https://ukraina.ru/20231002/1049839671.html

Нужен ли новым регионам России украинский язык

Нужен ли новым регионам России украинский язык - 02.10.2023 Украина.ру

Нужен ли новым регионам России украинский язык

Тема преподавания украинского языка в школах новых регионов обсуждается давно, а в некоторых СМИ даже приобретает характер скандала

2023-10-02T14:25

2023-10-02T14:25

2023-10-02T14:25

мнение

украина

россия

украинский язык

новые регионы

школа

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Официальные власти на скандал пока не реагируют, но гражданское общество в России всё же умеет оказывать влияние на власть. Это именно тут случай, когда не факт, что такая суперспособность – во благо стране.В качестве примера приведём публикацию телеграм-канала "Объясняет Readovka": "Почему Гоголь не писал по-украински и стоит ли принуждать к этому русских школьников".Канал анонимный, но весьма популярный (Readovka – свыше 600 тысяч подписчиков и свыше 2,3 миллиона просмотров ежесуточно) и даже имеет своих военкоров, что явление не столь уж частое. В общем, издание уважаемое и читателей название не смущает, значит, и нас не должно. К тому же подобного рода суждения мне приходилось видеть и у авторов, которые своих имен отнюдь не скрывают.Кратко, речь идёт о том, то Н.В. Гоголь был категорическим противником использования малороссийского наречия и что "за полтора столетия накручивания литературы, именуемой украинской, в ней так и не появилось явлений, хотя бы отдалённо сопоставимых с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Толстым" (оценочное суждение, которое можно применить вообще к любому языку)."В связи с этим возникает только один вопрос: зачем наши чиновники принуждают школьников Запорожской и Херсонской областей к изучению тех языка и литературы, которые отверг величайший малоросс всех времён — Гоголь?"Начнём, пожалуй, с того, что во времена Гоголя не было ни литературного украинского языка, ни украинской литературы как таковой. Так что отрицать ему было нечего. Правда, уже были классические произведения Котляревского и Шевченко, но "Энеиду" сам автор рассматривал как шутку, а творчество Шевченко выглядело как малороссийская экзотика. Ровно по той же причине на рубеже XIX-XX веков, ещё до "ленинской национальной политики", была популярна малороссийская оперетта.Это не говоря о том, что мнение великого русского писателя Гоголя мы учитывать не можем, поскольку у него был личный интерес – писатель, пишущий на любом абсолютно языке, что на русском, что на суахили, будет доказывать его ценность, поскольку речь идёт о его читателях.Зачем наши чиновники принуждают школьников Запорожской и Херсонской областей к изучению украинских языка и литературы?Да хотя бы затем, что для большинства сельских жителей юго-востока Украины, в том числе – для жителей Запорожской и Херсонской областей, а отчасти и республик Донбасса, украинский язык – родной.По данным всеукраинской переписи населения 2001 года в Донецкой области (совпадает в границах с ДНР) называли родным языком украинский 24,1%, в Запорожской области – 50,2%, в Луганской области (ЛНР) – 30%, в Херсонской области – 73,2%.Разумеется, к этим данным надо относиться с осторожностью – люди называли язык родным, зачастую общаясь при этом на русском или "суржике" (данные социологов об используемом в быту языке во всех регионах для украинского языка ниже). За прошедшие 22 года многое поменялось – за счёт украинизации количество людей, считающих родным украинский язык, значительно выросло (люди, родившиеся в 2001 году, успели окончить школу и ВУЗ). С другой стороны, население регионов сильно сократилось (особенно за время боевых действий). Тем не менее, повторимся, украинский язык является родным для значительной части населения этих регионов, так же как татарский в Татарстане или чеченский в Чечне. К этим российских регионам претензий нет? Почему же двойные стандарты тут?Можно возразить, что Запорожская и Херсонская – именно области, а не республики. Это так, но включение новый территорий в состав России вообще происходило несколько нетипичным образом. Например, ДНР и ЛНР – единственные "народные республики" в составе РФ. Интересно, как это выглядит с чисто юридической точки зрения? Чем "народная" республика отличается от "ненародной"? С политической-то всё понятно – ДНР и ЛНР восемь лет боролись за возвращение в Россию. Запорожье и Херсон… тоже боролись. Но им не повезло создать свою государственность в 2014 году (разбирать объективные и субъективные причины этого тут не буду).С точки зрения национального и языкового состава населения республиками как раз должны быть Запорожская и Херсонская области. Кстати, в своё время украинский язык оказался официальным в Крыму. Понятно, зачем это делалось политически. Непонятно, какие для этого были объективные основания – местного украиноязычного населения в Крыму нет, в украинскую гимназию записывались, в основном, крымские татары. Вводить же язык для небольшой группы понаехавших в Крым при Ющенко и почему-то не сваливших после начала "российской оккупации" чиновников – так себе идея.Отдельный вопрос касается детей в школах, которые украинский язык и литературу не учат по каким-то причинам (они не обязательны). От них требуют присутствия на уроках, а "активисты" протестуют.Тут, как раз, всё просто. Это практика, принятая в советское время. Пока ребенок находится в школе, за его жизнь и здоровье отвечает администрация школы. Одно дело, если ребёнок прогуливает урок. Другое дело, если администрация не дала ему возможности присутствовать на уроке. Планирование же уроков – задача достаточно сложная, сделать так, чтобы украинский язык или литература были в начале или конце школьного дня – не всегда реально. Короче говоря – не учите жить, помогите лучше материально.Я, например, будучи сыном военнослужащего, украинский язык не учил, но уроки посещал. Сейчас, задним умом, понимаю, что даже пассивное присутствие на уроках позволило мне прочувствовать украинскую литературу в достаточной степени, чтобы не относиться к числу "всех", которые "отлично понимают, что одна пушкинская строчка "Тиха украинская ночь…" или одно ядовитое стихотворение Бродского "На независимость Украины" перетянут на весах культуры всю "украинскую литературу".Честно говоря, совершенно не понимаю, чем российские персонажи, требующие запретить украинский язык, отличаются от украинских персонажей, требующих запретить русский?Но украинские персонажи по крайней мере понимают, что они делают что-то не то и объясняют, что они таким образом выправляют последствия русификации. Их российские коллеги даже не понимают, зачем им что-то понимать. Ну, кроме гениальной идеи о вторичности и неполноценности украинского языка и литературы по сравнению с русской (почему они сами не переходят на английский, китайский или фарси, я не знаю).

https://ukraina.ru/20230413/1045284125.html

https://ukraina.ru/20230419/1045427107.html

https://ukraina.ru/20230502/1045844094.html

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2023

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнение, украина, россия, украинский язык, новые регионы, школа