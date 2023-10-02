https://ukraina.ru/20231002/1049824105.html

"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны

"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны - 02.10.2023 Украина.ру

"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны

Главная задача "линии Суровикина" заключалась в сдерживании "контрнаступа", о котором ВСУ так долго говорили и который закончился для них плачевно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-10-02T04:00

2023-10-02T04:00

2023-10-02T04:00

новости

оборона

вс рф

мины

минирование

всу

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бойцы

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Так называема "Линия Суровикина" построена по советским уставам с некоторыми доработками. У нее мощная полоса обеспечения (предполье). Это те самые минные поля глубиной от 5 до 10 километров, которые предваряют основную линию обороны, рассказал эксперт.В целом глубина российской обороны составляет порядка 25–30 километров. Это треть от того расстояния, которое Украина должна была пройти от линии фронта до моря, добавил Полетаев.Разумеется, что сами по себе эти рвы и надолбы не смогли бы работать без войскового наполнения. Самое главное — это бойцы, которые держат там оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231001/1049816989.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оборона, вс рф, мины, минирование, всу, наступление, поля, бойцы