторов схемы по снятию подозрений с экс-министра Николая Злочевского в рамках уголовного дела по хищению кредита Реал Банка. В рамках схемы $5млн должен был получить руководитель САП Назар Холодницкий и $1млн – посредники.
Коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключённое между прокурором САП и бывшим первым замначальника киевской налоговой службы, которого этот же суд признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений. Экс-чиновник получил наказание "в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества" и был "освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года".
"Согласно соглашению обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, судом применена специальная конфискация в пользу государства в размере 6 млн долларов, из которых 5 млн 950 тыс долларов уже передано в поддержку ВСУ и еще 50 тыс долларов будут перечислены в бюджет согласно этому приговору", - сказано в официальном сообщении.
"Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн. 299 тыс. 950 грн.", - проинформировал украинский ВАКС.
В приговоре есть отдельное мнение судьи по коллегии. Приговор может быть обжалован в течение 13 дней.
Зеленский
13 сентября, 04:32
Зеленский — главный по коррупции. О чем говорят результаты нового соцопроса на УкраинеВ понедельник 11 сентября "Украинская правда" опубликовала результаты опроса, согласно которому почти 78% украинцев считают Зеленского лично ответственным за коррупцию в правительстве и местных администрациях
 
НовостикоррупцияВАКСУкраинаантикоррупционерыАнтикоррупционный судВысший антикоррупционный судАнтикоррупционное бюро УкраиныНАБУКиевналоговые службыналоговикиНиколай Злочевскийприговор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:50Белый дом тоже констатирует отсутствие денег на Украину
21:17Госдеп США: долгосрочная военная помощь Украине заморожена
21:02ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера
20:06Литовский порт принял из США танки Abrams для Украины - СМИ
19:42ЕС не выделил денег Зеленскому, зато он выделил награды министрам ЕС
18:57Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерно
18:56Боррель: "историческая встреча" в Киеве завершилась разногласиями
18:06Юных украинских спортсменов не отправят на чемпионат мира из-за россиян
18:00Иван Багряный: коммунист, националист, писатель
18:00"Историческая" встреча и расширение ЕС, ВС РФ уничтожили топливный склад ВСУ. Итоги 2 октября на Украине
17:57Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - Азаров
17:57"Язык терроризма": инцидент в Варшаве рассорил русофобов из Украины и Белоруссии
16:57Верещук рассказала, что делать согражданам, которым не рады в ЕС
16:48Потолок падает. Bloomberg требует отменить ограничения на продажу российской нефти
16:42Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт -СМИ
16:34"Осталась груда обломков": В Донбассе ликвидирован эстонский наёмник с позывным "Стингер" - СМИ
16:31Женщина в Донецке подорвалась на украинской мине
16:16"У нас красных линий нет": о ядерном оружии в Белоруссии и о тех, кто может попасть под удар - Гигин
16:11Адмирал Владимир Комоедов: Британский флот в Черном море погибнет по принципу Тараса Бульбы
15:59США подсчитывают активы на Украине, оборона ВСУ в Харьковской области. О чём говорили эксперты 2 октября
Лента новостейМолния