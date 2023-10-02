Кадыров осмотрел захваченные российскими военными образцы техники стран НАТО
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 октября сообщил в своем телеграм-канале, что осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, захваченные российскими бойцами в зоне спецоперации
"Посетил в селении Ахмат-Юрт базу специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "АХМАТ" УФСВНГ РФ по Чеченской республике... В ходе посещения базы я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую наши воины отбили у украинских нацистов в зоне проведения специальной военной операции", - написал он.
Глава Чечни подчеркнул, что техника НАТО, о которой "еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов", на сегодняшний день "сиротливо простаивает на стоянке".
Кадыров также положительно оценил условия несения службы бойцов.
"У личного состава для службы имеются все условия - от бытовых до подготовительных и боевых. Воины ни в чем не нуждаются, активно тренируются, повышают свой профессиональный уровень. По расписанию занимаются тактико-боевыми учениями и получают физические нагрузки", - добавил он.
База специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Ахмат" Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике находится в селении Ахмат-Юрт в Курчалоевском районе республики.