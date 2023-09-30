Зеленский согласовал с США и Британией новую цель наступления - 30.09.2023 Украина.ру
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Зеленский согласовал с США и Британией новую цель наступления
Зеленский согласовал с США и Британией новую цель наступления - 30.09.2023 Украина.ру
Зеленский согласовал с США и Британией новую цель наступления
План нового наступления и захват Запорожской АЭС входит в новый план наступления, согласованный Киевом с кураторами из Вашингтона и Лондона. Об этом 29 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на "близкий к компетентным органам источник".
2023-09-30T10:35
2023-09-30T10:35
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"В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС", - сообщил источник агентства.Он также сказал, что это является очередной авантюрой Владимира Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность. Реализация такого плана может привести к трагическим последствиям, добавил источник информагентства."Внимательно следим за действиями противника", — сказал он.Наступательная операция ВСУ в 2023 году началась 4 июня. Она была заявлена в 2022 году как "контрнаступление" ("весенний контрнаступ"), спланирована с участием генералов США и Британии, всемерно поддержана НАТО и собранной Вашингтоном коалицией из почти полусотни государств. По факту, признают западные обозреватели, ВСУ не удалось преодолеть даже первую линию обороны.
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новости, новости украины, сво, наступление, контрнаступление, всу, владимир зеленский
Новости, Новости Украины, СВО, наступление, контрнаступление, ВСУ, Владимир Зеленский

Зеленский согласовал с США и Британией новую цель наступления

10:35 30.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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План нового наступления и захват Запорожской АЭС входит в новый план наступления, согласованный Киевом с кураторами из Вашингтона и Лондона. Об этом 29 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на "близкий к компетентным органам источник".
"В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС", - сообщил источник агентства.
Он также сказал, что это является очередной авантюрой Владимира Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность. Реализация такого плана может привести к трагическим последствиям, добавил источник информагентства.
"Внимательно следим за действиями противника", — сказал он.
Наступательная операция ВСУ в 2023 году началась 4 июня. Она была заявлена в 2022 году как "контрнаступление" ("весенний контрнаступ"), спланирована с участием генералов США и Британии, всемерно поддержана НАТО и собранной Вашингтоном коалицией из почти полусотни государств. По факту, признают западные обозреватели, ВСУ не удалось преодолеть даже первую линию обороны.
26 сентября, 11:10
Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - КошкинЭксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с уничтожением российскими военными танка Leopard с немецким экипажем внутри, а также дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию
 
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