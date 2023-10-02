Киеву придётся сделать очень многое для вступления в ЕС - Боррель - 02.10.2023 Украина.ру
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Киеву придётся сделать очень многое для вступления в ЕС - Боррель
Киеву придётся сделать очень многое для вступления в ЕС - Боррель - 02.10.2023 Украина.ру
Киеву придётся сделать очень многое для вступления в ЕС - Боррель
Украинским властям предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе, заявил 2 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais
2023-10-02T11:34
2023-10-02T11:34
новости
украина
ес
евросоюз
жозеп боррель
дмитрий кулеба
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В конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо будет ответить на ряд "длинных и трудных вопросов", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины. По словам Орбана, в ЕС не знают точную численность населения Украины, размер ее территории, и другие параметров.Также Орбан отметил, что нельзя избежать и того вопроса, как принять Украину, если страна находится в состоянии войны.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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новости, украина, ес, евросоюз, жозеп боррель, дмитрий кулеба
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба

Киеву придётся сделать очень многое для вступления в ЕС - Боррель

11:34 02.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Украинским властям предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе, заявил 2 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais
"Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил Боррель.
В конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо будет ответить на ряд "длинных и трудных вопросов", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины. По словам Орбана, в ЕС не знают точную численность населения Украины, размер ее территории, и другие параметров.
Также Орбан отметил, что нельзя избежать и того вопроса, как принять Украину, если страна находится в состоянии войны.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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