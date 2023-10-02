https://ukraina.ru/20231002/1049837718.html
Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку
Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку - 02.10.2023 Украина.ру
Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку
В Коломые Ивано-Франковской области задержали 69-летнюю пенсионерку, которая вспоминала о Советском Союзе в соцсети "Одноклассники", сообщили 2 октября местные паблики
2023-10-02T12:21
2023-10-02T12:21
2023-10-02T12:21
репрессии
ссср
пенсионерка
полиция
новости
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"Неоднократно вела информационную деятельность, направленную на распространение и популяризацию коммунистической символики и лозунгов тоталитарного режима СССР", - указали силовики.В отношении нее возбудили уголовное дело. После начала спецоперации на Украине катастрофически ухудшилось положение русских, симпатизирующих России граждан Украины, граждан Украины с антивоенными настроениями либо крепкими родственными или дружественными связями в РФ.Всего с начала 2022 по июль 2023 года украинскими органами прокуратуры, Нацполиции и СБУ по статьям, связанным с конфликтом (ст.ст. 109–114, 258, 260, 328, 330, 332, 335–337, 402–403, 407–409, 422, 427, 429–431, 436–442 УК Украины), открыто 156 524 уголовных производства.
https://ukraina.ru/20231002/1049825281.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
репрессии, ссср, пенсионерка, полиция, новости
Украинская полиция задержала вспоминавшую СССР пенсионерку
В Коломые Ивано-Франковской области задержали 69-летнюю пенсионерку, которая вспоминала о Советском Союзе в соцсети "Одноклассники", сообщили 2 октября местные паблики
"Неоднократно вела информационную деятельность, направленную на распространение и популяризацию коммунистической символики и лозунгов тоталитарного режима СССР", - указали силовики.
В отношении нее возбудили уголовное дело.
После начала спецоперации на Украине катастрофически ухудшилось положение русских, симпатизирующих России граждан Украины, граждан Украины с антивоенными настроениями либо крепкими родственными или дружественными связями в РФ.
Всего с начала 2022 по июль 2023 года украинскими органами прокуратуры, Нацполиции и СБУ по статьям, связанным с конфликтом (ст.ст. 109–114, 258, 260, 328, 330, 332, 335–337, 402–403, 407–409, 422, 427, 429–431, 436–442 УК Украины), открыто 156 524 уголовных производства.