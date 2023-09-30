Медведев: "Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше"
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов
С Днём воссоединения новых регионов с Россией поздравил сограждан зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В своём ТГ-канале он выразил уверенность в успехе СВО.
В опубликованном 30 сентября поздравлении Медведев напомнил: "Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение – быть со своим Отечеством. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.
"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - заверил Дмитрий Медведев.
"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - заверил Дмитрий Медведев.
Владимир Путин в поздравлении соотечественников с государственным праздником 30 сентября также отметил судьбоносность принятых год назад решений. Президент России4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В сентябре 2023 года по инициативе президента парламент принял закон об учреждении 30 сентября новой памятной даты - Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
12:36Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событиеВоссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.