https://ukraina.ru/20230930/1049807312.html

Медведев: "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше"

Медведев: "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше" - 30.09.2023 Украина.ру

Медведев: "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше"

С Днём воссоединения новых регионов с Россией поздравил сограждан зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В своём ТГ-канале он выразил уверенность в успехе СВО.

2023-09-30T14:23

2023-09-30T14:23

2023-09-30T14:23

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В опубликованном 30 сентября поздравлении Медведев напомнил: "Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение – быть со своим Отечеством. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности."Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - заверил Дмитрий Медведев.Владимир Путин в поздравлении соотечественников с государственным праздником 30 сентября также отметил судьбоносность принятых год назад решений. Президент России4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В сентябре 2023 года по инициативе президента парламент принял закон об учреждении 30 сентября новой памятной даты - Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

https://ukraina.ru/20230930/1049805086.html

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новости, дмитрий медведев, совбез, празднование, праздники, день воссоединения с россией, днр, лнр, новороссия, русская весна