Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку

Репрессии на Украине. 150 тысяч уголовных производств и несколько тысяч арестов за взгляды и связи с РФ

После начала СВО на Украине катастрофически ухудшилось положение русских, симпатизирующих России граждан Украины, граждан Украины с антивоенными настроениями либо крепкими родственными/дружественными связями в РФ, а также граждан России, оказавшихся на территории Украины на момент начала конфликта