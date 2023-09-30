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Российская ПВО уничтожила залп украинской РСЗО "Ураган" над Белгородской областью

Российская ПВО уничтожила залп украинской РСЗО "Ураган" над Белгородской областью - 30.09.2023 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила залп украинской РСЗО "Ураган" над Белгородской областью

Ночью 30 сентября российскими средствами ПВО "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением 9 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом 30 сентября сообщило Минобороны России.

2023-09-30T10:57

2023-09-30T10:57

2023-09-30T10:57

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Ракетная атака была зафиксирована около 3.45 мск. "Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все 9 снарядов", - сказано в официальном сообщении.Губернатор области Вячеслав Гладков в своём ТГ-канале сообщил: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет".

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, терроризм, всу, рзсо "ураган", сво, минобороны рф