Зеленский согласовал с США и Британией новую цель наступления

Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с уничтожением российскими военными танка Leopard с немецким экипажем внутри, а также дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию