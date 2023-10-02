https://ukraina.ru/20231002/1049769574.html

Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS

Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS - 02.10.2023 Украина.ру

Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS

Если ракеты ATACMS ударят по военным базам в Бельбеке и Джанкое, то российские подразделения понесут ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров

2023-10-02T06:00

2023-10-02T06:00

2023-10-02T06:00

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вкс

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"ланцет"

кассетные боеприпасы

крым

севастополь

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Модернизированный дрон-камикадзе "Ланцет" способен бить на 70 километров. Но главное его достоинство не в том, что он смог поразил украинский МиГ-29 на военном аэродроме, рассказал Фёдоров.Главное, что теперь "Ланцеты" сровнялись по дальности действия с РСЗО "Хаймарс". Поэтому при благоприятном стечении обстоятельств можно будет наблюдать, как российские дроны уничтожают американские установки, добавил обозреватель.Если противник ударит по базам в Крыму и Севастополе кассетными боеприпасами, накрывающими несколько футбольных полей, ВСК РФ понесут ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Тем более, что на этих базах нет железобетонных укрытий, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230922/1049618722.html

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новости, снаряды, вкс, atacms, ракеты, "ланцет", кассетные боеприпасы, крым, севастополь