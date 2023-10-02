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Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве

Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве - 02.10.2023 Украина.ру

Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве

Заседание глав МИД стран ЕС состоится в Киеве, сообщил 2 октября глава Евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х (бывший Twitter)

2023-10-02T10:38

2023-10-02T10:38

2023-10-02T10:38

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Он отметил, что это заседание состоится в Киеве в знак солидарности и поддержки украинского народа.Боррель заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба отметил, что главы МИД ЕС впервые проведут заседание за пределами Евросоюза.30 сентября Боррель прибыл в Одессу. Он заявил, что целью его субботнего вояжа является поддержка Украины.1 октября глава Евродипломатии встретился в Киеве с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.

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новости, ес, евросоюз, жозеп боррель, киев, украина, дмитрий кулеба, рустем умеров