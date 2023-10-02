Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS
Если ракеты ATACMS ударят по военным базам в Бельбеке и Джанкое, то российские подразделения понесут ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Модернизированный дрон-камикадзе "Ланцет" способен бить на 70 километров. Но главное его достоинство не в том, что он смог поразил украинский МиГ-29 на военном аэродроме, рассказал Фёдоров.
Главное, что теперь "Ланцеты" сровнялись по дальности действия с РСЗО "Хаймарс". Поэтому при благоприятном стечении обстоятельств можно будет наблюдать, как российские дроны уничтожают американские установки, добавил обозреватель.
"Лично я очень боюсь появления у ВСУ ракет ATACMS для "Хаймарсов". Это что-то среднее между "Точкой-У" и "Искандером". И самое страшное, что в этот снаряд, работающий на расстояние в более 200 километров, можно засунуть кассетный боеприпас с несколькими сотнями поражающих элементов", - подчеркнул эксперт.
Если противник ударит по базам в Крыму и Севастополе кассетными боеприпасами, накрывающими несколько футбольных полей, ВСК РФ понесут ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Тем более, что на этих базах нет железобетонных укрытий, заключил собеседник издания.
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22 сентября, 11:23Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске