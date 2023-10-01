Медведев высказался о западных политиках, толкающих мир к третьей мировой войне

Медведев: "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше"

С Днём воссоединения новых регионов с Россией поздравил сограждан зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В своём ТГ-канале он выразил уверенность в успехе СВО.