"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны - 02.10.2023 Украина.ру
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"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны
"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны - 02.10.2023 Украина.ру
"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны
Главная задача "линии Суровикина" заключалась в сдерживании "контрнаступа", о котором ВСУ так долго говорили и который закончился для них плачевно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-10-02T04:00
2023-10-02T04:00
новости
оборона
вс рф
мины
минирование
всу
наступление
поля
бойцы
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Так называема "Линия Суровикина" построена по советским уставам с некоторыми доработками. У нее мощная полоса обеспечения (предполье). Это те самые минные поля глубиной от 5 до 10 километров, которые предваряют основную линию обороны, рассказал эксперт.В целом глубина российской обороны составляет порядка 25–30 километров. Это треть от того расстояния, которое Украина должна была пройти от линии фронта до моря, добавил Полетаев.Разумеется, что сами по себе эти рвы и надолбы не смогли бы работать без войскового наполнения. Самое главное — это бойцы, которые держат там оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231001/1049816989.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, оборона, вс рф, мины, минирование, всу, наступление, поля, бойцы
Новости, оборона, ВС РФ, мины, минирование, ВСУ, наступление, поля, бойцы

"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны

04:00 02.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Главная задача "линии Суровикина" заключалась в сдерживании "контрнаступа", о котором ВСУ так долго говорили и который закончился для них плачевно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Так называема "Линия Суровикина" построена по советским уставам с некоторыми доработками. У нее мощная полоса обеспечения (предполье). Это те самые минные поля глубиной от 5 до 10 километров, которые предваряют основную линию обороны, рассказал эксперт.
В целом глубина российской обороны составляет порядка 25–30 километров. Это треть от того расстояния, которое Украина должна была пройти от линии фронта до моря, добавил Полетаев.
"Это много. Это действительно мощные укрепления. <...> Мы в них вложились настолько серьезно, что за четыре месяца ВСУ не смогли эту полосу обеспечения преодолеть, - подчеркнул эксперт.
Разумеется, что сами по себе эти рвы и надолбы не смогли бы работать без войскового наполнения. Самое главное — это бойцы, которые держат там оборону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Казаков интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Вчера, 14:22
Александр Казаков о стратегических задачах российской армии и тактических уловках на фронте СВОЗадача ВС РФ сейчас не брать города, но обескровить армию киевского режима в донецких и запорожских степях, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков.
 
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