Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку - 02.10.2023 Украина.ру
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Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку
Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку - 02.10.2023 Украина.ру
Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку
В Коломые Ивано-Франковской области задержали 69-летнюю пенсионерку, которая вспоминала о Советском Союзе в соцсети "Одноклассники", сообщили 2 октября местные паблики
2023-10-02T12:21
2023-10-02T12:21
репрессии
ссср
пенсионерка
полиция
новости
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"Неоднократно вела информационную деятельность, направленную на распространение и популяризацию коммунистической символики и лозунгов тоталитарного режима СССР", - указали силовики.В отношении нее возбудили уголовное дело. После начала спецоперации на Украине катастрофически ухудшилось положение русских, симпатизирующих России граждан Украины, граждан Украины с антивоенными настроениями либо крепкими родственными или дружественными связями в РФ.Всего с начала 2022 по июль 2023 года украинскими органами прокуратуры, Нацполиции и СБУ по статьям, связанным с конфликтом (ст.ст. 109–114, 258, 260, 328, 330, 332, 335–337, 402–403, 407–409, 422, 427, 429–431, 436–442 УК Украины), открыто 156 524 уголовных производства.
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452
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репрессии, ссср, пенсионерка, полиция, новости
репрессии, СССР, пенсионерка, полиция, Новости

Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку

12:21 02.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В Коломые Ивано-Франковской области задержали 69-летнюю пенсионерку, которая вспоминала о Советском Союзе в соцсети "Одноклассники", сообщили 2 октября местные паблики
"Неоднократно вела информационную деятельность, направленную на распространение и популяризацию коммунистической символики и лозунгов тоталитарного режима СССР", - указали силовики.
В отношении нее возбудили уголовное дело.
После начала спецоперации на Украине катастрофически ухудшилось положение русских, симпатизирующих России граждан Украины, граждан Украины с антивоенными настроениями либо крепкими родственными или дружественными связями в РФ.
Всего с начала 2022 по июль 2023 года украинскими органами прокуратуры, Нацполиции и СБУ по статьям, связанным с конфликтом (ст.ст. 109–114, 258, 260, 328, 330, 332, 335–337, 402–403, 407–409, 422, 427, 429–431, 436–442 УК Украины), открыто 156 524 уголовных производства.
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
02:44Репрессии на Украине
Репрессии на Украине. 150 тысяч уголовных производств и несколько тысяч арестов за взгляды и связи с РФ После начала СВО на Украине катастрофически ухудшилось положение русских, симпатизирующих России граждан Украины, граждан Украины с антивоенными настроениями либо крепкими родственными/дружественными связями в РФ, а также граждан России, оказавшихся на территории Украины на момент начала конфликта
 
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