Российская ПВО уничтожила залп украинской РСЗО "Ураган" над Белгородской областью
Ночью 30 сентября российскими средствами ПВО "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением 9 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом 30 сентября сообщило Минобороны России.
Ракетная атака была зафиксирована около 3.45 мск. "Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все 9 снарядов", - сказано в официальном сообщении.
Губернатор области Вячеслав Гладков в своём ТГ-канале сообщил: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет".