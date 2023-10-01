https://ukraina.ru/20231001/1049781065.html

Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"

Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки" - 01.10.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"

Американцы искренне не понимают, что такое украинский национализм и русский дух, для них это чуждо. Они считают, что на поле боя все решит военная техника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-10-01T05:19

2023-10-01T05:19

2023-10-01T05:19

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США первыми выработали принцип, что противника надо уничтожать самолетами и дальнобойными орудиями бесконтактным способом с безопасного расстояния "без мужской драки", отметил политолог.Американцев не волнует, на чьей из воюющих сторон правда и справедливость. Они считают, что войны выигрывает хорошая техника. И Украина в данном случае не исключение, рассказал Бабич.Политолог отметил, что США стали первым государством, которое стало относиться к войне максимально прагматично. Они отправляют "Абрамы" на Украину именно потому, что исповедуют этот практичный подход к войне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049729209.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, военная техника, вооружение, мотивация, война, танки