Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве - 02.10.2023 Украина.ру
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Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве
Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве - 02.10.2023 Украина.ру
Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве
Заседание глав МИД стран ЕС состоится в Киеве, сообщил 2 октября глава Евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х (бывший Twitter)
2023-10-02T10:38
2023-10-02T10:38
новости
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евросоюз
жозеп боррель
киев
украина
дмитрий кулеба
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Он отметил, что это заседание состоится в Киеве в знак солидарности и поддержки украинского народа.Боррель заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба отметил, что главы МИД ЕС впервые проведут заседание за пределами Евросоюза.30 сентября Боррель прибыл в Одессу. Он заявил, что целью его субботнего вояжа является поддержка Украины.1 октября глава Евродипломатии встретился в Киеве с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.
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новости, ес, евросоюз, жозеп боррель, киев, украина, дмитрий кулеба, рустем умеров
Новости, ЕС, Евросоюз, Жозеп Боррель, Киев, Украина, Дмитрий Кулеба, Рустем Умеров

Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве

10:38 02.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Заседание глав МИД стран ЕС состоится в Киеве, сообщил 2 октября глава Евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х (бывший Twitter)
"Мы созываем историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, на Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС", - написал Боррель.
Он отметил, что это заседание состоится в Киеве в знак солидарности и поддержки украинского народа.
Боррель заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба отметил, что главы МИД ЕС впервые проведут заседание за пределами Евросоюза.
30 сентября Боррель прибыл в Одессу. Он заявил, что целью его субботнего вояжа является поддержка Украины.
1 октября глава Евродипломатии встретился в Киеве с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Вчера, 18:01
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НовостиЕСЕвросоюзЖозеп БоррельКиевУкраинаДмитрий КулебаРустем Умеров
 
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