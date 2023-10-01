https://ukraina.ru/20231001/1049814930.html
Медведев высказался о западных политиках, толкающих мир к третьей мировой войне
Медведев высказался о западных политиках, толкающих мир к третьей мировой войне - 01.10.2023 Украина.ру
Медведев высказался о западных политиках, толкающих мир к третьей мировой войне
Медведев прокомментировал инициативу Британии перенести курсы подготовки бойцов ВСУ на территорию Украины и призывы депутата немецкого парламента как можно скорее отправить Киеву ракеты Taurus
2023-10-01T11:20
2023-10-01T11:20
2023-10-01T11:20
новости
дмитрий медведев
украина
запад
третья мировая война
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Недалекие люди, находящиеся на руководящих постах в странах Запада, активно толкают мир к третьей мировой войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 октября в своем телеграм-канале.Так Медведев прокомментировал два предложения западных союзников Киева по помощи ВСУ.Первая инициатива — решение Британии перенести курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины. Медведев заявил, что это фактически означает превратить своих инструкторов в легальную цель для российских вооруженных сил."Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты", - добавил Медведев.Вторая инициатива, которую критиковал Дмтрий Медведев, принадлежит председателю комитета парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она выступила за то, чтобы Киев как можно скорее получил крылатые ракеты Taurus."Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", - отметил Медведев.Ранее Медведев в своем телеграм-канале перечислил три фактора, которые ведут к прямом конфликту с НАТО. Среди них - поставки танков "Абрамс" из арсеналов НАТО и обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевским властям.
https://ukraina.ru/20230930/1049807312.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, украина, запад, третья мировая война
Медведев высказался о западных политиках, толкающих мир к третьей мировой войне
Медведев прокомментировал инициативу Британии перенести курсы подготовки бойцов ВСУ на территорию Украины и призывы депутата немецкого парламента как можно скорее отправить Киеву ракеты Taurus
Недалекие люди, находящиеся на руководящих постах в странах Запада, активно толкают мир к третьей мировой войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 октября в своем телеграм-канале.
Так Медведев прокомментировал два предложения западных союзников Киева по помощи ВСУ.
Первая инициатива — решение Британии перенести курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины. Медведев заявил, что это фактически означает превратить своих инструкторов в легальную цель для российских вооруженных сил.
"Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты", - добавил Медведев.
Вторая инициатива, которую критиковал Дмтрий Медведев, принадлежит председателю комитета парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она выступила за то, чтобы Киев как можно скорее получил крылатые ракеты Taurus.
"Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", - отметил Медведев.
Ранее Медведев в своем телеграм-канале перечислил три фактора, которые ведут к прямом конфликту с НАТО. Среди них - поставки танков "Абрамс" из арсеналов НАТО и обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевским властям.