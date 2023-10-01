Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки" - 01.10.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"
Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки" - 01.10.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"
Американцы искренне не понимают, что такое украинский национализм и русский дух, для них это чуждо. Они считают, что на поле боя все решит военная техника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-10-01T05:19
2023-10-01T05:19
новости
украина
сша
военная техника
вооружение
мотивация
война
танки
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США первыми выработали принцип, что противника надо уничтожать самолетами и дальнобойными орудиями бесконтактным способом с безопасного расстояния "без мужской драки", отметил политолог.Американцев не волнует, на чьей из воюющих сторон правда и справедливость. Они считают, что войны выигрывает хорошая техника. И Украина в данном случае не исключение, рассказал Бабич.Политолог отметил, что США стали первым государством, которое стало относиться к войне максимально прагматично. Они отправляют "Абрамы" на Украину именно потому, что исповедуют этот практичный подход к войне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049729209.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, военная техника, вооружение, мотивация, война, танки
Новости, Украина, США, военная техника, вооружение, мотивация, война, танки

Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"

05:19 01.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Американцы искренне не понимают, что такое украинский национализм и русский дух, для них это чуждо. Они считают, что на поле боя все решит военная техника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
США первыми выработали принцип, что противника надо уничтожать самолетами и дальнобойными орудиями бесконтактным способом с безопасного расстояния "без мужской драки", отметил политолог.
Американцев не волнует, на чьей из воюющих сторон правда и справедливость. Они считают, что войны выигрывает хорошая техника. И Украина в данном случае не исключение, рассказал Бабич.
"Для американской культуры не характерно рассматривать войну в качестве проявления стойкости и славы. Да, у них есть памятники и Арлингтонское кладбище, но это больше служит для утешения родственников погибших солдат", - подчеркнул Бабич.
Политолог отметил, что США стали первым государством, которое стало относиться к войне максимально прагматично. Они отправляют "Абрамы" на Украину именно потому, что исповедуют этот практичный подход к войне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Малькевич интервью - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 16:54
Александр Малькевич о борьбе с нацистской пропагандой и героях, которых почти никто не замечаетМы каждый день видим чудовищный укронацистский оскал, обстрелы и убийства мирных людей, детей, нас уже ничем не удивить. Но все равно находятся люди, которые каждый раз этому удивляются, отмечает член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич
 
НовостиУкраинаСШАвоенная техникавооружениемотивациявойнатанки
 
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