Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве
Заседание глав МИД стран ЕС состоится в Киеве, сообщил 2 октября глава Евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х (бывший Twitter)
"Мы созываем историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, на Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС", - написал Боррель.
Он отметил, что это заседание состоится в Киеве в знак солидарности и поддержки украинского народа.
Боррель заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба отметил, что главы МИД ЕС впервые проведут заседание за пределами Евросоюза.
30 сентября Боррель прибыл в Одессу. Он заявил, что целью его субботнего вояжа является поддержка Украины.
1 октября глава Евродипломатии встретился в Киеве с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.