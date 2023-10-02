"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны
Главная задача "линии Суровикина" заключалась в сдерживании "контрнаступа", о котором ВСУ так долго говорили и который закончился для них плачевно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Так называема "Линия Суровикина" построена по советским уставам с некоторыми доработками. У нее мощная полоса обеспечения (предполье). Это те самые минные поля глубиной от 5 до 10 километров, которые предваряют основную линию обороны, рассказал эксперт.
В целом глубина российской обороны составляет порядка 25–30 километров. Это треть от того расстояния, которое Украина должна была пройти от линии фронта до моря, добавил Полетаев.
"Это много. Это действительно мощные укрепления. <...> Мы в них вложились настолько серьезно, что за четыре месяца ВСУ не смогли эту полосу обеспечения преодолеть, - подчеркнул эксперт.
Разумеется, что сами по себе эти рвы и надолбы не смогли бы работать без войскового наполнения. Самое главное — это бойцы, которые держат там оборону, заключил собеседник издания.
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