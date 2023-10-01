Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"
Американцы искренне не понимают, что такое украинский национализм и русский дух, для них это чуждо. Они считают, что на поле боя все решит военная техника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
США первыми выработали принцип, что противника надо уничтожать самолетами и дальнобойными орудиями бесконтактным способом с безопасного расстояния "без мужской драки", отметил политолог.
Американцев не волнует, на чьей из воюющих сторон правда и справедливость. Они считают, что войны выигрывает хорошая техника. И Украина в данном случае не исключение, рассказал Бабич.
"Для американской культуры не характерно рассматривать войну в качестве проявления стойкости и славы. Да, у них есть памятники и Арлингтонское кладбище, но это больше служит для утешения родственников погибших солдат", - подчеркнул Бабич.
Политолог отметил, что США стали первым государством, которое стало относиться к войне максимально прагматично. Они отправляют "Абрамы" на Украину именно потому, что исповедуют этот практичный подход к войне, заключил собеседник издания.
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