Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS - 02.10.2023 Украина.ру
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Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS
Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS - 02.10.2023 Украина.ру
Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS
Если ракеты ATACMS ударят по военным базам в Бельбеке и Джанкое, то российские подразделения понесут ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
2023-10-02T06:00
2023-10-02T06:00
новости
снаряды
вкс
atacms
ракеты
"ланцет"
кассетные боеприпасы
крым
севастополь
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Модернизированный дрон-камикадзе "Ланцет" способен бить на 70 километров. Но главное его достоинство не в том, что он смог поразил украинский МиГ-29 на военном аэродроме, рассказал Фёдоров.Главное, что теперь "Ланцеты" сровнялись по дальности действия с РСЗО "Хаймарс". Поэтому при благоприятном стечении обстоятельств можно будет наблюдать, как российские дроны уничтожают американские установки, добавил обозреватель.Если противник ударит по базам в Крыму и Севастополе кассетными боеприпасами, накрывающими несколько футбольных полей, ВСК РФ понесут ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Тем более, что на этих базах нет железобетонных укрытий, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049618722.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, снаряды, вкс, atacms, ракеты, "ланцет", кассетные боеприпасы, крым, севастополь
Новости, снаряды, ВКС, ATACMS, ракеты, "Ланцет", кассетные боеприпасы, Крым, Севастополь

Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS

06:00 02.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUBHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUB
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Если ракеты ATACMS ударят по военным базам в Бельбеке и Джанкое, то российские подразделения понесут ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Модернизированный дрон-камикадзе "Ланцет" способен бить на 70 километров. Но главное его достоинство не в том, что он смог поразил украинский МиГ-29 на военном аэродроме, рассказал Фёдоров.
Главное, что теперь "Ланцеты" сровнялись по дальности действия с РСЗО "Хаймарс". Поэтому при благоприятном стечении обстоятельств можно будет наблюдать, как российские дроны уничтожают американские установки, добавил обозреватель.
"Лично я очень боюсь появления у ВСУ ракет ATACMS для "Хаймарсов". Это что-то среднее между "Точкой-У" и "Искандером". И самое страшное, что в этот снаряд, работающий на расстояние в более 200 километров, можно засунуть кассетный боеприпас с несколькими сотнями поражающих элементов", - подчеркнул эксперт.
Если противник ударит по базам в Крыму и Севастополе кассетными боеприпасами, накрывающими несколько футбольных полей, ВСК РФ понесут ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Тем более, что на этих базах нет железобетонных укрытий, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
22 сентября, 11:23
Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
 
НовостиснарядыВКСATACMSракеты"Ланцет"кассетные боеприпасыКрымСевастополь
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS
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