https://ukraina.ru/20231002/1049830762.html

Кадыров осмотрел захваченные российскими военными образцы техники стран НАТО

Кадыров осмотрел захваченные российскими военными образцы техники стран НАТО - 02.10.2023 Украина.ру

Кадыров осмотрел захваченные российскими военными образцы техники стран НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 октября сообщил в своем телеграм-канале, что осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, захваченные российскими бойцами в зоне спецоперации

2023-10-02T08:09

2023-10-02T08:09

2023-10-02T08:09

кадыров

бойцы

техника

нато

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_5d4c8e217d2ff6c590ae78bdd6649b16.jpg

"Посетил в селении Ахмат-Юрт базу специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "АХМАТ" УФСВНГ РФ по Чеченской республике... В ходе посещения базы я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую наши воины отбили у украинских нацистов в зоне проведения специальной военной операции", - написал он.Глава Чечни подчеркнул, что техника НАТО, о которой "еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов", на сегодняшний день "сиротливо простаивает на стоянке".Кадыров также положительно оценил условия несения службы бойцов.База специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Ахмат" Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике находится в селении Ахмат-Юрт в Курчалоевском районе республики.

https://ukraina.ru/20230928/1049764195.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кадыров, бойцы, техника, нато, новости