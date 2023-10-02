https://ukraina.ru/20231002/1049853972.html
ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера
ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера - 02.10.2023 Украина.ру
ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера
Более 13 млн гривен (около $350 тыс) вознаграждения будет выплачено гражданину, сообщившему о попытке подкупа за $6млн руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП). Об этом 2 октября сообщил Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).
2023-10-02T21:02
2023-10-02T21:02
2023-10-02T21:02
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Согласно публикации ВАКС, обличитель Евгений Шевченко донёс на организаторов схемы по снятию подозрений с экс-министра Николая Злочевского в рамках уголовного дела по хищению кредита Реал Банка. В рамках схемы $5млн должен был получить руководитель САП Назар Холодницкий и $1млн – посредники.Коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключённое между прокурором САП и бывшим первым замначальника киевской налоговой службы, которого этот же суд признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений. Экс-чиновник получил наказание "в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества" и был "освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года"."Согласно соглашению обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, судом применена специальная конфискация в пользу государства в размере 6 млн долларов, из которых 5 млн 950 тыс долларов уже передано в поддержку ВСУ и еще 50 тыс долларов будут перечислены в бюджет согласно этому приговору", - сказано в официальном сообщении."Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн. 299 тыс. 950 грн.", - проинформировал украинский ВАКС.В приговоре есть отдельное мнение судьи по коллегии. Приговор может быть обжалован в течение 13 дней.
https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, коррупция, вакс, украина, антикоррупционеры, антикоррупционный суд, высший антикоррупционный суд, антикоррупционное бюро украины, набу, киев, налоговые службы, налоговики, николай злочевский, приговор
Новости, коррупция, ВАКС, Украина, антикоррупционеры, Антикоррупционный суд, Высший антикоррупционный суд, Антикоррупционное бюро Украины, НАБУ, Киев, налоговые службы, налоговики, Николай Злочевский, приговор
ВАКС Украины впервые присудил огромное вознаграждение обличителю коррупционера
Более 13 млн гривен (около $350 тыс) вознаграждения будет выплачено гражданину, сообщившему о попытке подкупа за $6млн руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП). Об этом 2 октября сообщил Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).
Согласно публикации ВАКС, обличитель Евгений Шевченко донёс на организаторов схемы по снятию подозрений с экс-министра Николая Злочевского в рамках уголовного дела по хищению кредита Реал Банка. В рамках схемы $5млн должен был получить руководитель САП Назар Холодницкий и $1млн – посредники.
Коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключённое между прокурором САП и бывшим первым замначальника киевской налоговой службы, которого этот же суд признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений. Экс-чиновник получил наказание "в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества" и был "освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года".
"Согласно соглашению обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, судом применена специальная конфискация в пользу государства в размере 6 млн долларов, из которых 5 млн 950 тыс долларов уже передано в поддержку ВСУ и еще 50 тыс долларов будут перечислены в бюджет согласно этому приговору", - сказано в официальном сообщении.
"Также впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн. 299 тыс. 950 грн.",
- проинформировал
украинский ВАКС.
В приговоре есть отдельное мнение судьи по коллегии. Приговор может быть обжалован в течение 13 дней.